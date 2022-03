CAPTEI: Posse dos novos desembargadores do TJCE é um marco histórico

Rosilene Facundo Desembargadora

“O CNJ instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. O Poder Judiciário do Ceará, nessa pauta, considera a igualdade de gênero como expressão da cidadania e dignidade humana. E vem adotando medidas no sentido de fomentar a participação ativa das mulheres nos ambientes de tomada de decisão, fortalecendo, assim, valores e princípios de equidade de gênero”.