Captei: Reinauguração da CeArt na Praça Luiza Távora

Os cearenses já têm de volta a CeArt da Praça Luiza Távora para as compras do melhor artesanato cearense. A loja passou por uma modernização da estrutura, com reforma elétrica, hidro sanitária, troca de pisos e telhado, climatização e atualização do layout. Além das melhorias na loja, foi efetuada a reforma da fonte e construída uma nova pista de skate. O lugar foi reinaugurado ontem, 23, com a entrega pelo Governo do CeArt.

O evento foi comandado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana, e pela vice-governadora, Izolda Cela. O equipamento está vinculado à Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), e na inauguração contou com a presença da titular da pasta, Socorro França.

Legenda: Momento de descerramento da placa pelas autoridades Foto: Ariel Gomes

Legenda: Socorro França, Patricia Liebmann, Izolda Cela, Onelia Santana e Neuma Figueiredo Foto: Ariel Gomes

Legenda: Onelia Santana, Patricia Liebmann e Izolda Cela Foto: Ariel Gomes

Legenda: Onélia Santana e artesã Foto: Ariel Gomes

Legenda: Momento do discurso pela primeira-dama Foto: Ariel Gomes

Legenda: Onélia Santana, Patricia Liebmann e Socorro França Foto: Ariel Gomes

Legenda: Sandro Camilo, Socorro França, Onelia Santana, Patricia Liebmann e Francisco Ibiapina Foto: Ariel Gomes

Legenda: A primeira-dama aprecia o trabalho dos artesãos cearenses Foto: Ariel Gomes

Legenda: Neuma Figueirado, Onélia Santana, Patricia Liebmann, co um dos artistas que comercializa seus produtos na CeArt Foto: Ariel Gomes

Legenda: Patricia Liebmann, Socorro França, Onélia Santana, Izolda Cela e Leo Couto Foto: Ariel Gomes

Legenda: Annette, Izolda Cela, Ethel Whitehurst, Onália Santana e Socorro França Foto: Ariel Gomes

Legenda: Onélia Santana Foto: Ariel Gomes