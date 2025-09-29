Diário do Nordeste
CAPTEI: Raquel Jucá comemora 50 anos numa noite de brilho

Registramos a festa glamourosa, decoração inspirada em estrelas e surpresas emocionantes

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: A aniversariante Raquel Jucá em seu "half century"
Foto: LC Moreira

Sob o título "Half Century Raquel", a elegante Raquel Jucá celebrou em grande estilo seus 50 anos. A festa teve um espírito da dona: alegria e elegância em altíssimos níveis. reunindo amigos e familiares em uma noite marcada pelo brilho e pela sofisticação.

Legenda: Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto: LC Moreira

Legenda: Arnoldo, Gláucia, Raquel, Laura, Luciana, Ingrid e Sacha Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Quinderé, Sara Facó, Raquel e Pedro Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Laura e Raquel Jucá, Bianca Bonorandi e Ângela Martin
Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Liebmann, Samyra Guimarães, Raquel Jucá, Sarah e Ricardo Brandão, Letícia e Eduardo Leite
Foto: LC Moreira

A decoração, assinada por Wilfridy Mendonça, trouxe um cenário encantador inspirado nas estrelas tatuadas nas costas da aniversariante, transformando o espaço em um verdadeiro espetáculo visual.

Legenda: Gláucia e Raquel Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Luiza, Laura e Joaquin Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo e Carolina Albuquerque, Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
Foto: LC Moreira

Legenda: Nazaré Santiago, Raquel Jucá e Willfrydi Mendonça
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Pessoa, Paula Ferreira e Sabrina Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Entre os detalhes que conquistaram os convidados, o bolo da Cacau 2 You chamou atenção pela delicadeza, enquanto o cerimonial ficou sob os cuidados primorosos de Nazaré, da Allegra.

Legenda: Raquel Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliano e Paula Nunes
Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Bonorandi, Isabela Valença e Sídia Bizarria
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Miranda, Raquel Jucá e Lucivan Miranda
Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido e Valéria Quinderé, Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto: LC Moreira

Legenda: Amélia Mota, Raquel Jucá, Alessandra e Daniel Moura
Foto: LC Moreira

Um dos momentos mais emocionantes foi a surpresa preparada por sua irmã, Laura, que reuniu registros especiais em um painel de fotos, relembrando passagens marcantes da trajetória de Raquel.

Legenda: Mirela Magalhães, Ana Leal, Raquel Jucá, Lia Aragão, Ângela Martin e Camila Dall'Olio
Foto: LC Moreira

Legenda: Laura e Raquel Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Bandeira e Paulo Cid
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Quinderé, Raquel Jucá, Rafaela e Eduardo Benevides
Foto: LC Moreira

Foto: LC Moreira

Legenda: Samyra Guimarães, Lia Liebmann e Sarah Brandão
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Letícia Macedo, Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Philomeno, Raquel Jucá e Ana Maria Philomeno
Foto: LC Moreira

Foto: LC Moreira

A noite seguiu embalada por um roteiro musical diversificado, do lounge refinado do DJ Mário Sales à energia contagiante das bandas Bia Melandes e Mano Brás, que levaram todos à pista. Uma celebração à altura de meio século de vida, onde cada detalhe reafirmou a aura de charme e alegria da anfitriã.

Legenda: Bia Melandes foi uma das atrações da festa
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Lara, Lilia, Bruno e Mariana Girão
Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Cambraia e Marcelo Leão
Foto: LC Moreira

Legenda: Liane Teixeira, Anastácia Queiroz e Elmano Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Bathole, Marília Machado, Rafaela Pinto, Raquel Jucá e Ticiana Cidrim
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá, Marcílio Girão e Luciana Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Ana Leal, Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo e Fernanda Ferreira, Daniela Rolim e André Gurjão
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá, Fernando e Melânia Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca e Cândido Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Bandeira e Paulo Cid
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Renata Ramos
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá, Renata Bezerra, Mirela Magalhães, Sarita Ary e Camila Dall'Olio
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Carol Picanço
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Willfrydi Mendonça e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Tarso e Thais Ary
Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Weyne, Raquel Jucá e José Hatteras
Foto: LC Moreira

Legenda: Michel e Germana Frota, Raquel Jucá, João Henrique e Bernardo Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e Carolina Brasil
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Fernando Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e Elias Salomão
Foto: LC Moreira

Legenda: Mirela e Walmy Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Sales, Rebecca Albuquerque e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Raul Filho e Patrícia Santos
Foto: LC Moreira

Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Cruz, André Sousa, Ricardo Brandão e Cassio Sales
Foto: LC Moreira

Legenda: Amélia Mota, Alessandra e Daniel Moura
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Camila Quinderé
Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique e Renata Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Karina de Castro, Veruska Arruda, Thais Ary, Raquel Jucá, Roberta Bandeira e Angélica Gondim
Foto: LC Moreira

Legenda: Klausens e Taís Duarte
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto: LC Moreira

Legenda: Ellen Araújo e Fábia Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Sara Facó e Raquel Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: George e Camila Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo e Ticiana Ximenes, Luciana Marinho, Marcílio Girão e Sandra Ibiapina
Foto: LC Moreira

Legenda: Barroso Filho, Lia Aragão, Raquel Jucá e Flávio Quinderé
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Tom Prado
Foto: LC Moreira

Legenda: Delfina Pontes e Raquel Jucá
Foto: LC Moreira

 