CAPTEI: Óptica Itamaraty celebra novo capítulo com desfile Tom Ford

A noite de quarta-feira, 15, foi de puro glamour e agito com a reinauguração da Óptica Itamaraty no Shopping Iguatemi.
Legenda:
Ótica Itamaraty
Foto:
LC Moreira
O evento marcou o início de uma nova era para a tradicional marca, reunindo moda, elegância e exclusividade em um cenário sofisticado.
Legenda:
Roberta Fernandes
Foto:
LC Moreira
O novo layout da loja é assinado por
Roberta Fernandes, filha de Luiziane Cavalcante, à frente da marca. A arquiteta, conhecida por seu olhar contemporâneo, tem se destacado com projetos cheios de personalidade que atraem muitos clientes.
Legenda:
Desfile da grife Tom Ford
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ótica Itamaraty reinaugura no Iguatemi Bosque com desfile da grife Tom Ford
Foto:
LC Moreira
O ponto alto da noite foi o desfile da grife
Tom Ford, com assinatura de styling de Milena Lima, que também organizou um desfile diferenciado, com movimento e escolha do casting sem ressalvas.
Legenda:
Lia Freire, Lilian Porto e Izabela Fiuza
Foto:
LC Moreira
Lilian Porto coordenou o evento que trouxe o DJ Gilvan Magno para animar com seu bom gosto indiscutível de sua playlist.
Legenda:
DJ Gilvan Magno
Foto:
LC Moreira
O público, formado por nomes da cena fashion e empresarial, foi recebido com coquetel, música ambiente e uma atmosfera de celebração.
Legenda:
Convidadas da Ótica Itamaraty
Foto:
LC Moreira
Com décadas de história e referência em curadoria premium, a Itamaraty reforça seu compromisso com o design e a experiência de luxo.
Legenda:
Cristiane Cavalcante, Panta Neto e Luiziane Cavalcante
Foto:
LC Moreira
“Mais do que uma reinauguração, este evento representa um novo ciclo da nossa história”
Legenda:
Ótica Itamaraty e desfile da grife Tom Ford
Foto:
LC Moreira
O evento trouxe o DNA da marca e consolidou-se como um novo piont da temporada fashion cearense.
Veja a movimentação social captada por LC Moreira:
Legenda:
Luiziane Cavalcante, Wellington Oliveira, Luiza Cavalcante, Panta Leão e Panta Neto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos Guilherme, Panta Neto e Giancarlo Baldassarre
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristiane Cavalcante, Panta Leão, Luiza Cavalcante, Alexandre Dias e Luiziane Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiza Cavalcante e Pantaleão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Igor Fernandes, Cristiane Cavalcante, Panta Neto, Roberta Fernandes e Luiziane Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Filho, Cristiane Cavalcante, Fábio Araújo e Vitor Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Panta Neto e Janine Novais
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cintia Petri, Luiziane Cavalcante, Roberta Fernandes e Rafaela Thomaz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatriz Lima e Igor Fernandes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Cristina Camelo, Fernanda Hardagh e Maira Silva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Andrade Mendonça, Leonardo Barreira e Francisco Campelo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlo Guilherme e Panta Neto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos Eduardo e Dilea Texeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adriana Castro e Roberta Fernandes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ótica Itamaraty - óculos da grife Tom Ford
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Convidadas na Itamaraty
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ótica Itamaraty- óculos da grife Tom Ford
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ótica Itamaraty clientes com óculos da grife Tom Ford
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Clientes da Ótica Itamaraty
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ótica Itamaraty - óculos da grife Tom Ford
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ótica Itamaraty - desfile da grife Tom Ford
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vitor, Cristiane Cavalcante e Fábio Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Severino Ramalho Neto e Mikaele Ribeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rosangela e Arnon Carvalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Fernandes, Olga Costa e Luiziane Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cíntia Petri, Luiziane Cavalcante e Rafaella Thomaz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristiane Cavalcante, Jeritza Gurgel e Luiziane Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristiane Cavalcante, Lazaro Medeiros e Luiziane Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristiane Cavalcante, Maria Lúcia Negrão e Luiziane Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ivo Dias e Maria Eduarda Barreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristiane Cavalcante, Lívia Canamary, Aristofane Junior e Luiziane Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edmar Feitosa Neto e Odmar Feitosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Davi Girão, Arnon Carvalho, Calil Fará e Lula Alcantara
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Izabela Nogueira e Victor Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Janine Novais
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ótica Itamaraty - desfile da grife Tom Ford
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Johnnie Fujita e Panta Neto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Liberato Junior e Lara Vasconcelos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Loredan Bernuti e Lorena Aragão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiziane Cavalcante, Evia Lima, Henrique Araújo e Cristiane Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Panta Neto e Igor Fernandes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiziane Cavalcante, Sonita e César Juaçaba
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Panta Neto, Wtson Viana e Luiziane Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Panta Neto, Henrique Guerra, Andreia Brasil e Luiziane Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Convidados
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ótica Itamaraty reinaugura no Iguatemi Bosque com desfile da grife Tom Ford
Foto:
LC Moreira