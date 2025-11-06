Diário do Nordeste
CAPTEI: Nova sede do escritório Daniel Maia Advocacia marca nova era no cenário corporativo cearense

Ambiente moderno e funcional ganha notoriedade com réplica em tamanho real de carro da McLaren e estrutura voltada ao networking

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 12:22)
Jeritza Gurgel
Legenda: Daniel Maia
Foto: LC Moreira

A noite de quarta-feira (5) marcou um novo capítulo no mercado jurídico e empresarial de Fortaleza com a inauguração da nova sede do escritório Daniel Maia Advocacia, no Piaza Aldeota. Localizado na Rua Nunes Valente, 1309, o empreendimento chega à capital com a proposta de transformar o ambiente corporativo da cidade, unindo sofisticação, inovação e funcionalidade.

Legenda: Daniel Maia Advocacia
Foto: LC Moreira

Legenda: Recepção
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Advocacia
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Advocacia
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Advocacia
Foto: LC Moreira

Assinado pelo arquiteto Rafael Magalhães, o projeto contempla 2.230 m² de área total, reunindo espaços modernos, auditório para 120 pessoas e rooftop com capacidade para até 250 convidados. O local também abrigará lojas comerciais e outros empreendimentos de alto padrão, consolidando o Piaza Aldeota como um hub corporativo de referência.

Legenda: Natasha Brígido, Daniel Maia e Rafael Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Advocacia
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Advocacia
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia Advocacia
Foto: LC Moreira

Entre os destaques, chama atenção a réplica em tamanho real de um carro de Fórmula 1 inspirado na McLaren, uma homenagem à performance e à excelência que simbolizam os valores do escritório.

Legenda: Daniel Maia
Foto: LC Moreira

O coquetel de inauguração reuniu autoridades, empresários e profissionais expressivos do direito, celebrando a expansão do grupo e a consolidação de um novo marco para o universo jurídico cearense.

Legenda: Christiane Leitão e Daniel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Helio Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Cezar Bitencourt
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia, Gina e Randal Pompeu
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Custódio Almeida
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Helena e Daniel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Lúcia Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Cezar Bittencourt
Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira e Newton Guimarães Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Helio Filho, Daniel Maia e Christiane Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Natasha Brígido, Daniel Maia e Rafael Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Érico Almeida
Foto: LC Moreira

Legenda: Yasser Holanda, Daniel Maia e Márcio Cunha
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia, Denise e Luciano Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Canuto, Maria Castro, Denise Cavalcante e Daniel Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Aílton e David Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Sávio, Aline Ferraz, Helena e Daniel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Amir Djemal, Daniel Maia, Grace Leitão e Armed Djemal
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Daniele Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Viana, Daniel Maia, Joária Gonçalves e Rubéns Vieira
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Bárbara Coelho
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Brito, Daniel Maia e Mainara Kelly
Foto: LC Moreira

Legenda: Cezar Bittencourt e Rafael Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Domingues, Luiza Melo, Ingrid Hitzschky, Camille Vitória e Ana Clara Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Clarisse Dias e Renato Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Cynara Mariano, Daniel Maia, Cezar Ferreira e Carlos Magno
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Alexandre Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Helena Maia, Vânia e Cezar Bittencourt
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Ramalho, Daniel Maia e Arthur Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Clóvis Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Melo, Daniel Maia, Bessa Junior e Pedro Bessa
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Gabriela Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Rita Granjeiro, Daniel Maia e Fernando Granjeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Gera Laprovitera
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Briand, Daniel Maia e Themis Briand
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e George Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Riquelme Queiroz, Rodrigo Medeiros, Gabriel Cavalcante, Miguel Saboia e Thiago Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Gustavo Serpa
Foto: LC Moreira

Legenda: Pollyana Brandão e Daniel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia, Célio Barbosa e Marilda Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Álamo Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia, Débora e Marcelo Memória
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Hamilton Gadelha
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia, Mário Acioli e Camila Santa Rosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Hava Nunes
Foto: LC Moreira

Legenda: David Feitosa, Daniel Maia e Ana Karla Feitosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Jéssica Prado
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Vanja Lessa e Daniel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e João Leite
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandi Lima e Elano Medeiros
Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia Letícia, Laura Amaro, Daniel Maia, Fernando Fontenele e Roberto Sá
Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria e Ricardson Ricarte
Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Diciero, Daniel Maia e Heitor Mourão
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e José Gleílson
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Kauan Brandão
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliakim de Lima, Daniel Maia e Érich Douglas
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Lídia Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Emanuelly Cavalcante, Daniel Maia e Marcus Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Luiz Carlos Vidal
Foto: LC Moreira

Legenda: Érich Dantas, Daniel Maia e Joatan Rios
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Márcio Crisóstomo
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Souza, Daniel Maia e Ricardo Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Mari Nascimento
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Osnir Peregrini
Foto: LC Moreira

Legenda: Hanna e Daniel Maia, Pádua Sampaio e Alef Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Rafaela Hachem
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Brandão, Daniel Maia e Thais Negreiros
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Thays Lucas
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia e Victor Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Helena e Daniel Maia, Majú Ferreira e Ian Correia
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe e Carol Nobre
Foto: LC Moreira

Legenda: Filipe Pinto e Carolina Macedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Bastos e Daniel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Medeiros, Daniel Maia e Acelino Mentor
Foto: LC Moreira

Legenda: Samantha Nunes e Daniel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Ronald Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Hachem e Helena Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: João Victor Duarte, Daniel Maia e Felinto Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Laila Lima e Katarina Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo César, Teresa Cristina, Daniel Maia, Paulo Junior, Joyce Costa e Luiz Queiroga
Foto: LC Moreira

Legenda: Leiliane Pinheiro e Luana Loiola
Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Torres, Daniel Maia e Márcio Torres
Foto: LC Moreira

Legenda: Nina Braga, Daniel Maia e Cau Cunha
Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Escóssia e Daniel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Lourenço, Daniel e Catarina Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Naíza Ferreira, Daniel Maia e Carol Bang
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Ruchê e Isabella Resende
Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Medeiros, Cezar Bittencourt e Daniel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Junior, Joyce Costa e Luiz Queiroga
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Brandão, Daniel Maia e Thais Negreiros
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira e Daniel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Vânia e Cezar Bittencourt, Daniel Maia e Aline Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Serpa
Foto: LC Moreira

 