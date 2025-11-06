CAPTEI: Nova sede do escritório Daniel Maia Advocacia marca nova era no cenário corporativo cearense

A noite de quarta-feira (5) marcou um novo capítulo no mercado jurídico e empresarial de Fortaleza com a inauguração da nova sede do escritório Daniel Maia Advocacia, no Piaza Aldeota. Localizado na Rua Nunes Valente, 1309, o empreendimento chega à capital com a proposta de transformar o ambiente corporativo da cidade, unindo sofisticação, inovação e funcionalidade.

Legenda: Daniel Maia Advocacia Foto: LC Moreira

Legenda: Recepção Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Advocacia Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Advocacia Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Advocacia Foto: LC Moreira

Assinado pelo arquiteto Rafael Magalhães, o projeto contempla 2.230 m² de área total, reunindo espaços modernos, auditório para 120 pessoas e rooftop com capacidade para até 250 convidados. O local também abrigará lojas comerciais e outros empreendimentos de alto padrão, consolidando o Piaza Aldeota como um hub corporativo de referência.

Legenda: Natasha Brígido, Daniel Maia e Rafael Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Advocacia Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Advocacia Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Advocacia Foto: LC Moreira

Entre os destaques, chama atenção a réplica em tamanho real de um carro de Fórmula 1 inspirado na McLaren, uma homenagem à performance e à excelência que simbolizam os valores do escritório.

Legenda: Daniel Maia Foto: LC Moreira

O coquetel de inauguração reuniu autoridades, empresários e profissionais expressivos do direito, celebrando a expansão do grupo e a consolidação de um novo marco para o universo jurídico cearense.

Legenda: Christiane Leitão e Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Helio Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Cezar Bitencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia, Gina e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Custódio Almeida Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Helena e Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Lúcia Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Cezar Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira e Newton Guimarães Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Helio Filho, Daniel Maia e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Natasha Brígido, Daniel Maia e Rafael Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Érico Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Yasser Holanda, Daniel Maia e Márcio Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia, Denise e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Canuto, Maria Castro, Denise Cavalcante e Daniel Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Aílton e David Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Sávio, Aline Ferraz, Helena e Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Amir Djemal, Daniel Maia, Grace Leitão e Armed Djemal Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Daniele Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Viana, Daniel Maia, Joária Gonçalves e Rubéns Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Bárbara Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Brito, Daniel Maia e Mainara Kelly Foto: LC Moreira

Legenda: Cezar Bittencourt e Rafael Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Domingues, Luiza Melo, Ingrid Hitzschky, Camille Vitória e Ana Clara Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Clarisse Dias e Renato Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Cynara Mariano, Daniel Maia, Cezar Ferreira e Carlos Magno Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Alexandre Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Helena Maia, Vânia e Cezar Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Ramalho, Daniel Maia e Arthur Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Clóvis Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Melo, Daniel Maia, Bessa Junior e Pedro Bessa Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Gabriela Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Rita Granjeiro, Daniel Maia e Fernando Granjeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Gera Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Briand, Daniel Maia e Themis Briand Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e George Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Riquelme Queiroz, Rodrigo Medeiros, Gabriel Cavalcante, Miguel Saboia e Thiago Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Gustavo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Pollyana Brandão e Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia, Célio Barbosa e Marilda Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Álamo Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia, Débora e Marcelo Memória Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Hamilton Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia, Mário Acioli e Camila Santa Rosa Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Hava Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: David Feitosa, Daniel Maia e Ana Karla Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Jéssica Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Vanja Lessa e Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e João Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Sandi Lima e Elano Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia Letícia, Laura Amaro, Daniel Maia, Fernando Fontenele e Roberto Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria e Ricardson Ricarte Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Diciero, Daniel Maia e Heitor Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e José Gleílson Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Kauan Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Eliakim de Lima, Daniel Maia e Érich Douglas Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Lídia Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Emanuelly Cavalcante, Daniel Maia e Marcus Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Luiz Carlos Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Érich Dantas, Daniel Maia e Joatan Rios Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Márcio Crisóstomo Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Souza, Daniel Maia e Ricardo Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Mari Nascimento Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Osnir Peregrini Foto: LC Moreira

Legenda: Hanna e Daniel Maia, Pádua Sampaio e Alef Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Rafaela Hachem Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Brandão, Daniel Maia e Thais Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Thays Lucas Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Victor Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Helena e Daniel Maia, Majú Ferreira e Ian Correia Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe e Carol Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Filipe Pinto e Carolina Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Bastos e Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Medeiros, Daniel Maia e Acelino Mentor Foto: LC Moreira

Legenda: Samantha Nunes e Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Ronald Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Hachem e Helena Maia Foto: LC Moreira

Legenda: João Victor Duarte, Daniel Maia e Felinto Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Laila Lima e Katarina Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo César, Teresa Cristina, Daniel Maia, Paulo Junior, Joyce Costa e Luiz Queiroga Foto: LC Moreira

Legenda: Leiliane Pinheiro e Luana Loiola Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Torres, Daniel Maia e Márcio Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Nina Braga, Daniel Maia e Cau Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Escóssia e Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Lourenço, Daniel e Catarina Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Naíza Ferreira, Daniel Maia e Carol Bang Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Ruchê e Isabella Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Medeiros, Cezar Bittencourt e Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Junior, Joyce Costa e Luiz Queiroga Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Brandão, Daniel Maia e Thais Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira e Daniel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Vânia e Cezar Bittencourt, Daniel Maia e Aline Ferreira Foto: LC Moreira