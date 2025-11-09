CAPTEI: Memorial Edson Queiroz celebra quatro anos com programação especial em Cascavel

O Memorial Edson Queiroz, equipamento cultural do Instituto Myra Eliane em Cascavel, celebrou quatro anos de atividades na noite de sexta-feira, 7, com uma programação marcada por arte, cultura e emoção.
O evento, realizado na Praça Nossa Senhora do Ó, contou com a inauguração de um gazebo inspirado na antiga residência do casal Edson e Yolanda Queiroz.
A nova estrutura, batizada em homenagem a Myra Eliane, harmoniza o espaço urbano e simboliza a integração entre natureza e arte.
A celebração incluiu também a apresentação da Camerata Memorial Edson Queiroz e do músico Renno Poeta, além da premiação do Concurso de Redação.
A data encerrou as homenagens ao centenário de nascimento do industrial Edson Queiroz, reafirmando o Memorial como referência na preservação da memória, na valorização das raízes locais e na promoção da cultura e da educação no Ceará.