CAPTEI: Programa Check-Up: 25 anos de Saúde e Beleza

O programa de saúde e beleza da televisão cearense, Check-Up, celebrou seu jubileu de prata com uma emocionante noite de homenagens e surpresas. Na noite de terça, 17, reuniu 500 profissionais das áreas de saúde e estética, no Palatium Buffet, em Fortaleza.

Legenda: Celebração Foto: LC Moreira

Criado como um dos cinco primeiros programas da grade da TV Diário, o Check-Up, comandado desde o seu lançamento por Natália Varela, se consolidou e é um dos mais antigos e queridos da TV Diário, um dos produtos do Sistema Verdes Mares.

Legenda: Mariana Feitosa, Natália Varela e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

A noite de celebração contou com a participação do ator Luciano Szafir que, junto com Natália Varela, atuaram como mestres de cerimônia do evento. Para animar a festa, Paulo Pianista, Banda Acaiaca e a cantora Elba Ramalho. Cada um no seu momento, na linda e impactante estrutura de palco, trazendo seu carisma e energia contagiantes.

Legenda: Luciano Zafir e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Banda Acaica Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Ramalho Foto: LC Moreira

O evento, também, foi marcado por momentos de gratidão e homenagens, culminando com a entrega do troféu Check-Up 25 anos, símbolo não apenas da longevidade do programa, mas também o impacto positivo que o Programa Check-Up teve na vida de milhões de telespectadores ao longo dos anos.

Legenda: Homenageados com o Troféu Check Up 25 anos Foto: LC Moreira

Vem ver quem esteve na noite super prestigiada. LC Moreira captou tudo!

Legenda: Natália Varela e Magno Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Lyna, Gyna e André Jucá Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Rodrigo Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Evangelista Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Helder Montenegro e Rochelle Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Khisley Karlen e Helmut Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: André Verçosa, Natália Varela e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Temis e Roberto Briand Foto: LCMoreira

Legenda: Roseane Dias e Cláudio Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Medeiros, Lourenne Rabelo, Jeritza Gurgel e Fernando Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: David e Mariana Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Medeiros e Carla Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Tathye Mihaliuc, Gorette Arruda e Talynie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Natali e Giuliano Pires Foto: LC Moreira

Legenda: Kaline Ferraz e Alfredo Sávio Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Carvalho e Aline Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Ramos e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Gyna Machado e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Navarro e Alfredo Franco Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola, Laura Paiva, Rochelle Martins e Helder Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Clécio e Dayane Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Igor Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carolina, Fernanda Landim e Daniele de Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Dover Frota e Fernanda Denardim Foto: LC Moreira

Legenda: André Façanha e Anne Taumaturgo Foto: LC Moreira

Legenda: Cícero Capacete e Juliana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Dover Frota e Fernanda Denardim Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo e Roberta Philomeno, Natália Varela e Magno Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Javier Yuga, Januza Brasil, Yane Macedo e Rodrigo Nagashima Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane e Rômulo Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Walker e Fátima Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Ximenes, Luciana Aragão e Patrícia Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Becco e Mayara Gusmão Foto: LC Moreira

Legenda: Suely Kubrusli e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Magalhães e Amália Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Montenegro e Lorena Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Denardim, Anne Taumaturgo, Gabrielli Romeiro e Danielle Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: George Régis e Talita Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Helder Montenegro, André Parente, Cláudio Albuquerque e Igor Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo e Ticiana Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Lise e Adriano Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Alano Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda e Lívia Medeiros, Mariana e David Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Rochelle Martins, Alicia Paiva, Lorena Bezerra e Laura Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Juliana Roma, Juliana Rodrigues, Cícero Capacete, Amália Ribeiro e Rogério Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Monalisa e Renê Maza, Viviane e Rômulo Veras, Roberta Lise e Adriano Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Zafir, Gyna e André Jucá Machado e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Gyna e André Jucá Machado e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Zafir, Evangelista Torquato e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Zafir, Helder Montenegro e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Albuquerque e e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Zafir e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Check Up - 25 anos - Luciano Szafir com Natália Varela, Magno Alves, filho e filhas Foto: LC Moreira