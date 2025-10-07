CAPTEI: Renata Duarte celebra 50 anos em noite intimista e cheia de brilho

Renata Duarte celebrou seus 50 anos, em uma noite repleta de alegria e brilho. A festa reuniu familiares e amigos, refletindo o estilo elegante e afetuoso da anfitriã.
Legenda:
A aniversariante Renata Duarte e o marido, Danilo Serpa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Duarte e os filhos, Luiza e Davi Serpa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta, Pedro, Antônio, Renata, Ana e Fábio Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiza Serpa, Renata Duarte e Pedro Serpa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel, Renata e Roberta Duarte e Patrícia Morais
Foto:
LC Moreira
A decoração, assinada por Carine Moreira, ganhou ainda os palpites certeiros da própria Renata, que tem talento natural para harmonizar ambientes. Os drinks ficaram por conta do querido Hector, presença constante nas celebrações mais animadas da cidade, e o cardápio foi preparado pela Fashion Gourmet.
Legenda:
Danilo Serpa, Luiza e Renata Duarte e Davi Serpa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sabrina Carreiro, Renata Duarte, Camila Araripe e Marcella Salles
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sâmia Castro, Germana Frota, Thais Ary, Renata Duarte, Layza Albuquerque e Danielle Barreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Anita Serpa, Renata Duarte e Lícia Serpa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduarda Castelo e Davi Serpa
Foto:
LC Moreira
A trilha sonora ficou sob o comando da banda Os Brothers, seguidos pela contagiante Sandrinha, garantindo a animação até o fim.
Legenda:
Os Brothers animaram a festa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sandrinha, uma das atrações musicais da festa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel, Germana Frota, Renata Duarte, Layza Albuquerque e Lia Gondim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol Pontes, Renata Cabral, Renata Duarte, Camila Araripe e Patrícia Feitosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Danielle Barreira, Germana Frota, Renata Duarte, Jeritza Gurgel e Lia Gondim
Foto:
LC Moreira
No registro, Renata aparece radiante ao lado do marido, Danilo Serpa, e dos filhos, Davi e Luiza — celebrando meio século de vida cercada de amor, alegria e boas energias.
Legenda:
Juliana Roma, Mariana Lobo, Renata Duarte e Roberta Quaranta
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alessandra Bezerril, Daniela Fontenele, Renata Duarte, Germana Benevides e Patrícia Morais
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Cecília Vasconcelos, Fátima e Anita Serpa, Cintia Pimentel e Luciana Benevides
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Taís Matias, Renata Duarte e Melissa Barreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gustavo Serpa, Cintia Pimentel e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tarso Ary, Danilo Serpa, Rafael Bezerril, Marcelo Perez e Haley Carvalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Anita e Gustavo Serpa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Héctor Henrique, com sua equipe - Keitila Ribeiro, Luanda Fernanda e Gabriele Souza
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carine Moreira e Renata Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Flávia, Ticiana, Raquel, Roberta e Denise Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germana Frota, Lia Gondim, Renata Duarte e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Larissa Lucena, Renata Duarte e Kércia Coelho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeane Zedinick e Renata Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lucila Mendonça e Renata Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Miriam Bastos e Renata Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafael e Alessandra Bezerril, Tarso e Thais Ary, Danilo Serpa, Renata Duarte, Haley Carvalho, Danielle Barreira, Suiane e Marcelo Perez
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Odilon Soares, Renata Duarte e Leila Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Duarte e Flávia Brito
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Duarte e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Duarte e Sandrinha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Duarte e as Raps
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Duarte e Juliana Pontes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Denise e Renata Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Danilo Serpa e Renata Duarte, durante a homenagem à aniversariante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Homenagem à aniversariante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Davi Serpa, Tarso Ary, Marcelo Perez e Haley Carvalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta, Pedro, Renata e Fábio Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Danilo Serpa e Renata Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Cecília Vasconcelos, Fátima, Danilo e Anita Serpa, Cintia Pimentel e Luciana Benevides
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juliana Pontes, Renata Cabral e Carol Pontes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Buffet da Fashion Gourmet
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Decoração de Carine Moreira, com participação da aniversariante
Foto:
LC Moreira