CAPTEI: Neuroeducador cearense lança livro sobre como pais podem se reconectar com seus filhos

Na obra “Reconectando Pais e Filhos”, o autor descreve de forma autoral, didática e reflexiva, a prática para fazer com que pai, mãe e responsável sejam atentos e conscientes de suas atitudes.

Legenda: “Reconectando Pais e Filhos” Foto: LC Moreira

Mattheus Chaves se dirige aos pais, levando-os a refletirem sobre as possibilidades, sem ansiedade e estresse, a se relacionarem e interagir com os filhos no processo que os levem a conhecerem a si mesmo como pessoas e mudanças e crescimentos contínuos.

Legenda: Matheus Chaves Foto: LC Moreira

Matheus Chaves Autor “Trata-se de uma ajuda às famílias que participam ou participaram de curso de Educação Infantil ou outras orientações pedagógicas individuais, o que cada pai ou mãe pode fazer para melhorar o relacionamento com seus filhos em prol do crescimento pessoal de todos. Portanto, serão exemplos assumindo o papel de, além de pais e amigos, incentivadores da criança com bons valores humanos”

A noite de lançamento da obra, o autor, que conversa sobre vários temas nas redes sociais sobre educação, além de dar dicas, recebeu muitos convidados. Vem ver quem esteve por lá!

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa e Nicole Magalhães, Matheus Chaves e Eliezer Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Manuel, Inara Faheina, Matheus Chaves Valentina e Emanuella Faheina e Junior Caminha Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Macedo, Karine Aragão e Áurea Karla Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Almeida, Matheus Chaves e Rose Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Magalhães, Lívia Macedo e Iracema Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Ribeiro e Iago Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Débora e Matheus Chaves e Iara Faheina Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar e Germania Faheina e Matheus Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Eliezer, Nicole e Andréa Magalhães Foto: LC Moreira

