Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Óptica Itamaraty celebra novo capítulo com desfile Tom Ford

A reinauguração no Shopping Iguatemi consolida a marca como referência em design, sofisticação e curadoria premium

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 14:53)
Jeritza Gurgel
Legenda: Cristiane Cavalcante, Carlos Guilherme, Panta Neto, Giancarlo Baldassarre e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

A noite de quarta-feira, 15, foi de puro glamour e agito com a reinauguração da Óptica Itamaraty no Shopping Iguatemi.

Legenda: Ótica Itamaraty
Foto: LC Moreira

O evento marcou o início de uma nova era para a tradicional marca, reunindo moda, elegância e exclusividade em um cenário sofisticado.

Legenda: Roberta Fernandes
Foto: LC Moreira

O novo layout da loja é assinado por Roberta Fernandes, filha de Luiziane Cavalcante, à frente da marca. A arquiteta, conhecida por seu olhar contemporâneo, tem se destacado com projetos cheios de personalidade que atraem muitos clientes.

Legenda: Desfile da grife Tom Ford
Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty reinaugura no Iguatemi Bosque com desfile da grife Tom Ford
Foto: LC Moreira

O ponto alto da noite foi o desfile da grife Tom Ford, com assinatura de styling de Milena Lima, que também organizou um desfile diferenciado, com movimento e escolha do casting sem ressalvas. 

Legenda: Lia Freire, Lilian Porto e Izabela Fiuza
Foto: LC Moreira

Lilian Porto coordenou o evento que trouxe o DJ Gilvan Magno para animar com seu bom gosto indiscutível de sua playlist.

Legenda: DJ Gilvan Magno
Foto: LC Moreira

O público, formado por nomes da cena fashion e empresarial, foi recebido com coquetel, música ambiente e uma atmosfera de celebração.

Legenda: Convidadas da Ótica Itamaraty
Foto: LC Moreira

Com décadas de história e referência em curadoria premium, a Itamaraty reforça seu compromisso com o design e a experiência de luxo.

Legenda: Cristiane Cavalcante, Panta Neto e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

“Mais do que uma reinauguração, este evento representa um novo ciclo da nossa história”

Legenda: Ótica Itamaraty e desfile da grife Tom Ford
Foto: LC Moreira

O evento trouxe o DNA da marca e consolidou-se como um novo piont da temporada fashion cearense.

Veja a movimentação social captada por LC Moreira:

Legenda: Luiziane Cavalcante, Wellington Oliveira, Luiza Cavalcante, Panta Leão e Panta Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Guilherme, Panta Neto e Giancarlo Baldassarre
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Cavalcante, Panta Leão, Luiza Cavalcante, Alexandre Dias e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Cavalcante e Pantaleão
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Fernandes, Cristiane Cavalcante, Panta Neto, Roberta Fernandes e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Filho, Cristiane Cavalcante, Fábio Araújo e Vitor Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Panta Neto e Janine Novais
Foto: LC Moreira

Legenda: Cintia Petri, Luiziane Cavalcante, Roberta Fernandes e Rafaela Thomaz
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Lima e Igor Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo, Fernanda Hardagh e Maira Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Andrade Mendonça, Leonardo Barreira e Francisco Campelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlo Guilherme e Panta Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Eduardo e Dilea Texeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Castro e Roberta Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty - óculos da grife Tom Ford
Foto: LC Moreira

Legenda: Convidadas na Itamaraty
Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty- óculos da grife Tom Ford
Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty clientes com óculos da grife Tom Ford
Foto: LC Moreira

Legenda: Clientes da Ótica Itamaraty
Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty - óculos da grife Tom Ford
Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty - desfile da grife Tom Ford
Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor, Cristiane Cavalcante e Fábio Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Mikaele Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela e Arnon Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Fernandes, Olga Costa e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Cíntia Petri, Luiziane Cavalcante e Rafaella Thomaz
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Cavalcante, Jeritza Gurgel e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Cavalcante, Lazaro Medeiros e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Cavalcante, Maria Lúcia Negrão e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Ivo Dias e Maria Eduarda Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Cavalcante, Lívia Canamary, Aristofane Junior e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Edmar Feitosa Neto e Odmar Feitosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Girão, Arnon Carvalho, Calil Fará e Lula Alcantara
Foto: LC Moreira

Legenda: Izabela Nogueira e Victor Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Janine Novais
Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty - desfile da grife Tom Ford
Foto: LC Moreira

Legenda: Johnnie Fujita e Panta Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Liberato Junior e Lara Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Loredan Bernuti e Lorena Aragão
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Evia Lima, Henrique Araújo e Cristiane Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Panta Neto e Igor Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Sonita e César Juaçaba
Foto: LC Moreira

Legenda: Panta Neto, Wtson Viana e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Panta Neto, Henrique Guerra, Andreia Brasil e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados
Foto: LC Moreira

Legenda: Ótica Itamaraty reinaugura no Iguatemi Bosque com desfile da grife Tom Ford
Foto: LC Moreira

 

 