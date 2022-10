Captei: Maria Rita faz show exclusivo para clientes e parceiros do Mandara By Yoo

Legenda: Márcio Roberto, Andréa Oliveira e Erivaldo Arrais Foto: LC Moreira

Terça, 18. Hotel Gran Marquise. Clientes e parceiros da Marquise Incorporações e Cyrela tiveram a primeira experiência com o Mandara By Yoo. Evento intimista. Exclusivo para os proprietários.

Legenda: Adelson Maia e Eduardo Holanda Foto: LC Moreira

No palco, o melhor instrumentista do Ceará, Adelson Maia, acompanhado, no violão, por Eduardo Holanda. Combo cearense qualificado e perfeito de quem sabe receber bem.

Legenda: Erivaldo Arrais Foto: LC Moreira

Após, a palavra de boas vindas de Erivaldo Arraes, sócio da Marquise, vídeos da apresentação do Mandara By Yoo e dos parceiros e idealizadores do empreendimento. O projeto é do renomado escritório internacional de design, Philippe Starck e John Hitchcox no Nordeste, ligado ao arquiteto cearense, Marcelo Franco, destacado no cenário nacional e internacional. Benedito Abbud assina o paisagismo. Projeto IDEA de arquitetura e paisagismo.

Legenda: Maria Rita Foto: LC Moreira

Em seguida, o show de um dos maiores ícones da música brasileira. Maria Rita trouxe repertório afetivo. Cantou seus maiores sucessos, além de clássicos de Elis Regina. Revelou momentos de conexão com a mãe e emocionou os presentes. Privilégio.

Legenda: Chefs Van Régia e João Lima Foto: LC Moreira

Outra experiência, foi o menu. Uma verdadeira viagem gastronômica. Por lá três chefes assinavam as delícias. Visões inovadoras. Adilson Araújo, chef do Hotel Gran Marquise; Chef João Lima – chef da Bodega Ceará e Chef Van Régia, do restaurante Culinária da Van.

Legenda: Andréa Coelho e Erivaldo Arrais Foto: LC Moreira

Andréa Coelho diretora da Marquise Incorporações "O Mandara By YOO marca um novo capítulo na história da Marquise Incorporações e reforça o nosso compromisso de construir empreendimentos e entregar experiências únicas. Preparamos uma noite com diversas surpresas, para que nossos clientes tenham momentos inesquecíveis, assim como é o nosso empreendimento”

Agora, vem ver as fotos de quem esteve por lá!

