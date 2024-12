CAPTEI: Prêmio Melhores do Nosso Meio 2024 – Homenagem aos Gigantes do Mercado Cearense

Na noite de quinta-feira, 5, Tamires Brito e Fernando Hélio receberam no La Maison, em Fortaleza, as estrelas do mercado cearense na primeira edição do Prêmio Melhores do Nosso Meio 2024. O evento inédito foi promovido pela plataforma Nosso Meio e homenageou os talentos em dez categorias, destacando-se não apenas como uma cerimônia de premiação, mas também como um importante marco de valorização da criatividade e do desenvolvimento local.

Legenda: Tamires Brito e Fernando Hélio Foto: LC Moreira

A noite foi marcada pelo entusiasmo e aplausos, com uma seleção de vencedores que se destacou por suas contribuições excepcionais aos setores privado e público do Ceará.

Michele Ribeiro, do RioMar Fortaleza, levou para casa o prêmio de Profissional de Marketing no Setor Privado, uma validação de sua inovadora abordagem em estratégias de mercado.

Legenda: Juliana de Fátima, Tamires Brito e Michele Ribeiro Foto: LC Moreira

No setor público, Evineide Dias, representando o Banco do Nordeste, foi aclamada por sua destreza em comunicação e marketing, projetando a instituição como referência nacional.

Legenda: Eduardo Gaspar, Evineide Dias, Deise Moura e Fabiano Gadelha Foto: LC Moreira

Em um cenário onde o capital humano é o pilar das organizações, Ana Paula Falcão, dos Mercadinhos São Luiz, foi eleita a melhor Profissional de RH no Setor Privado, enquanto Bibiana Figueiredo, também do Banco do Nordeste, brilhou no setor público. Ambas foram reconhecidas por sua habilidade em liderar mudanças estratégicas e promover culturas organizacionais inclusivas e eficientes.

Legenda: Ana Paula Falcão Foto: LC Moreira

O campo da publicidade teve seu momento de glória com Stéphanie Campelo, da EBMQUINTTO, que abalou o cenário com ideias criativas e campanhas memoráveis, conquistando o prêmio de melhor Profissional de Publicidade.

Legenda: Maninho Brígido Foto: LC Moreira

Na Assessoria de Comunicação, Luciana Castro, da Engaja Comunicação, destacou-se por sua habilidade em criar narrativas impactantes que ressoam com o público-alvo.

Legenda: Luciana Castro Foto: LC Moreira

A educação e a gestão também foram celebradas, com Dakson Peixoto, da Estácio Fortaleza, sendo reconhecido como o melhor Professor Universitário por seu compromisso com a formação de novas gerações.

Legenda: Dakson Peixoto Foto: LC Moreira

Marcelo Paz, representando o Fortaleza EC, foi aclamado como Diretor de Empresa, um testemunho de sua liderança visionária que continua a impulsionar o clube esportivo para patamares elevados.

Legenda: Marcelo Paz Foto: LC Moreira

No universo das agências, Thiago Façanha, da Mulato Comunicação, foi consagrado Diretor de Agência de Publicidade, liderando com criatividade e inovação.

Legenda: Thiago Façanha Foto: LC Moreira

Por outro lado, Mauro Costa, da AD2M Comunicação, sobressaiu-se na categoria Diretor de Assessoria de Comunicação, estabelecendo padrões para o setor.

Legenda: Mauro Costa, Nayana Agrela e Ludmila Vitorasso Foto: LC Moreira

O Prêmio Melhores do Nosso Meio 2024 não apenas reconheceu esses indivíduos excepcionais, mas também solidificou a importância do talento local e a capacidade do Ceará de ser um celeiro de criatividade e liderança. Celebrando o passado e olhando para o futuro, o evento destaca o papel vital desses profissionais em moldar o cenário econômico e cultural do estado. Em meio a congratulações e novas aspirações, o Ceará reafirma sua posição como uma potência emergente no Brasil, onde a inovação e o compromisso fazem toda a diferença.

Legenda: Diretor de Agência de Publicidade Foto: LC Moreira

Veja alguns momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Fernando Hélio, Marcelo Paz e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero e Marcelo Paz Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço e Fernando Hélio Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Hélio e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Miranda, Tamires Brito, Fernando Hélio, Sarah e Chateaubriand Arrais Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto e Mikaelle Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah e Chateaubriand Arrais Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Façanha, Camila Nascimento e Fernando Hélio Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Matos e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Martins e Ana Celina Bueno Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Studart e Raquel Dutra Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Nery Foto: LC Moreira

Legenda: Edineide e Romir Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Santana e Fernando Hélio Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Freire e Alan Victor Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Colares e Jéssica Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Guto e Salomão Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Iratuã Freitas e Jacomo Brainer Foto: LC Moreira

Legenda: Isabella Purcaru e Pollyana Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Line Mara e Rafael Cardoso Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Amorim e Caio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Russo Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Lacerda e Raquel Agnes Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Ribeiro e Marina Morais Foto: LC Moreira

Legenda: Nelídia Jereissati e Maninho Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Nayana Agrela e Ludmila Vitorasso Foto: LC Moreira

Legenda: Raphaela Eleutério e Thiago Sobral Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Andrade, Kerlia Chaves e Nícolas Lacerda Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Maria, Daniel Rios e Luciana Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Nathalia Veloso, Mariana Matos e Carla Gouveia Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre, Carla Timbó, Levi e Lucas Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria, Ana e Daniel Joca e Assis Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Matos, Marcos André Borges, Marcelo Paz e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Agnes, Mayra Thé, Jéssica Guimarães e Guilherme Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Aderaldo, Daniel Joca, Antônio Vidal, Eduardo Bayma e Elias Thaim Foto: LC Moreira

Legenda: Érica Bandeira, Tatiana Brígido, Zaira Ubelina e Lerida Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo, Guilherme e Alana Navarro e Edy Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Juliete e Banda Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Celina Bueno Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Joca Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Rios Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Moises Loureiro e Maninho Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Moises Loureiro e Maninho Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Vencedores Diretor de Agência de Publicidade Foto: LC Moreira

Legenda: Vencedores Diretor de Assessoria de Comunicação Foto: LC Moreira

Legenda: Vencedores Diretor de Empresa Foto: LC Moreira

Legenda: Vencedores Profissionais de Marketing do Setor Privado Foto: LC Moreira

Legenda: Profissional de Marketing Setor Público Foto: LC Moreira

Legenda: Vencedores Professores Universitários Foto: LC Moreira

Legenda: Vencedores Profissionais de RH Setor Privado Foto: LC Moreira

Legenda: Vencedores Profissionais de RH Setor Público Foto: LC Moreira

Legenda: Vencedores Profissional de Assessoria Foto: LC Moreira

Legenda: Vencedores Profissional de Publicidade Foto: LC Moreira

Legenda: Profissionais de RH Setor Público Foto: LC Moreira

Legenda: Profissional de RH Setor Privado Foto: LC Moreira

Legenda: Profissional de Publicidade Foto: LC Moreira

Legenda: Profissional de Assessoria Foto: LC Moreira

Legenda: Profissionais de Marketing do Setor Privado Foto: LC Moreira

Legenda: Professores Universitários Foto: LC Moreira

Legenda: Diretor de Empresa Foto: LC Moreira

Legenda: Diretor de Assessoria de Comunicação Foto: LC Moreira