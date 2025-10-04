CAPTEI: Mácula 2025 movimenta a cena médica em Fortaleza

O Hotel Oásis Atlântico, na Beira-Mar, foi palco de um importante encontro para a oftalmologia: o Mácula 2025 – Avanços em Diagnóstico e Tratamento. Sob a coordenação do cearense Dr. Abelardo Targino, referência em retina, o evento reuniu especialistas, residentes e estudantes em torno de uma programação científica de alto nível.
A convidada especial foi a mineira Dra. Silvana Vianello, renomada especialista em doenças maculares. O simpósio reafirmou Fortaleza como palco de destaque da oftalmologia nacional.
O Mácula 2025 foi promovido pelo Centro Avançado de Oftalmologia, com apoio institucional da Sociedade Cearense de Oftalmologia, do Grupo Retina Ceará e da Retina Brasil, entidade nacional que atua no apoio a pessoas com distúrbios hereditários da visão.