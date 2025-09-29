CAPTEI: Raquel Jucá comemora 50 anos numa noite de brilho

Sob o título "Half Century Raquel", a elegante Raquel Jucá celebrou em grande estilo seus 50 anos. A festa teve um espírito da dona: alegria e elegância em altíssimos níveis. reunindo amigos e familiares em uma noite marcada pelo brilho e pela sofisticação.

Legenda: Raquel Jucá e Flávio Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Arnoldo, Gláucia, Raquel, Laura, Luciana, Ingrid e Sacha Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Quinderé, Sara Facó, Raquel e Pedro Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Laura e Raquel Jucá, Bianca Bonorandi e Ângela Martin Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Liebmann, Samyra Guimarães, Raquel Jucá, Sarah e Ricardo Brandão, Letícia e Eduardo Leite Foto: LC Moreira

A decoração, assinada por Wilfridy Mendonça, trouxe um cenário encantador inspirado nas estrelas tatuadas nas costas da aniversariante, transformando o espaço em um verdadeiro espetáculo visual.

Legenda: Gláucia e Raquel Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Luiza, Laura e Joaquin Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo e Carolina Albuquerque, Raquel Jucá e Flávio Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Nazaré Santiago, Raquel Jucá e Willfrydi Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Pessoa, Paula Ferreira e Sabrina Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Entre os detalhes que conquistaram os convidados, o bolo da Cacau 2 You chamou atenção pela delicadeza, enquanto o cerimonial ficou sob os cuidados primorosos de Nazaré, da Allegra.

Legenda: Raquel Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Juliano e Paula Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Bonorandi, Isabela Valença e Sídia Bizarria Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Miranda, Raquel Jucá e Lucivan Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido e Valéria Quinderé, Raquel Jucá e Flávio Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Amélia Mota, Raquel Jucá, Alessandra e Daniel Moura Foto: LC Moreira

Um dos momentos mais emocionantes foi a surpresa preparada por sua irmã, Laura, que reuniu registros especiais em um painel de fotos, relembrando passagens marcantes da trajetória de Raquel.

Legenda: Mirela Magalhães, Ana Leal, Raquel Jucá, Lia Aragão, Ângela Martin e Camila Dall'Olio Foto: LC Moreira

Legenda: Laura e Raquel Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e Flávio Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Bandeira e Paulo Cid Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Quinderé, Raquel Jucá, Rafaela e Eduardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Samyra Guimarães, Lia Liebmann e Sarah Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Letícia Macedo, Raquel Jucá e Flávio Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Philomeno, Raquel Jucá e Ana Maria Philomeno Foto: LC Moreira

A noite seguiu embalada por um roteiro musical diversificado, do lounge refinado do DJ Mário Sales à energia contagiante das bandas Bia Melandes e Mano Brás, que levaram todos à pista. Uma celebração à altura de meio século de vida, onde cada detalhe reafirmou a aura de charme e alegria da anfitriã.

Legenda: Bia Melandes foi uma das atrações da festa Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Lara, Lilia, Bruno e Mariana Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Cambraia e Marcelo Leão Foto: LC Moreira

Legenda: Liane Teixeira, Anastácia Queiroz e Elmano Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Bathole, Marília Machado, Rafaela Pinto, Raquel Jucá e Ticiana Cidrim Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá, Marcílio Girão e Luciana Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Ana Leal, Raquel Jucá e Flávio Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo e Fernanda Ferreira, Daniela Rolim e André Gurjão Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá, Fernando e Melânia Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Bandeira e Paulo Cid Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Renata Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá, Renata Bezerra, Mirela Magalhães, Sarita Ary e Camila Dall'Olio Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Carol Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Willfrydi Mendonça e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Tarso e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Weyne, Raquel Jucá e José Hatteras Foto: LC Moreira

Legenda: Michel e Germana Frota, Raquel Jucá, João Henrique e Bernardo Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e Carolina Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Fernando Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e Elias Salomão Foto: LC Moreira

Legenda: Mirela e Walmy Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Sales, Rebecca Albuquerque e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Raul Filho e Patrícia Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Cruz, André Sousa, Ricardo Brandão e Cassio Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Amélia Mota, Alessandra e Daniel Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Camila Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique e Renata Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Karina de Castro, Veruska Arruda, Thais Ary, Raquel Jucá, Roberta Bandeira e Angélica Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Klausens e Taís Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá e Flávio Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Ellen Araújo e Fábia Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sara Facó e Raquel Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: George e Camila Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo e Ticiana Ximenes, Luciana Marinho, Marcílio Girão e Sandra Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Barroso Filho, Lia Aragão, Raquel Jucá e Flávio Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Tom Prado Foto: LC Moreira