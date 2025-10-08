Diário do Nordeste
CAPTEI: Rafael Sá brinda à vida com a família e cercado de amigos

Festa animada reuniu amigos e familiares na Vila Tabajara, na Praia de Iracema

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Liana, Rafael, Sarah e Rafael Sá
Foto: Geovanne Jinkings

Rafael Sá escolheu a charmosa Vila Tabajara, na Praia de Iracema, para celebrar seu aniversário em grande estilo. A noite de sexta-feira (3) foi marcada por alegria, boa música e muitos reencontros.

Legenda: Liana e Rafael Sá
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Rafael, Eneida, Edson e Ana Luiza Sá
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Amarílio Cavalcante e Rafael Sá
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Rafael Sá, Gony Arruda e André Camuça
Foto: Geovanne Jinkings

Cerca de 800 convidados brindaram à nova idade do advogado e empresário, em meio a um clima de descontração. No palco, o DJ Thiago, Sandrinha & Banda e o grupo Pagode DTF garantiram o som da festa. Os drinks da One Two Drinks e o buffet da L’Atelier completaram o menu de celebração de Rafael.

Legenda: Nathalia Gonçalves, Lina Ponte, Liana Sá, Giselle Studart e Rafaella Melo
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Cid Ferreira Gomes, Rafael Sá e Ésio Feitosa
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Giovanni Garcez e Rodrigo Queiroz Frota
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Gustavo Serpa, Rafael Sá e Sandrinha
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Manu Romcy, Rafael Sá e Paulo Vale
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Roberto Cláudio e Carol Bezerra
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Queiroz Filho e Camila Queiroz
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Rafael Sá e Paula e Walter Bardawil
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Rafael Sá e Carlos Fiuza
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Urbano Costa Lima, Rafael Sá e Lara Costa Lima
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Rafael Pessoa, Parahyba Neto e Marcelo Marfrutas
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Hanna Monteiro, Diego Pereira, Bruno Lopes e Andressa Gomes
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Danniel e Luana Oliveira, Dalma Carvalho e Roberto Vieira
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Célio Gurgel Neto, Rosalvo Carneiro, Ricardo e Daniela Valente
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Cid Ferreira Gomes, Rafael Sá e Edson Santana
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Carlos Alberto, Rafael Sá e Carliane Mendes
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Danniel e Luana Oliveira
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Heitor Ferrer e Fernando Braga
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Larissa Fujita e Rodrigo Cruz
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Thiago Bayde e Rafael Sá
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Valdiana Uchoa, Rafael Sá e Domingão
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Clarissa e Diego Bandeira
Foto: Clarissa e Diego Bandeira

Legenda: Daniel Borges e Juliana Hissa
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Diogo Ferreira Gomes e Aline Mota
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Érico Silveira e Rafael Sá
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Átila Fernandes, Giuliana Botelho, Aline e Andrei Aguiar
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Bruna Montenegro e Nathalia Araújo
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: André Camurça e Marcela
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Fernanda Dourado e Cinthya Mendes
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Gisele Campina e Gabriel França
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Ítalo Girão, Vinicios Linhares e Ivo Dias
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: João Carlos Diógenes e Marília Aguiar
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Renata e Marcelo Mota
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Sandrinha e Banda
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Vando Figueiredo e Érico Silveira
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Armando Campos e Manu Cysne
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Rafael Sá e Lina Ponte e Diego Kaur
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Arthur Samir e Gony Arruda
Foto: Geovanne Jinkings

 