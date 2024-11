CAPTEI: Os insights valiosos do Inova Varejo

O Inova Varejo, promovido pela CDL Jovem Fortaleza e pelo Iguatemi Bosque, foi um evento muito legal e bem prestigiado que reuniu executivos, gestores de diversos segmentos, profissionais de vendas e líderes de marcas consolidadas no mercado.

Por lá, discussões sobre o futuro do varejo e impulsionamento de soluções inteligentes para o crescimento do setor, com insights valiosos de palestrantes de renome nacional e internacional.

O destaque da noite foi a presença de João Branco, ex-Vice-Presidente de Marketing do McDonald’s, considerado um dos executivos mais influentes do país. Com sua vasta experiência, João liderou a marca a recordes históricos no Brasil e atualmente é conselheiro de grandes marcas como a Cimed. Além disso, é professor, colunista na Forbes, Exame e UOL, e autor de livros best-sellers. Sua palestra certamente foi uma fonte de inspiração e conhecimento para todos os presentes.

Legenda: Carlos Busch, Guilherme Colares e João Branco Foto: LC Moreira

Outros dois grandes nomes também marcaram presença no evento: Carlos Busch, referência em vendas com diferenciação e com vasta experiência internacional; e Leonam Torres, especialista em marketing e publicidade, com mais de 15 anos de atuação no mercado publicitário. Ideias e estratégias lançadas por lá foram essenciais para o sucesso no varejo.

Legenda: Carlos Busch Foto: LC Moreira

Legenda: Leonan Torres Foto: LC Moreira

Guilherme Colares, presidente da CDL Jovem Fortaleza, ressaltou a importância do evento para a reinvenção do varejo, destacando a utilização de tecnologias disruptivas, inteligência de dados e estratégias aplicadas para transformar e consolidar o setor. O Inova Varejo reforçou os pilares de gestão, inovação, networking e capacitação, conectando os participantes a diferentes áreas do mercado, tanto local quanto internacional.

Legenda: Guilherme Colares Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

