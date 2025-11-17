CAPTEI: Prêmio Equilibrista 2025 reconhece liderança empresarial no Ceará

O Prêmio Equilibrista 2025 destacou o empresário Bruno Girão como o grande vencedor da noite de quinta-feira (13), em cerimônia realizada no Hotel Gran Marquise pelo IBEF-CE.

Legenda: Bruno Girão Foto: IBEF CEARÁ

A homenagem, concedida anualmente a gestores que se sobressaem pela competência, visão estratégica e contribuição ao desenvolvimento empresarial, reconheceu a atuação do CEO da Alvoar Lácteos, cuja gestão vem ampliando a presença da companhia no mercado nacional.

Legenda: Renato Aguiar Foto: IBEF CEARÁ

A edição também celebrou outros nomes de peso do ecossistema econômico. A Casa dos Ventos foi agraciada com o título de Empresa Padrão, enquanto Aderson Uchoa, da Solar Coca-Cola, recebeu o reconhecimento de CFO do Ano.

Legenda: Casa dos Ventos - Empresa Padrão Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Aderson Uchoa, da Solar Coca-Cola - CFO do Ano Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Uma noite marcada pela valorização de trajetórias que impulsionam o Ceará e reforçam o protagonismo de quem movimenta o ritmo dos negócios no estado.

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Vem ver mais fotos!

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ

Legenda: Prêmio Equilibrista 2025 Foto: IBEF CEARÁ