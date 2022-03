Sete novos desembargadores tomam posse no Tribunal de Justiça do Ceará; veja quem são

O Tribunal de Justiça do Ceará deu posse, nesta quinta-feira (24), a sete novos desembargadores no Estado. Entre os nomes, cinco são mulheres. O governador Camilo Santana (PT) e o prefeito José Sarto (PDT) estiveram presentes no evento.

A desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes foi escolhida para dar as boas-vindas aos novos colegas. A magistrada ressaltou a força das mulheres e o empoderamento histórico.

"Na sessão de escolha de vossas excelências, muito se enalteceu as mulheres, inclusive no mês reservado a celebrações de suas lutas e conquistas. A chegada de cinco mulheres extraordinárias a esta Corte de justiça é muito simbólica, na verdade histórica", disse a desembargadora.

A presidente da Corte, desembargadora Maria Nailde Pinheiro, agradeceu o apoio do Executivo estadual no processo de reformulação da justiça. A presidente também parabenizou as novas integrantes à Corte.

Maria Nailde Pinheiro Presidente do TJ-CE Hoje é um dia que estamos aqui adentrando na história do Poder Judiciário. Em uma única sessão acolhemos cinco desembargadoras. Foi uma luta grande, mas que valeu esse dia festivo para os familiares e amigos

A escolha dos nomes ocorreu no dia 17 de março em processo interno dividido em "merecimento" e "antiguidade". A oitava vaga está suspensa temporariamente.

Durante a sessão, o pleno do Tribunal decidiu abrir procedimento de recusa para avaliar conduta do juiz Francisco Chagas Barreto Alves – que é o primeiro colocado segundo o critério de antiguidade. É a primeira vez que o procedimento é instaurado no TJCE.

Legenda: Juramento dos novos integrantes do TJ-CE Foto: Thiago Gadelha

Assumiram as novas funções os então juízes de carreira Rosilene Ferreira Facundo, Jane Ruth Maia de Queiroga, Sílvia Soares de Sá Nóbrega, Andréa Mendes Bezerra Delfino, Carlos Augusto Gomes Correia, José Evandro Nogueira Lima Filho e Maria Ilna Lima de Castro.

A chegada de novos integrantes ao Poder Judiciário cearense tem relação direta com os planos de médio e longo prazo da Corte para ampliar a capacidade de atendimento dos serviços prestados ao cidadão.

Distribuição dos novos desembargadores às câmaras do TJ-CE

1ª Câmara criminal

Silvia Soares de Sá Nóbrega

2ª Câmara criminal

Maria Ilna Lima de Castro

3ª Câmara criminal

Rosilene Ferreira Facundo

Andréa Mendes Bezerra Delfino

3ª Câmara de direito privado

Carlos Augusto Gomes Correia

Jane Ruth Maia de Queiroga

4ª Câmara de direito privado

José Evandro Nogueira Lima Filho

Veja como foi a solenidade