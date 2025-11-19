CAPTEI: Poder da Imagem se torna destaque em encontro do Club de Empresárias

O Club de Empresárias realizou mais um encontro marcado por conexões estratégicas e trocas enriquecedoras.

A reunião mensal, conhecida por promover diálogos que fortalecem trajetórias pessoais e profissionais, teve como convidada especial a advogada e colunista social do Diário do Nordeste, Jeritza Gurgel, também reconhecida como mestre de cerimônias de grandes eventos na cidade e por trocar de ideias de valor nas redes sociais.

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Durante sua participação, ela compartilhou experiências sobre sua carreira, networking e destacou a importância do Poder da Imagem no ambiente digital e corporativo, momento que se tornou o ponto alto da programação.

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Club Empresárias Foto: LC Moreira

Legenda: Club Empresárias Foto: LC Moreira

Segundo Gisele Studart, idealizadora do movimento, esta edição foi a mais concorrida do ano, reunindo um público expressivo, atento às dicas e dispostos a compartilhar momentos ao lado da convidada em seus projetos.

Legenda: Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Claudiane e Adriana Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Kamila Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rochele Franco, Gisele Studart, Jeritza Gurgel e Juliana Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Miriam Bastos e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Nolasco e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Mais uma vez, o Club de Empresárias reafirmou seu propósito: ser um espaço de inspiração, fortalecimento e protagonismo para mulheres que lideram, constroem e transformam o cenário empresarial local.

Legenda: Club Empresárias Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Ângela, Jeritza e Ana Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Mendes, Jeritza Gurgel e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Joanne Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Loureiro, Jeritza Gurgel e Claudiana Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart, Jeritza Gurgel e Juliana Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Folha e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Carolinne Pires, Jeritza Gurgel, Gisele Studart e Rochele Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Montenegro, Jeritza Gurgel e Desiree Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Miriam Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Mendes, Jeritza Gurgel e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Carneiro e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Sarah Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Macedo, Gisele Studart e Paula Behr Foto: LC Moreira

Legenda: Kamila Monteiro e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Benevides, Jeritza Gurgel, Gisele Studart e Poliana Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Alexandre e Déborah Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Teixeira, Gisele Studart e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Barros e Gisele Studart Foto: LC Moreira