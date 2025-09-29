CAPTEI: Raquel Jucá comemora 50 anos numa noite de brilho

Sob o título "Half Century Raquel", a elegante Raquel Jucá celebrou em grande estilo seus 50 anos. A festa teve um espírito da dona: alegria e elegância em altíssimos níveis. reunindo amigos e familiares em uma noite marcada pelo brilho e pela sofisticação.
Legenda:
Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Arnoldo, Gláucia, Raquel, Laura, Luciana, Ingrid e Sacha Jucá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel Jucá e amigas
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Flávio Quinderé, Sara Facó, Raquel e Pedro Jucá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Laura e Raquel Jucá, Bianca Bonorandi e Ângela Martin
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lia Liebmann, Samyra Guimarães, Raquel Jucá, Sarah e Ricardo Brandão, Letícia e Eduardo Leite
Foto:
LC Moreira
A decoração, assinada por Wilfridy Mendonça, trouxe um cenário encantador inspirado nas estrelas tatuadas nas costas da aniversariante, transformando o espaço em um verdadeiro espetáculo visual.
Legenda:
Gláucia e Raquel Jucá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maria Luiza, Laura e Joaquin Jucá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Leonardo e Carolina Albuquerque, Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Nazaré Santiago, Raquel Jucá e Willfrydi Mendonça
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafaela Pessoa, Paula Ferreira e Sabrina Lima
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel Jucá e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Entre os detalhes que conquistaram os convidados, o bolo da Cacau 2 You chamou atenção pela delicadeza, enquanto o cerimonial ficou sob os cuidados primorosos de Nazaré, da Allegra.
Legenda:
Raquel Jucá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juliano e Paula Nunes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bianca Bonorandi, Isabela Valença e Sídia Bizarria
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol Miranda, Raquel Jucá e Lucivan Miranda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cândido e Valéria Quinderé, Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Amélia Mota, Raquel Jucá, Alessandra e Daniel Moura
Foto:
LC Moreira
Um dos momentos mais emocionantes foi a surpresa preparada por sua irmã, Laura, que reuniu registros especiais em um painel de fotos, relembrando passagens marcantes da trajetória de Raquel.
Legenda:
Mirela Magalhães, Ana Leal, Raquel Jucá, Lia Aragão, Ângela Martin e Camila Dall'Olio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Laura e Raquel Jucá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Bandeira e Paulo Cid
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Flávio Quinderé, Raquel Jucá, Rafaela e Eduardo Benevides
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Leal, Lia Aragão, Raquel Jucá, Ângela Martin, Mirela Magalhães e Camila Dall’Olio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Samyra Guimarães, Lia Liebmann e Sarah Brandão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sérgio e Letícia Macedo, Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jacqueline Philomeno, Raquel Jucá e Ana Maria Philomeno
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Leal, Lia Aragão, Raquel Jucá, Ângela Martin, Mirela Magalhães e Camila Dall'Olio
Foto:
LC Moreira
A noite seguiu embalada por um roteiro musical diversificado, do lounge refinado do DJ Mário Sales à energia contagiante das bandas Bia Melandes e Mano Brás, que levaram todos à pista. Uma celebração à altura de meio século de vida, onde cada detalhe reafirmou a aura de charme e alegria da anfitriã.
Legenda:
Bia Melandes foi uma das atrações da festa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel Jucá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lara, Lilia, Bruno e Mariana Girão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Júlia Cambraia e Marcelo Leão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Liane Teixeira, Anastácia Queiroz e Elmano Junior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patrícia Bathole, Marília Machado, Rafaela Pinto, Raquel Jucá e Ticiana Cidrim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel Jucá, Marcílio Girão e Luciana Marinho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodrigo e Ana Leal, Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rômulo e Fernanda Ferreira, Daniela Rolim e André Gurjão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel Jucá, Fernando e Melânia Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rebecca e Cândido Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Bandeira e Paulo Cid
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo e Renata Ramos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel Jucá, Renata Bezerra, Mirela Magalhães, Sarita Ary e Camila Dall'Olio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberto e Carol Picanço
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodolfo Licurgo, Willfrydi Mendonça e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tarso e Thais Ary
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Valéria Weyne, Raquel Jucá e José Hatteras
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Michel e Germana Frota, Raquel Jucá, João Henrique e Bernardo Frota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel Jucá e Carolina Brasil
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata e Fernando Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel Jucá e Elias Salomão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mirela e Walmy Magalhães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vládia Sales, Rebecca Albuquerque e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raul Filho e Patrícia Santos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alfredo Cruz, André Sousa, Ricardo Brandão e Cassio Sales
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Amélia Mota, Alessandra e Daniel Moura
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando e Camila Quinderé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Henrique e Renata Vasconcelos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Karina de Castro, Veruska Arruda, Thais Ary, Raquel Jucá, Roberta Bandeira e Angélica Gondim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Klausens e Taís Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ellen Araújo e Fábia Carneiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sara Facó e Raquel Jucá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
George e Camila Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ítalo e Ticiana Ximenes, Luciana Marinho, Marcílio Girão e Sandra Ibiapina
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Barroso Filho, Lia Aragão, Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta e Tom Prado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delfina Pontes e Raquel Jucá
Foto:
LC Moreira