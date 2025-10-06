CAPTEI: O niver da sempre animada Madalena Feijão

A sempre simpática e querida Madalena Feijão comemorou mais um ano de vida em grande estilo, reunindo familiares e amigos de várias “tribos” no aconchegante Gastrobar Sabor Nobre, na Varjota. A noite foi marcada por muita alegria, energia contagiante e uma trilha sonora especial comandada pelo talentoso pernambucano Val Xavier. Madalena, conhecida por sua animação e fidelidade nas amizades, brindou a nova idade cercada de afeto e boas vibrações.
Legenda:
Andréa, Madalena e Euridéa Feijão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Campos, Madalena Feijão e Emiliano Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Inês Gladstone, Madalena Feijão e Inês Peixoto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Madalena Feijão e Evelin Câmara
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patrícia Baquit e Madalena Feijão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Madalena Feijão e Vânia Franck
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Madalena Feijão e Fred Montenegro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rosamélia Barreiras e Claudiane Borges
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beto e Ana Cláudia Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bernô Cysne, Madalena Feijão e Dedé Castelar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiziane Cavalcante e Madalena Feijão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vânia Torres de Melo e Zeneida Fontenele
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vânia Torres de Melo e Zeneida Fontenele
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Uélia Lopes, Madalena Feijão e Isabela Brasil
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Chico e Tyrza Cysne
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mônica Miranda, Madalena Feijão e Ivone Citó
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Madalena Feijão e Netinha Gomes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Madalena Feijão e Théa Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fred Montenegro, Francisco Cidrão, Madalena Feijão, Fernanda Laprovitera e Mônica Miranda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fátima Câmara, Myrza Feitosa e Madalena Feijão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rosana Carvalho, Madalena Feijão e Catarina Prado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Madalena Feijão e Solange Palhano
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Madalena Feijão, Regina Rocha e Péricles Gomes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Watson Viana e Madalena Feijão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Madalena Feijão e Ricarda Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Madalena Feijão e Luciana Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Camila Torquato e Madalena Feijão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Silvia, Madalena Feijão e Silvana Costa Lima
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Antônio Carlos e Madalena Feijão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Francini Aguiar e Madalena Feijão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Madalena Feijão e Márcio Meireles
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Regina Rocha e Madalena Feijão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sonia Sydrião, Madalena Feijão e Betinho Sydrião
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Madalena Feijão e Vanessa Spínola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Parabéns!
Foto:
LC Moreira