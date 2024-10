CAPTEI: O Grupo DEEP surpreende mais uma vez com seu Desfile DEEP 2024

O Grupo DEEP realizou na última segunda-feira, 21, mais uma edição de seu aguardado Desfile DEEP 2024, no Espaço Azul do Mar, no Beach Park. O evento, exclusivo para convidados, apresentou as novidades do Alto Verão 2025, surpreendendo mais uma vez os espectadores com uma experiência imersiva no universo da marca.

Legenda: Ana Paula Moitas com as Influenciadoras Foto: LC Moreira

Uma das grandes novidades do desfile foi o lançamento da DEEP SHOES, nova marca de bolsas e sapatos do Grupo DEEP. Com um compromisso em oferecer acessórios que combinam elegância, funcionalidade e exclusividade, a DEEP SHOES complementa perfeitamente as coleções DEEP e MySize, refletindo o estilo atemporal e clássico que sempre definiu o DNA do grupo.

Legenda: DEEP Shoes Foto: LC Moreira

Além disso, a noite foi marcada pelo desfile da MySize, marca do Grupo DEEP voltada para mulheres curvy. Com criações cheias de informação de moda e elegância, a MySize destaca-se por valorizar a mulher contemporânea e suas diversas formas, reafirmando o compromisso do grupo em promover a diversidade e a inclusão.

Legenda: Desfile da MY SIZE Foto: LC Moreira

O Desfile DEEP 2024 foi mais uma vez um sucesso, consolidando a marca como uma referência em moda e estilo no mercado. Os convidados puderam conferir de perto as tendências do próximo verão e se encantar com as peças exclusivas apresentadas durante o evento. Sem dúvida, o Grupo DEEP segue surpreendendo e encantando seu público a cada nova coleção apresentada.

Legenda: Flávia Alessandra Foto: LC Moreira

Veja agora os momentos do evento através das fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Marcus Paulus e Ana Paula Moitas Foto: LC Moreira

Legenda: Manu de Castro e Priscilla Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna Moitas, Renata Dantas e Latícia Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie e Talynie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós, Ana Paula Moitas e Viviane Almada Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós, Roberta Quaranta e Mariana Pimenta Foto: LC Moreira

Legenda: Manu de Castro e Farnanda Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Mary Gonçalves e Roberta Quaranta Foto: LC Moreira

Legenda: Marúsia Loiola e Mayara Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Contrigiane, Patrick Oliveira e Priscila Saggioro Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Mendonça e Fernanda Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Jackson Braga e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Lê Ribeiro e Vivi Almada Foto: LC Moreira

Legenda: Lorrana Cysne e Hecilentne Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Manu de Castro e Desiree Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Manu de Castro, Roberta Quaranta, Fernanda Levy e Germana Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Pimenta, Roberta Quaranta e Viviane Almada Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Pimenta Foto: LC Moreira

Legenda: Suzana, Gabriela e Surama Geleilate Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie Mihaliuc, Vanessa Queirós, Mariana Pimeneta, Viviane Almada, Milena Munhoz e Talynie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Paula e Carla Cafundó, Camila Contrigiane, Carolina Mendonça, Patrick Oliveira e Priscila Saggioro Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: My Size Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da DEEP Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Alessandra Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Davi Fiúza Foto: LC Moreira