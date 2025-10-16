CAPTEI: Óptica Itamaraty celebra novo capítulo com desfile Tom Ford

A noite de quarta-feira, 15, foi de puro glamour e agito com a reinauguração da Óptica Itamaraty no Shopping Iguatemi.

Legenda: Ótica Itamaraty Foto: LC Moreira

O evento marcou o início de uma nova era para a tradicional marca, reunindo moda, elegância e exclusividade em um cenário sofisticado.

Legenda: Roberta Fernandes Foto: LC Moreira

O novo layout da loja é assinado por Roberta Fernandes, filha de Luiziane Cavalcante, à frente da marca. A arquiteta, conhecida por seu olhar contemporâneo, tem se destacado com projetos cheios de personalidade que atraem muitos clientes.

Legenda: Desfile da grife Tom Ford Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty reinaugura no Iguatemi Bosque com desfile da grife Tom Ford Foto: LC Moreira

O ponto alto da noite foi o desfile da grife Tom Ford, com assinatura de styling de Milena Lima, que também organizou um desfile diferenciado, com movimento e escolha do casting sem ressalvas.

Legenda: Lia Freire, Lilian Porto e Izabela Fiuza Foto: LC Moreira

Lilian Porto coordenou o evento que trouxe o DJ Gilvan Magno para animar com seu bom gosto indiscutível de sua playlist.

Legenda: DJ Gilvan Magno Foto: LC Moreira

O público, formado por nomes da cena fashion e empresarial, foi recebido com coquetel, música ambiente e uma atmosfera de celebração.

Legenda: Convidadas da Ótica Itamaraty Foto: LC Moreira

Com décadas de história e referência em curadoria premium, a Itamaraty reforça seu compromisso com o design e a experiência de luxo.

Legenda: Cristiane Cavalcante, Panta Neto e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

“Mais do que uma reinauguração, este evento representa um novo ciclo da nossa história”

Legenda: Ótica Itamaraty e desfile da grife Tom Ford Foto: LC Moreira

O evento trouxe o DNA da marca e consolidou-se como um novo piont da temporada fashion cearense.

Veja a movimentação social captada por LC Moreira:

Legenda: Luiziane Cavalcante, Wellington Oliveira, Luiza Cavalcante, Panta Leão e Panta Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Guilherme, Panta Neto e Giancarlo Baldassarre Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Cavalcante, Panta Leão, Luiza Cavalcante, Alexandre Dias e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Cavalcante e Pantaleão Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Fernandes, Cristiane Cavalcante, Panta Neto, Roberta Fernandes e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Filho, Cristiane Cavalcante, Fábio Araújo e Vitor Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Panta Neto e Janine Novais Foto: LC Moreira

Legenda: Cintia Petri, Luiziane Cavalcante, Roberta Fernandes e Rafaela Thomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Lima e Igor Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo, Fernanda Hardagh e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Andrade Mendonça, Leonardo Barreira e Francisco Campelo Foto: LC Moreira

Legenda: Carlo Guilherme e Panta Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Eduardo e Dilea Texeira Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Castro e Roberta Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty - óculos da grife Tom Ford Foto: LC Moreira

Legenda: Convidadas na Itamaraty Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty- óculos da grife Tom Ford Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty clientes com óculos da grife Tom Ford Foto: LC Moreira

Legenda: Clientes da Ótica Itamaraty Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty - óculos da grife Tom Ford Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty - desfile da grife Tom Ford Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor, Cristiane Cavalcante e Fábio Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Mikaele Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela e Arnon Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Fernandes, Olga Costa e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Cíntia Petri, Luiziane Cavalcante e Rafaella Thomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Cavalcante, Jeritza Gurgel e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Cavalcante, Lazaro Medeiros e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Cavalcante, Maria Lúcia Negrão e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ivo Dias e Maria Eduarda Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Cavalcante, Lívia Canamary, Aristofane Junior e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Edmar Feitosa Neto e Odmar Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Girão, Arnon Carvalho, Calil Fará e Lula Alcantara Foto: LC Moreira

Legenda: Izabela Nogueira e Victor Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Janine Novais Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty - desfile da grife Tom Ford Foto: LC Moreira

Legenda: Johnnie Fujita e Panta Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Liberato Junior e Lara Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Loredan Bernuti e Lorena Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Evia Lima, Henrique Araújo e Cristiane Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Panta Neto e Igor Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Sonita e César Juaçaba Foto: LC Moreira

Legenda: Panta Neto, Wtson Viana e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Panta Neto, Henrique Guerra, Andreia Brasil e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira