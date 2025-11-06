CAPTEI: Nova sede do escritório Daniel Maia Advocacia marca nova era no cenário corporativo cearense

A noite de quarta-feira (5) marcou um novo capítulo no mercado jurídico e empresarial de Fortaleza com a inauguração da nova sede do escritório
Daniel Maia Advocacia, no Piaza Aldeota. Localizado na Rua Nunes Valente, 1309, o empreendimento chega à capital com a proposta de transformar o ambiente corporativo da cidade, unindo sofisticação, inovação e funcionalidade.
Legenda:
Daniel Maia Advocacia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Recepção
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia Advocacia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia Advocacia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia Advocacia
Foto:
LC Moreira
Assinado pelo arquiteto
Rafael Magalhães, o projeto contempla 2.230 m² de área total, reunindo espaços modernos, auditório para 120 pessoas e rooftop com capacidade para até 250 convidados. O local também abrigará lojas comerciais e outros empreendimentos de alto padrão, consolidando o Piaza Aldeota como um hub corporativo de referência.
Legenda:
Natasha Brígido, Daniel Maia e Rafael Magalhães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia Advocacia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia Advocacia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia Advocacia
Foto:
LC Moreira
Entre os destaques, chama atenção a
réplica em tamanho real de um carro de Fórmula 1 inspirado na McLaren, uma homenagem à performance e à excelência que simbolizam os valores do escritório.
Legenda:
Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
O coquetel de inauguração reuniu autoridades, empresários e profissionais expressivos do direito, celebrando a expansão do grupo e a consolidação de um novo marco para o universo jurídico cearense.
Legenda:
Christiane Leitão e Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Helio Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Cezar Bitencourt
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia, Gina e Randal Pompeu
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Custódio Almeida
Foto:
LC Moreira
Veja nas fotos captadas por LC Moreira:
Legenda:
Helena e Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel e Lúcia Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Cezar Bittencourt
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aline Ferreira e Newton Guimarães Junior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Helio Filho, Daniel Maia e Christiane Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Natasha Brígido, Daniel Maia e Rafael Magalhães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Érico Almeida
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Yasser Holanda, Daniel Maia e Márcio Cunha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia, Denise e Luciano Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Canuto, Maria Castro, Denise Cavalcante e Daniel Saraiva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aílton e David Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alfredo Sávio, Aline Ferraz, Helena e Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Amir Djemal, Daniel Maia, Grace Leitão e Armed Djemal
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Daniele Ferreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Arthur Viana, Daniel Maia, Joária Gonçalves e Rubéns Vieira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Bárbara Coelho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatriz Brito, Daniel Maia e Mainara Kelly
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cezar Bittencourt e Rafael Magalhães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cecília Domingues, Luiza Melo, Ingrid Hitzschky, Camille Vitória e Ana Clara Pinheiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Clarisse Dias e Renato Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cynara Mariano, Daniel Maia, Cezar Ferreira e Carlos Magno
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Alexandre Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel e Helena Maia, Vânia e Cezar Bittencourt
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Victor Ramalho, Daniel Maia e Arthur Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Clóvis Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sérgio Melo, Daniel Maia, Bessa Junior e Pedro Bessa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Gabriela Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rita Granjeiro, Daniel Maia e Fernando Granjeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Gera Laprovitera
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberto Briand, Daniel Maia e Themis Briand
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e George Monteiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Riquelme Queiroz, Rodrigo Medeiros, Gabriel Cavalcante, Miguel Saboia e Thiago Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Gustavo Serpa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pollyana Brandão e Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia, Célio Barbosa e Marilda Studart
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Álamo Costa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia, Débora e Marcelo Memória
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Hamilton Gadelha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia, Mário Acioli e Camila Santa Rosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Hava Nunes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
David Feitosa, Daniel Maia e Ana Karla Feitosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Jéssica Prado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduardo e Vanja Lessa e Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e João Leite
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sandi Lima e Elano Medeiros
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Silvia Letícia, Laura Amaro, Daniel Maia, Fernando Fontenele e Roberto Sá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Valéria e Ricardson Ricarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jorge Diciero, Daniel Maia e Heitor Mourão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e José Gleílson
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Kauan Brandão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eliakim de Lima, Daniel Maia e Érich Douglas
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Lídia Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Emanuelly Cavalcante, Daniel Maia e Marcus Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Luiz Carlos Vidal
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Érich Dantas, Daniel Maia e Joatan Rios
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Márcio Crisóstomo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Flávia Souza, Daniel Maia e Ricardo Ferreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Mari Nascimento
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Osnir Peregrini
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Hanna e Daniel Maia, Pádua Sampaio e Alef Saraiva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Rafaela Hachem
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafael Brandão, Daniel Maia e Thais Negreiros
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Thays Lucas
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia e Victor Fernandes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Helena e Daniel Maia, Majú Ferreira e Ian Correia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Felipe e Carol Nobre
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Filipe Pinto e Carolina Macedo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Francisco Bastos e Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jéssica Medeiros, Daniel Maia e Acelino Mentor
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Samantha Nunes e Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ronald Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafaela Hachem e Helena Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Victor Duarte, Daniel Maia e Felinto Martins
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Laila Lima e Katarina Silva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo César, Teresa Cristina, Daniel Maia, Paulo Junior, Joyce Costa e Luiz Queiroga
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Leiliane Pinheiro e Luana Loiola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Letícia Torres, Daniel Maia e Márcio Torres
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Nina Braga, Daniel Maia e Cau Cunha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lucas Escóssia e Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lorena Lourenço, Daniel e Catarina Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Naíza Ferreira, Daniel Maia e Carol Bang
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcela Ruchê e Isabella Resende
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lucas Medeiros, Cezar Bittencourt e Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo Junior, Joyce Costa e Luiz Queiroga
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafael Brandão, Daniel Maia e Thais Negreiros
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Catarina Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aline Ferreira e Daniel Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vânia e Cezar Bittencourt, Daniel Maia e Aline Ferreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gustavo Serpa
Foto:
LC Moreira