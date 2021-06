Captei: Muitos vivas para quem aproveita o caminho

Compartilhando doçura

Legenda: Natália Herculano decidiu comemorar os 41 anos dividindo o bolo de aniversário com moradores em situação de rua Foto: Divulgação

A Primeira-dama de Fortaleza, Natália Herculano, celebrou nesta sexta-feira (18/6), mais uma primavera. Ela decidiu comemorar os 41 anos dividindo o bolo de aniversário com moradores em situação de rua. Natália tem ganhado notoriedade por ser uma Primeira-dama sem protocolos. Gosta de estar no meio povo e ouvir as demandas da população. Na ocasião, foi recebida por moradores em situação de rua, com festa e aplausos, na Praça da Bandeira, ao lado do IJF.

Confira mais detalhes desse momento:

Presente que alimenta

Legenda: Três toneladas de alimentos foram entregues à Escola de Dança e Integração Social para Criança e Adolescente Foto: Arquivo pessoal

Erinaldo Dantas contabilizou 3 toneladas de alimentos presenteados por amigos que foram cumprimentar o Presidente da OAB/Ce no dia 15 de junho. A arrecadação foi entregue à Escola de Dança e Integração Social para Criança e Adolescente – EDISCA e aos funcionários da Ordem cearense. Por essas grandes iniciativas, faz-se o diferencial de Erinaldo Dantas.

Veja algumas fotos:

Os novos 15

Legenda: As gêmeas Maria Eduarda (cinza) e Maria Esther (vermelho) celebraram 15 anos em festa intimista Foto: Arquivo pessoal

As gêmeas, Maria Eduarda (cinza) e Maria Esther (vermelho), filhas de Sylvianne e Magno Oliveira, reuniram 15 amigas, além dos irmãos e sobrinhos para celebrar a chegada dos 15 anos. O apartamento dos pais foi o lugar mais especial para comemorar entre os poucos e bons.

Acompanhe o registro entre família:

M 5.5

Legenda: Alessandra Pinto comemorou o aniversário de Martinha Assunção em sua casa em Guajiru Foto: Arquivo pessoal

Alessandra Pinto abriu as portas da sua casa de praia no Guajiru/Ce e convocou as Glamourosas para comemorar o aniversário da querida Martinha Assunção. Carinho, alegria e animação não faltaram na última sexta-feira.

Avançar para vacinar

Legenda: Ana Estela Leite é incansável quando o assunto é avançar com celeridade na vacinação

A Secretária de Saúde do Município, Ana Estela Leite, é incansável quando o assunto é avançar com celeridade na vacinação da população em geral. Forte, firme e segura, a Secretária segue o passo sem parar e com organização que o sistema pede. Parabéns!

Praia dos Torrões

Legenda: Nara Magalhães curte fim de semana em Praia dos Torrões Foto: Arquivo pessoal

A advogada do ramo imobiliário, Nara Magalhães, esteve na praia dos Torrões/Ce, usufruindo de um final de semana merecido ao lado do namorado Pedro Sório. Um descanso no paraíso!