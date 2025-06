CAPTEI: O ‘Hôte Parfait’ do Arraiá que Celebrou Santo Antônio

Na noite de 13 de junho, sexta-feira, na residência de Rosângela Dias de Souza, Miguel Dias Filho reuniu em um “arraiá” muitos amigos para a celebrar o dia de Santo Antônio.

Com a lua cheia iluminando cada canto, a festa se transformou em um verdadeiro arraial, e Miguel Filho comprovou mais uma vez seu título de “hôte parfait”, recebendo amigos com as suas famílias, além dos seus próprios familiares com a hospitalidade característica do anfitrião.

Legenda: Miguel Filho, Rosangela Dias de Souza, Beatriz e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

O espaço foi decorado recriando uma autêntica vila junina. Tudo aconteceu na parte da ilha, nos jardins da casa, que ganhou vida com ambientes instagramáveis, que pareciam saídos daqueles cenários de cidade de interior dos tempos pretéritos. A decoração foi caprichada e trouxe referências aos costumes e tradições nordestinas, com destaque para a praça da igreja, o xilindró e o altar de pedidos ao santo casamenteiro.

Legenda: Paola e Waldo Santos Foto: LC Moreira

O anfitrião vestia um modelo semelhante ao bando de Lampião com referencias de Espedito Seleiro. Lindo, estiloso, educado e muito querido.

Legenda: Miguel Filho e Igor Brito Foto: LC Moreira

O som contagiante do forró, era comandado por Iago Gouveia e sua banda, animou até os mais tímidos. Ao som de clássicos juninos e da energia inconfundível da quadrilha, o arrasta-pé fez todo mundo colocar o pé na dança, deixando o clima em ebulição.

Legenda: Iago Gouveia Foto: LC Moreira

Legenda: Iago Gouveia e Banda Foto: LC Moreira

A amiga de longas datas da turma, a promotora de Justiça, Telma Regina, ganhou sessão de parabéns e muitas homenagens já que era o seu aniversário no dia da festa.

Legenda: Telma Regina Braga Foto: LC Moreira

As ilhas gastronômicas foram um verdadeiro show à parte. Sabores do Nordeste, como vatapá, paçoca, pamonha, milho, tapioca, dentre outros, alegraram os paladares dos convidados, que, reforçando a fama do “mi” que só tem lá nas festas, não pararam de elogiar as delícias servidas.

Com um ambiente familiar e envolvente, a festa de Santo Antônio promovida por Miguel Filho ficou marcada como uma das melhores celebrações juninas do ano.

Legenda: Rosangela Santos e Adam Vieira Foto: LC Moreira

O calor humano que envolveu as pessoas, a música boa e a comida típica criaram memórias que certamente serão lembradas com carinho.

Aqui deixo registrado que o anfitrião transformou a noite em uma experiência inesquecível, mantendo viva a tradição nordestina, reafirmando que as festas juninas são muito mais do que celebrações: são o coração pulsante da nossa cultura.

Legenda: Rodolfo Licurgo, Rosangela Dias de Souza e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Veja nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Miguel Filho, Maria Dias, Vinicius Machado e Danilo Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Marly Hartmann, Rosangela Santos, Simone Hartmann e Fátima Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Homero e Mayara Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Dias, Igor Brito e Vinicius Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza e Ângela Gurgel e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Legenda: Breno e Briane de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Alan Carvalho, Rosangela Santos e Adam Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Celina, Helena, Beatriz e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Brito, Benê Barbosa, Rosely Paula, Miguel Filho e Rodrigo Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Juliano e Carol Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Thiago Braga e Manuela Frigo Foto: LC Moreira

Legenda: Eliana Marzano, Miguel Filho, Telma Regina Braga e Eloíde Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Adam Vieira, Rosangela Santos, Telma Regina Braga, Maria Dias e Vinicius Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Justine e Arthur Novaes Foto: LC Moreira

Legenda: Casé Pinheiro, Rosangela Santos e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Filho, Igor Brito, Cristiana e Flávio Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Filho e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela Dias de Souza e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Filho e Rodrigo Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Regina Braga e Márcia Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Bismarck, Matheus Soares e Márcio Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Ionor e Areta Muniz e Daivys Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Regina Braga, Javier Yuga e Januza Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa e Vittor Bittencurt Foto: LC Moreira

Legenda: Suetônio Mota e Eliane Novaes Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela Santos e Adriana Namem Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago, Telma Regina e Chelcia Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Regina Braga e Sheldon Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Raquel Braga e Rejane Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela Santo, Nathália Fernandes e Miguel Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Casé Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luzimeire Jordão e Guilherme Bismarck Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando, Telma Regina e Rosangela Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Rosangela Dias de Souza e Roberto Reial Foto: LC Moreira

Legenda: Érico Campos, Rodolfo Licurgo e Rodrigo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Viana, Telma Regina Braga e Márcia Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Beth Pinheiro, Rosangela Dias de Souza e Vânia Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Oliver, Gilberto e Nathália Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Rejane Belchior, Rodrigo Maia, Rosangela Dias de Souza e Fátima Serpa Foto: LC Moreira