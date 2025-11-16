CAPTEI: Mirian e João Batista Holanda promove encontro celebrando bicentenário de Dom Pedro II

A residência de Mirian e João Batista Holanda, na Varjota, recebeu na noite de quarta-feira, 12, uma confraternização elegante em homenagem a D. Bertrand de Orleans e Bragança.

Legenda: Carlos Eugenio, Mirian e Joao Batista de Holanda, Carmen Pompeu e Carlos Eduardo de Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Dom Bertrand de Orleans e Bragança Foto: LC Moreira

A recepção integrou as celebrações pelos 200 anos de nascimento de D. Pedro II, que será lembrado em 5 de dezembro de 2025.

Legenda: Dom Bertrand de Orleans e Braganca e Mirian Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Recepção a Dom Bertrand de Orleans e Braganca na residência de Mirian e Joao Batista Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Antonio Miranda, Dom Bertrand de Orleans e Braganca e Caroline Harter Foto: LC Moreira

Em clima de distinção e cordialidade, convidados circularam pelos ambientes da casa, onde a pauta principal foi a relevância histórica do monarca para o país.

Legenda: Dom Bertrand de Orleans e Braganca e Juvenal Furtado Foto: LC Moreira

A noite reuniu admiradores da tradição imperial e nomes ligados à cultura.

Discreta e bem-organizada, a recepção destacou-se pela atmosfera acolhedora, marcada por conversas sobre memória, legado e preservação histórica.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Mirian e João Batista de Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Randal Pompeu, Dom Bertrand de Orleans e Braganca e Carmen Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Cecilia, Carlos Eduardo, Vera e Bernardo de Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Camilla e Carlos Eugenio Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Albuquerque e Dom Bertrand de Orleans e Bragança Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Alódia Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Mirian Gondim e Geiza Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Juvenal e Katia Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Alano Lima e Douglas Diogenes Foto: LC Moreira

Legenda: Alencar Neto, Nilce Quideré Cals, Mirian e Joao Batista Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Antonio Miranda, Marcos Lage e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Arthur Holanda, Joao Pompeu, Bernardo Monteiro de Holanda e Gabriel Amorim de Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Eduardo de Holanda e Romulo Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Eugenio Holanda, Carmen Pompeu e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Pompeu e Caroline Harter Foto: LC Moreira

Legenda: Claudia e Newton Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia e Franze Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Frei Mario e Dom Bertrand de Orleans e Bragança Foto: LC Moreira

Legenda: Juvenal e Katia Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Juvenal Furtado e João Batista de Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: João Batista Holanda, Dom Betrand de Orleans e Braganca e Carlos Eduardo Holanda Foto: LC Moreira