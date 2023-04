CAPTEI: Maioridade de Livia Jereissati Ary é comemorada com festa em casa

A filha do casal, Thais e Tarso Ary, completou 18 anos na última quinta, 20, e recebeu amigos e amigas para uma festinha bem intimista, na véspera de feriado, “comme il faut”.

Legenda: Tarso, Lívia e Thais Ary Foto: LC Moreira

Foi Carine Moreira quem arrastou os móveis da casa e fez uma transformação! Trouxe para a sala dos Ary, neons, bolas pratas e painéis em tons lilás.

Legenda: Decoração Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração Carine Moreira Foto: LC Moreira

A aniversariante vestia um tubinho. Curto. Paetê lilás. Romantismo nos cachos. Já nos pés, gladiadoras.

Legenda: Lívia Ary Foto: LC Moreira

Por lá, entre drinks da Onetwodrinks e fatias de bolo da Feito com Amor, as melhores músicas do setlist dos DJs MSX e Marcelo Gomes agitaram a galera.

Legenda: DJ MSX, Lívia Ary e DJ Marcelo Gomes Foto: LC Moreira

Quer ver? O LC Moreira esteve por lá e captou tudo:

Legenda: Tarso, Clara, Lívia e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Tarso e Livia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Clara e Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Valeska Mota, Lívia Ary e Guilherme Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo Ellery e Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo Ellery, Tarso Ary e Davi Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Ribeiro e Marina Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Ribeiro, Davi Massler, Marina Almeida e Zilfran Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Ary e Carina Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Maia e Letícia Joca Foto: LC Moreira

Legenda: Clara Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Pierre e Lia Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Serpa, Lara Aguiar e Marina Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Maia e Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Massler, Carolina Ribeiro, Lívia Ary e Zilfran Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Pierre, Davi Msasler, Zilfran Teixeira e Davi Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Bolo da Feito com Amor Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Ary e Bianca Cysne Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Ary e Isabella Nery Foto: LC Moreira

Legenda: Tarso e Thais Ary, Karina e Leonardo Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Tarso e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Raissa Moraes e Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Raissa Cundo e Lia Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Ramos e Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Pessoa, Lara Aguiar e Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Rabelo, Bia Alencar, Lívia Ary e Julia Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Rattacaso e Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Serpa, Lara Aguiar e Marina Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna Otoch e Clara Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Amorim, Pedro Ítalo, Lívia Ary e André Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Isabella Bezerra, Lívia Ary e Enzo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Aguiar e Davi Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Isabella Nery, Lívia Ary e Raissa Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Laís Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Moura e Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo, Karina e Leonardo Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Ary e Carolina Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Campos e Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Joca, Cecília Maia, Lívia Ary, Maria Clara Porto e Isabelle Saboia Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Ary e amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Ary e DJ Marcelo Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Ary e Isabelle Saboia Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Maia, Marcela Ary, Isabela Perine, Lívia Ary, Rafaela Fontenele e Maria Luiza Cunha 2 Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Ramos, Manuela Sampaio, Lívia Ary, Lara Andrade e Ana Luiza Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Pessoa, Lívia Ary, Lara Aguiar e Davi Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Raissa Cundo, Davi Massler, Carolina Ribeiro, Lívia Ary e Zilfran Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Zilfran Teixeira e Marina Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Tarso Ary e Davi Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia, Thais e Clara Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Ary Foto: LC Moreira