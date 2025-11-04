CAPTEI: Renata Paula Santiago celebra nova volta ao sol com leveza e significado

Conhecida por seu entusiasmo pelos aniversários, a executiva Renata Paula Santiago adiou por um tempo as celebrações para dedicar-se ao seu novo empreendimento solo, a Eleva, empresa em plena ascensão. Mas, neste ano, ela decidiu não deixar a data passar em branco.
Na noite de quinta-feira, 30 de novembro, Renata reuniu um grupo pequeno e especial de amigas na loja Catarina Mina para brindar à vida, às amizades e às trocas que fortalecem. O encontro teve um toque diferente: uma oficina de lenços conduzida por Catarina Cavalcante, que apresentou formas criativas e inspiradoras de usar o acessório, símbolo de elegância e versatilidade.
A celebração foi marcada por um clima leve, afetivo e cheio de significado — exatamente como a aniversariante gosta. Entre sorrisos, taças erguidas e boas conversas, o momento traduziu a essência de Renata: celebrar cada nova volta ao sol com propósito, afeto e estilo.