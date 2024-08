CAPTEI: Nova Exposição Fotográfica no Memorial Edson Queiroz

Foi na tarde de terça-feira, 13, que a exposição fotográfica "Pau de Arara: Fotografia e Vivências – Ir perto para ver longe", foi apresentada, em primeira mão, para o olhar de convidados que estiveram no Memorial Edson Queiroz (Cascavel / Ce).

Por lá, 30 fotografias. Tradições populares, costumes e cenários peculiares de Nova Olinda e Juazeiro do Norte, capturados por professores e universitários dos cursos de Comunicação Social da Unifor em 2023.

Legenda: Exposição Pau de Arara Foto: LC Moreira

A curadoria é de Adriana Helena, doutora em Ciências da Cultura e vice-reitora de extensão e comunidade universitária da Unifor, e Jari Vieira, mestre em Arquitetura e Urbanismo e especialista em fotografia.

Legenda: Adriana Helena e Jari Vieira Foto: LC Moreira

A mostra é uma parceria do Instituto Myra Eliane, mantenedora do equipamento em Cascavel, com a Unifor. As instituições buscam, com a exposição, ampliar o reconhecimento da cultura nordestina, estendendo o projeto universitário Pau de Arara para a comunidade em geral.

Legenda: Igor Queiroz Barroso - Presidente do Instituto Myra Eliane Foto: LC Moreira

A visitação, gratuita, estará aberta ao público até 19 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, e aos sábados, das 08h às 13h.

Dito isso,

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Jari Vieira e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Jari Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso e Jari Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso e Alvino Netto Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Helena Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Helena e Alvino Netto Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Maciel e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Alvino Neto e Telma Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Moura e Rômulo Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Jarí Vieira e Alvino Netto Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Geruza e Telma Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Leal e Alvino Netto Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Machado, Paulo Cardoso e Cristiano Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro Bezerra, Ana Geruza, Telma Maciel, Gerliana Santos e Vitória Régia Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Andrade, Aline e Igor Barroso e Janaína Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Alvino Netto Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Estudantes na Exposição Pau de Arara Foto: LC Moreira

Legenda: Jari Vieira - visita guiada Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Pau de Arara Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Jarí Vieira e Adriana Helena - curadores Foto: LC Moreira