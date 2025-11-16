CAPTEI: Mirian e João Batista Holanda promove encontro celebrando bicentenário de Dom Pedro II

A residência de Mirian e João Batista Holanda, na Varjota, recebeu na noite de quarta-feira, 12, uma confraternização elegante em homenagem a D. Bertrand de Orleans e Bragança.
A recepção integrou as celebrações pelos 200 anos de nascimento de D. Pedro II, que será lembrado em 5 de dezembro de 2025.
Em clima de distinção e cordialidade, convidados circularam pelos ambientes da casa, onde a pauta principal foi a relevância histórica do monarca para o país.
A noite reuniu admiradores da tradição imperial e nomes ligados à cultura.
Discreta e bem-organizada, a recepção destacou-se pela atmosfera acolhedora, marcada por conversas sobre memória, legado e preservação histórica.
Veja nas fotos captadas por LC Moreira!