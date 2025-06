CAPTEI: Martinha Assunção Recebe Homenagem de Amigas por seu Aniversário

No último dia 10, terça-feira, o resto Villa Borghese, no Meireles, foi point do almoço em homenagem à Martinha Assunção, organizado por sua amiga Letícia Studart.

Legenda: Martinha Assunção e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Com mais de 140 convidadas, o almoço teve um clima de descontração e alegria, reunindo amigas para celebrar mais um ano de vida da aniversariante sempre muito prestativa, atenciosa e carinhosa com todos.

Legenda: Martinha Assunção e amigas Foto: LC Moreira

A decoração foi assinada por Willfridy Mendonça que ganhou um toque especial com o bolo feito pela Dolce Divino. Célia Bezerra completou a festa com seus bem-vividos e os doces do La Maison Buffet agradaram (e muito!) o paladar das convidadas.

Legenda: Decoração de Willfridy Mendonça / Bolo da Dolce Divino / Bem-vividos da Célia Bezerra e os Docinhos do La Maison Buffet Foto: LC Moreira

Animando a festa, DJ Gilvan Magno e o cantor Fernando Amorim.

Legenda: Martinha Assunção e Fernando Amorim Foto: LC Moreira

Veja nas fotos cedidas por Geovanne Jinkings:

Legenda: Thiago, Martinha e George Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago, Martinha e Paula Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Studart, Martinha Assunção e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Ribeiro, Martinha Assunção e Dayse de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Studart e Hortência Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Solange Horta, Martinha Assunção e Vânia Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary, Gena Campos, Martinha Assunção, Nara Accioly e Andréa Rios Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Gyna Machado e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Fialho, Adriana Arrais, Michelle Aragão, Alexandra Pinto, Adriana Bezerra e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Willfridy Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Taís Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Aragão, Martinha Assunção e Suyane Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Alexandre, Amazônia Albuquerque, Vera Costa e Betinha Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Colares, Michelle Aragão, Martinha Assunção, Adriana Praxedes e Carol Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Soraya Pinheiro e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Gina Pompeu, Martinha e Paula Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl, Martinha Assunção e Roberta Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Montenegro, Michelle Aragão, Martinha Assunção e Alexandra Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Pinheiro, Isabelly Leitão, Monique Barreira, Martinha Assunção, Safira Moreira e Zildinha Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Sobreira e Andréa Iuguetti Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Fujita, Martinha Assunção e Élida Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Érika Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Pessoa, Martinha Assunção e Sellene Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Montenegro, Ana Cristina Ramalho, Martinha Assunção, Cristina Brasil e Andréa Rios Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Pouchain, Martins, Martinha Assunção e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Diogo, Martinha Assunção e Mariane Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Jane Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Desiree Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Jória Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Ramalho, Desiree Montenegro, Martinha Assunção, Germana Viana e Cristina Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Rios Montenegro, Adriana Praxedes, Elisa Oliveira, Martinha Assunção, Cristiane Faria, Silvinha Carneiro, Natasha Martins e Inês Araruna Foto: LC Moreira

Legenda: Beth Pinto, Ana Cristina Camelo, Célia Magalhães, Martinha Assunção, Maira Silva, Roberta Nogueira, Renata Oliveira, Suyane Studart e Sakie Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Karmilse Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Lidia Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Gena Campos, Andréa Iughetti e Inês Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Natasha Martins, Martinha Assunção e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Feitosa, Inês Sobreira, Martinha Assunção e Andréa Iuguetti Foto: LC Moreira

Legenda: Silvinha Carneiro e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Socorro Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Silvia Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Brito, Fernando Amorim e Beth Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia e Sandra Fujita, e Fernanda Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Studart, Martinha Assunção, Adriana Queiroz, Anazélia Gadelha e Michelle Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Fujita, Martinha Assunção, Eveline e Lara Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Lili Cialdini, Adriana Angelim, Martinha Assunção, Suzi Feitosa e Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Amigas Foto: LC Moreira