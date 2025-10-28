CAPTEI: Novo ciclo de vida para Bruna Waleska

Bruna Waleska celebrou mais um ano de vida em clima de alegria e boas energias.

Legenda: Brinde Foto: LC Moreira

O encontro aconteceu na tarde de domingo, 26, no Zoi, restô do Colosso Fortaleza, reunindo família e amigos próximos para brindar um novo ciclo.

Legenda: Paula, Francisco, Bruna Waleska, Oscar, Rodrigo e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Carlos, Sandra Dias, Bruna Waleska Frota, Melina Dias, Lúcio Duarte e Oscar Frota Foto: LC Moreira

O ambiente ficou ainda mais lindo com a decoração da Sensorial por Mariana Montenegro.

Legenda: Thiago Camargo e Mari Montenegro Foto: LC Moreira

O cerimonial foi assinado por Ênio Eventos Sociais.

Legenda: Andressa Brasil, Sara Aguiar, Enio Sousa, Luís Carlos Viana e Melissa Duarte (Enio Eventos Sociais) Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota e Enio Sousa Foto: LC Moreira

Nos sets vibrantes estavam DJ Thiago Camargo, acompanhado de sax, Paula Lopes e DJ Pedro Garcia que conhece muito bem os hits da aniversariante.

Legenda: Thiago Camargo, Paula Lopes e Pedro Garcia Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Pedro Garcia Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Lopes Foto: LC Moreira

A gastronomia do Colosso, o bolo e os doces da Dolce Divino e os bem-aniversariados de Célia Bezerra completaram a mesa, enquanto os delicados macarrons da Antoinete adicionaram charme à celebração.

Legenda: Maria Clara, Bruna Waleska e Rodrigo Frota, Maria Gabriela, Francisco e Oscar Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

O registro para os convidados ficou por conta da equipe Lembre- Lembre, garantindo lembranças à altura da ocasião.

Foi assim o domingo de celebração, afeto e boas vibrações para Bruna Waleska.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Castelo de Taças de Champanhe Foto: LC Moreira

Legenda: Noêmia e Bruna Waleska Frota, Déborah Bandeira e Juliana Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Veja a movimentação social captada por LC Moreira:

Legenda: Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska e Rodrigo Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Bruna Waleska Frota e Maria Gabriela Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Bruna Waleska Frota, Maria Gabriela, Francisco e Oscar Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Oscar Frota, Sandra, Melina e Sol Dias e Francisco Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Melina Dias e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Sílvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota e Enio Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Taveira, Thomaz, Bruna Waleska e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Ravi, Silvio, Celina e Dani Eloy Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Jereissati e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Rocha, Bruna Waleska Frota e Cláudio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Frota e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Pietra Pinheiro e Otávio Queiroz Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carolina Fontenelle e Hugo Pego Foto: LC Moreira

Legenda: Arani Matti, Max e Naylane Niederste-ostholt Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Gurgel, Bruna Waleska Frota e Roberto Costa Filho Foto: LC Moreira

Legenda: André Pessoa, Paula Ferreira, Érico Romcy e Tássia Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Anik Mourão e Felipe Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Fiúza e Mardônio Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota e Maria Gabriela Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Rodrigo Frota e Maria Gabriela Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo Santana e Larissa Luz Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia Laprovitera, Bruna Waleska Frota e Iuri Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah Bandeira e Arthur Vianna Foto: LC Moreira

Legenda: Dráuzio e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Lucinha e Jonny Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Gabriela e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Natércia e Fernando Victor Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Noemia e Alexandre Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Jorge e Bárbara Saunders Foto: LC Moreira

Legenda: André Portela e Meliane Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Nogueira, Bruna Waleska Frota e Carmen Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota e Manu Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Melo, Thalis Julião e Lívia Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perligeiro e Maria Braz Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota e Marina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Rangel, Georgiane Benevides e Isabella Rebouças Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Brito, Rodrigo Frota, Iuri Veras e Fernando Victor Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Ricardo Filomeno, Bruna Waleska Frota e Cibele Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane e Adam Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Queiroz e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Dias, Bruna Waleska Frota e Melina Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio e Manoella Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Sídia e Lourenço Bizarria Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia Laprovitera, Raquel Machado e Vanessa Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Ximenes, Bruna Waleska Frota e Bruno Becco Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Ximenes e Marina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Machado e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Costa Filho e Ingrid Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Max Bezerra e Margarida Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Max Niederste-ostholt, Rodrigo Frota e Zé Ricardo Filomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Pipo Gurjão e Isabella Rebouças Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Braga, Jeruza Aguiar, Paula e Tassia Ferreira, Georgiane Benevides e Fábia Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Talita Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid e Robson Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Jeruza e Ricardo Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: João Cortês e Melina Kichler Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Luís Carlos Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Dante Alves e Monique Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Carlos Uchoa e Isabele Pina Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Leonardo Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Tassia Ferreira, Bruna Waleska Frota, Georgiane Benevides e Paula Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Carlos Viana, Luís Carlos Uchoa, Luís Carlos, Luís Carlos Barros de Oliveira e Luís Carlos Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah Bandeira e Noemia Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Breuna Waleska Frota e Paula Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Georgiana Benevides, Tassia Ferreira, Bruna Braga, Bruna Waleska Frota, Sídia Bizarria, Paula Ferreira e Jeruza Aguiar Foto: LC Moreira