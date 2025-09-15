CAPTEI: Noite Literária no Ideal Clube Homenageia Lúcio Alcântara

Na noite de quarta-feira, 10, o Ideal Clube foi o lugar escolhido pelo Presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante, e do Ideal Clube, Fernando Esteves, para uma celebração cultural em homenagem à Poesia de Lúcio Alcântara.

Legenda: Fernando Esteves e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

A prestigiada palestra foi conduzida pelo acadêmico, poeta e escritor Carlos Augusto Viana.

Legenda: Carlos Augusto Viana Foto: LC Moreira

O evento faz parte das comemorações do aniversário do clube. Por lá, um seleto grupo de acadêmicos da Academia Cearense de Letras (ACL), além de intelectuais, políticos e convidados especiais.

Legenda: Acadêmicos da ACL Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Lúcio e Beatriz Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Batista de Lima, Pio Rodrigues, Lúcio Alcântara e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Amarílio Cavalcante, Pio Rodrigues e Fernando Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Alcântara e Isabel Rosário Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Duda e Ticiana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Augusto Viana, Lúcio Alcântara e Aéria Fontenelle Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Alcântara, Graça Fonteles, Regina Limaverde e Lurdinha Leite Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Bernadete e José Augusto Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: César Barreto e Juarez Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Araújo, Marcos Holanda e Sérgio Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Augusto Viana e José Augusto Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Quinderé, Révia Herculano, Beatriz Alcântara, Cláudia Mota e Luiza Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando César Mesquita, Lúcio Alcântara e Reginaldo Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Helio Barros, Lúcio Alcântara e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte, Tales de Sá Cavalcante, Fernanda Quinderé e Durval Aires Foto: LC Moreira

Legenda: Jeff Peixoto, Cândido Albuquerque, Amarílio Cavalcante e Fernando Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Durval Aires, Révia Herculano e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: José Augusto Bezerra, Lúcio Alcântara, Fernanda Quinderé, Bozoka, Célia Leite, Fátima Duarte, Selma Cabral e Révia Herculano Foto: LC Moreira

Legenda: Durval Aires, Amarílio Cavalcante, Pio Rodrigues e Fernando Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Pombo, Paulo, Jurandir e Mário Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Fiúza, Celma Prata e Aéria Fontenelle Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana e Duda Brígido, Beatriz e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Alcântara, Josiene Braga, Lúcia Alcântara e Antônio Carlos Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme e Mayre Anne Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Zenóbio Guedes e Irapuã Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante, Fernanda Quinderé e Durval Aires Foto: LC Moreira

Legenda: Wagner Castro, Lúcio Alcântara e Romeu Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara e Jeff Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara e Reginaldo Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Bessa e Luiz Sérgio Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Gurgel e Fernanda Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Holanda e Luiz Eduardo Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Nertan e Isadora Gurgel e Joelma Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Moraes, Lúcio Alcântara e Marcos Holanda Foto: LC Moreira