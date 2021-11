A solenidade de abertura do 31º Cine Ceará aconteceu no Cineteatro São Luiz, no último sábado, mas o festival segue até o dia 3 de dezembro.

Na noite de estreia e homenagens, o anfitrião do Cine Ceará, Wolney Oliveira, recebeu artistas, intelectuais, políticos, imprensa e convidados.

Legenda: Marta Aurélia, Wolney Oliveira e Halder Gomes Foto: LC Moreira

Os homenageados do ano, agraciados com o Troféu Eusélio Oliveira, foram a atriz, Marta Aurélia e o cineasta, Halder Gomes.

Veja as fotos dos melhores momentos captadas por LC Moreira:

Legenda: Alexandre Teixeira e Manuela Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Fernandes e Natalia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Décimo e Inácio Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Duarte Dias e José Alves Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira, Fabieno Piúba, Erbêne e Elpídio Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira, Marta Aurélia, Halder Gomes e Jaritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Piúba e Ciro Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira e Klebia Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Erbêne e Elpídio Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira e Halder Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Piúba e Joana Limaverde Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Piúba e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelle Silva e Humberto Ilo Foto: LC Moreira

Legenda: Isaac Macedo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Grazi Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Isadora Rodrigues e Pedro Cândido Foto: LC Moreira

Legenda: Klebia Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Piúba Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Limaverde e Cássia Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Aurélia e Fabiano Piúba Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Aurélia Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Aurélia e Halder Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Araujo e Maria Clara Senra Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Limaverde Foto: LC Moreira

Legenda: Nara Aragão, Klebia Souza e João Vieira Junior Foto: LC Moreira