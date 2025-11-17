CAPTEI: Prêmio Equilibrista 2025 reconhece liderança empresarial no Ceará

O Prêmio Equilibrista 2025 destacou o empresário
Bruno Girão como o grande vencedor da noite de quinta-feira (13), em cerimônia realizada no Hotel Gran Marquise pelo IBEF-CE.
Legenda:
Bruno Girão
Foto:
IBEF CEARÁ
A homenagem, concedida anualmente a gestores que se sobressaem pela competência, visão estratégica e contribuição ao desenvolvimento empresarial, reconheceu a atuação do CEO da
Alvoar Lácteos, cuja gestão vem ampliando a presença da companhia no mercado nacional.
Legenda:
Renato Aguiar
Foto:
IBEF CEARÁ
A edição também celebrou outros nomes de peso do ecossistema econômico. A
Casa dos Ventos foi agraciada com o título de Empresa Padrão, enquanto Aderson Uchoa, da Solar Coca-Cola, recebeu o reconhecimento de CFO do Ano.
Legenda:
Casa dos Ventos - Empresa Padrão
Foto:
IBEF CEARÁ
Legenda:
Aderson Uchoa, da Solar Coca-Cola - CFO do Ano
Foto:
IBEF CEARÁ
Legenda:
Prêmio Equilibrista 2025
Foto:
IBEF CEARÁ
Uma noite marcada pela valorização de trajetórias que impulsionam o Ceará e reforçam o protagonismo de quem movimenta o ritmo dos negócios no estado.
Legenda:
Prêmio Equilibrista 2025
Foto:
IBEF CEARÁ
Vem ver mais fotos!
