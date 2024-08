CAPTEI: Posse da Nova Diretoria da ATRACE-CE é marcada por solenidade na OAB/CE

Na noite de quarta-feira, 07, a sede da OAB/CE foi palco da posse da nova diretoria da Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará (ATRACE). A advogada Jane Calixto assumiu como presidente da entidade, tendo Patrícia Maia como vice-presidente.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, acompanhado da vice-presidente Christiane Leitão e de David Sombra, secretário-geral adjunto que anfitrionaram o evento.

A solenidade foi prestigiada por advogados trabalhistas, desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e servidores da Justiça do Trabalho. Um dos momentos mais marcantes da noite foi a entrega da medalha advogado José Martins Rodrigues ao Dr. Benedito Bizerril, advogado e fundador da ATRACE, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados.

A presidente da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista (ABRAT), Dra. Bernadete Kurtz, também honrou o evento com sua presença, destacando a importância da união e fortalecimento da advocacia trabalhista no Brasil.

A nova diretoria da ATRACE-CE assume com o compromisso de promover um ambiente de trabalho justo e a defesa dos direitos dos advogados trabalhistas.

