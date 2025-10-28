CAPTEI: Novo ciclo de vida para Bruna Waleska

Bruna Waleska celebrou mais um ano de vida em clima de alegria e boas energias.
O encontro aconteceu na tarde de domingo, 26, no Zoi, restô do Colosso Fortaleza, reunindo família e amigos próximos para brindar um novo ciclo.
O ambiente ficou ainda mais lindo com a decoração da Sensorial por Mariana Montenegro.
O cerimonial foi assinado por Ênio Eventos Sociais.
Nos sets vibrantes estavam DJ Thiago Camargo, acompanhado de sax, Paula Lopes e DJ Pedro Garcia que conhece muito bem os hits da aniversariante.
A gastronomia do Colosso, o bolo e os doces da Dolce Divino e os bem-aniversariados de Célia Bezerra completaram a mesa, enquanto os delicados macarrons da Antoinete adicionaram charme à celebração.
O registro para os convidados ficou por conta da equipe Lembre- Lembre, garantindo lembranças à altura da ocasião.
Foi assim o domingo de celebração, afeto e boas vibrações para Bruna Waleska.
Veja a movimentação social captada por LC Moreira: