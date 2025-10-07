CAPTEI: Renata Duarte celebra 50 anos em noite intimista e cheia de brilho

Renata Duarte celebrou seus 50 anos, em uma noite repleta de alegria e brilho. A festa reuniu familiares e amigos, refletindo o estilo elegante e afetuoso da anfitriã.

Legenda: A aniversariante Renata Duarte e o marido, Danilo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Duarte e os filhos, Luiza e Davi Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta, Pedro, Antônio, Renata, Ana e Fábio Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Serpa, Renata Duarte e Pedro Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel, Renata e Roberta Duarte e Patrícia Morais Foto: LC Moreira

A decoração, assinada por Carine Moreira, ganhou ainda os palpites certeiros da própria Renata, que tem talento natural para harmonizar ambientes. Os drinks ficaram por conta do querido Hector, presença constante nas celebrações mais animadas da cidade, e o cardápio foi preparado pela Fashion Gourmet.

Legenda: Danilo Serpa, Luiza e Renata Duarte e Davi Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Carreiro, Renata Duarte, Camila Araripe e Marcella Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmia Castro, Germana Frota, Thais Ary, Renata Duarte, Layza Albuquerque e Danielle Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Anita Serpa, Renata Duarte e Lícia Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Eduarda Castelo e Davi Serpa Foto: LC Moreira

A trilha sonora ficou sob o comando da banda Os Brothers, seguidos pela contagiante Sandrinha, garantindo a animação até o fim.

Legenda: Os Brothers animaram a festa Foto: LC Moreira

Legenda: Sandrinha, uma das atrações musicais da festa Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Germana Frota, Renata Duarte, Layza Albuquerque e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Pontes, Renata Cabral, Renata Duarte, Camila Araripe e Patrícia Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Barreira, Germana Frota, Renata Duarte, Jeritza Gurgel e Lia Gondim Foto: LC Moreira

No registro, Renata aparece radiante ao lado do marido, Danilo Serpa, e dos filhos, Davi e Luiza — celebrando meio século de vida cercada de amor, alegria e boas energias.

Legenda: Juliana Roma, Mariana Lobo, Renata Duarte e Roberta Quaranta Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Bezerril, Daniela Fontenele, Renata Duarte, Germana Benevides e Patrícia Morais Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cecília Vasconcelos, Fátima e Anita Serpa, Cintia Pimentel e Luciana Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Matias, Renata Duarte e Melissa Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Serpa, Cintia Pimentel e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Tarso Ary, Danilo Serpa, Rafael Bezerril, Marcelo Perez e Haley Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Anita e Gustavo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Héctor Henrique, com sua equipe - Keitila Ribeiro, Luanda Fernanda e Gabriele Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Carine Moreira e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia, Ticiana, Raquel, Roberta e Denise Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Lia Gondim, Renata Duarte e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Lucena, Renata Duarte e Kércia Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Jeane Zedinick e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Lucila Mendonça e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Miriam Bastos e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Alessandra Bezerril, Tarso e Thais Ary, Danilo Serpa, Renata Duarte, Haley Carvalho, Danielle Barreira, Suiane e Marcelo Perez Foto: LC Moreira

Legenda: Odilon Soares, Renata Duarte e Leila Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Duarte e Flávia Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Duarte e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Duarte e Sandrinha Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Duarte e as Raps Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Duarte e Juliana Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Denise e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa e Renata Duarte, durante a homenagem à aniversariante Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem à aniversariante Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Serpa, Tarso Ary, Marcelo Perez e Haley Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta, Pedro, Renata e Fábio Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cecília Vasconcelos, Fátima, Danilo e Anita Serpa, Cintia Pimentel e Luciana Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Pontes, Renata Cabral e Carol Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Buffet da Fashion Gourmet Foto: LC Moreira