Captei: Renovação de votos

A cerimônia foi toda ao ar livre e dentro do número limitado pelo Decreto. O momento da celebração foi repleto de afeto e presenciado por familiares e amigos do casal. Milena e Rosalvo, gentilmente, cederam as fotos para a SiSi compartilhar esse momento de amor.

Veja as fotos feitas por Michael Brito:

Legenda: Milena e Rosalvo Carneiro Foto: Michael Brito

Legenda: Milena com Lizandra Fujita, Lara Ximenes, Ingrid Bezerra, Polyana Ximenes, Victoria Moraes, Carolina Gurgel, Rosalina Frota Foto: Michael Brito

Legenda: Ines Linhares, Milena Carneiro e Vinicius Linhares Foto: Michael Brito

Legenda: Denise, Rosalvo, Milena e Rafael Carneiro Foto: Michael Brito

Legenda: Daniela Bastos, Rosalvo e Milena Carneiro e Gerardo Bastos Foto: Michael Brito

Legenda: Raphaela e Raphael Mota, Milena e Rosalvo Carneiro, Leandro e Natacha Mota Foto: Michael Brito

Legenda: Maira Cunha, Grasielly Pinho, Milena Carneiro, Carla e Roberta Gurgel Foto: Michael Brito

Legenda: Vera, Rosalvo, Milena e Airton Carneiro Foto: Michael Brito

Legenda: Marcela Braga, Rosalvo e Milena Carneiro e João Braga Foto: Michael Brito

Legenda: Eliúde, Raquel, Milena, Rosalvo, Rebeca e Rafaela Carneiro Foto: Michael Brito

Legenda: Carolina Gadelha, Rosalvo e Milena Carneiro e Tiago Gadelha Foto: Michael Brito