CAPTEI: Novo ciclo de vida para Bruna Waleska

Aniversário reúne família e amigos no Zoi, do Colosso Fortaleza

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Bruna Waleska celebrou mais um ano de vida em clima de alegria e boas energias.

Legenda: Brinde
Foto: LC Moreira

O encontro aconteceu na tarde de domingo, 26, no Zoi, restô do Colosso Fortaleza, reunindo família e amigos próximos para brindar um novo ciclo.

Legenda: Paula, Francisco, Bruna Waleska, Oscar, Rodrigo e Silvio Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Carlos, Sandra Dias, Bruna Waleska Frota, Melina Dias, Lúcio Duarte e Oscar Frota
Foto: LC Moreira

O ambiente ficou ainda mais lindo com a decoração da Sensorial por Mariana Montenegro.

Legenda: Thiago Camargo e Mari Montenegro
Foto: LC Moreira

O cerimonial foi assinado por Ênio Eventos Sociais.

Legenda: Andressa Brasil, Sara Aguiar, Enio Sousa, Luís Carlos Viana e Melissa Duarte (Enio Eventos Sociais)
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota e Enio Sousa
Foto: LC Moreira

Nos sets vibrantes estavam DJ Thiago Camargo, acompanhado de sax, Paula Lopes e DJ Pedro Garcia que conhece muito bem os hits da aniversariante.

Legenda: Thiago Camargo, Paula Lopes e Pedro Garcia
Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Pedro Garcia
Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Lopes
Foto: LC Moreira

A gastronomia do Colosso, o bolo e os doces da Dolce Divino e os bem-aniversariados de Célia Bezerra completaram a mesa, enquanto os delicados macarrons da Antoinete adicionaram charme à celebração.

Legenda: Maria Clara, Bruna Waleska e Rodrigo Frota, Maria Gabriela, Francisco e Oscar Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

O registro para os convidados ficou por conta da equipe Lembre- Lembre, garantindo lembranças à altura da ocasião.

Foi assim o domingo de celebração, afeto e boas vibrações para Bruna Waleska.

Legenda: Parabéns
Foto: LC Moreira

Legenda: Castelo de Taças de Champanhe
Foto: LC Moreira

Legenda: Noêmia e Bruna Waleska Frota, Déborah Bandeira e Juliana Barros de Oliveira
Foto: LC Moreira

Veja a movimentação social captada por LC Moreira:

Legenda: Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska e Rodrigo Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Bruna Waleska Frota e Maria Gabriela
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Bruna Waleska Frota, Maria Gabriela, Francisco e Oscar Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Oscar Frota, Sandra, Melina e Sol Dias e Francisco Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Melina Dias e Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Sílvio Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio e Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota e Enio Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Taveira, Thomaz, Bruna Waleska e Silvio Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Ravi, Silvio, Celina e Dani Eloy Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Jereissati e Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Rocha, Bruna Waleska Frota e Cláudio Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Frota e Aline Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Pietra Pinheiro e Otávio Queiroz Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carolina Fontenelle e Hugo Pego
Foto: LC Moreira

Legenda: Arani Matti, Max e Naylane Niederste-ostholt
Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Gurgel, Bruna Waleska Frota e Roberto Costa Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: André Pessoa, Paula Ferreira, Érico Romcy e Tássia Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Anik Mourão e Felipe Neves
Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Fiúza e Mardônio Barros
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota e Maria Gabriela
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Rodrigo Frota e Maria Gabriela
Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo Santana e Larissa Luz
Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia Laprovitera, Bruna Waleska Frota e Iuri Veras
Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah Bandeira e Arthur Vianna
Foto: LC Moreira

Legenda: Dráuzio e Isabela Barros Leal
Foto: LC Moreira

Legenda: Lucinha e Jonny Wolff
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Gabriela e Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Melina Dias e Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Natércia e Fernando Victor Laprovitera
Foto: LC Moreira

Legenda: Noemia e Alexandre Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Jorge e Bárbara Saunders
Foto: LC Moreira

Legenda: André Portela e Meliane Diógenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Nogueira, Bruna Waleska Frota e Carmen Rangel
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota e Manu Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Melo, Thalis Julião e Lívia Rabelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perligeiro e Maria Braz
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota e Marina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Rangel, Georgiane Benevides e Isabella Rebouças
Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Brito, Rodrigo Frota, Iuri Veras e Fernando Victor Laprovitera
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Ricardo Filomeno, Bruna Waleska Frota e Cibele Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane e Adam Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Queiroz e Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Dias, Bruna Waleska Frota e Melina Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio e Manoella Batista
Foto: LC Moreira

Legenda: Sídia e Lourenço Bizarria
Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia Laprovitera, Raquel Machado e Vanessa Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Ximenes, Bruna Waleska Frota e Bruno Becco
Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Ximenes e Marina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Machado e Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Costa Filho e Ingrid Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Jorge e Bárbara Saunders
Foto: LC Moreira

Legenda: Max Bezerra e Margarida Alves
Foto: LC Moreira

Legenda: Max Niederste-ostholt, Rodrigo Frota e Zé Ricardo Filomeno
Foto: LC Moreira

Legenda: Pipo Gurjão e Isabella Rebouças
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Braga, Jeruza Aguiar, Paula e Tassia Ferreira, Georgiane Benevides e Fábia Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Talita Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid e Robson Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeruza e Ricardo Siqueira
Foto: LC Moreira

Legenda: João Cortês e Melina Kichler
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Luís Carlos Barros de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Dante Alves e Monique Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Carlos Uchoa e Isabele Pina
Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Leonardo Brito
Foto: LC Moreira

Legenda: Tassia Ferreira, Bruna Waleska Frota, Georgiane Benevides e Paula Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Carlos Viana, Luís Carlos Uchoa, Luís Carlos, Luís Carlos Barros de Oliveira e Luís Carlos Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah Bandeira e Noemia Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Breuna Waleska Frota e Paula Lopes
Foto: LC Moreira

Legenda: Georgiana Benevides, Tassia Ferreira, Bruna Braga, Bruna Waleska Frota, Sídia Bizarria, Paula Ferreira e Jeruza Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Brinde
Foto: LC Moreira

 