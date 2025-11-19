CAPTEI: Poder da Imagem se torna destaque em encontro do Club de Empresárias

O Club de Empresárias realizou mais um encontro marcado por conexões estratégicas e trocas enriquecedoras.
A reunião mensal, conhecida por promover diálogos que fortalecem trajetórias pessoais e profissionais, teve como convidada especial a advogada e colunista social do Diário do Nordeste, Jeritza Gurgel, também reconhecida como mestre de cerimônias de grandes eventos na cidade e por trocar de ideias de valor nas redes sociais.
Durante sua participação, ela compartilhou experiências sobre sua carreira, networking e destacou a importância do Poder da Imagem no ambiente digital e corporativo, momento que se tornou o ponto alto da programação.
Segundo Gisele Studart, idealizadora do movimento, esta edição foi a mais concorrida do ano, reunindo um público expressivo, atento às dicas e dispostos a compartilhar momentos ao lado da convidada em seus projetos.
Mais uma vez, o Club de Empresárias reafirmou seu propósito: ser um espaço de inspiração, fortalecimento e protagonismo para mulheres que lideram, constroem e transformam o cenário empresarial local.