CAPTEI: Mácula 2025 movimenta a cena médica em Fortaleza

O Hotel Oásis Atlântico, na Beira-Mar, foi palco de um importante encontro para a oftalmologia: o Mácula 2025 – Avanços em Diagnóstico e Tratamento. Sob a coordenação do cearense Dr. Abelardo Targino, referência em retina, o evento reuniu especialistas, residentes e estudantes em torno de uma programação científica de alto nível.

Legenda: Abelardo Targino e Silvana Vianello Foto: LC Moreira

Legenda: Leiria Neto e Bárbara Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Fernando Targino e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

A convidada especial foi a mineira Dra. Silvana Vianello, renomada especialista em doenças maculares. O simpósio reafirmou Fortaleza como palco de destaque da oftalmologia nacional.

Legenda: Dra. Silvana Vianello, referência no tratamento de doenças maculares, foi um dos destaques do evento Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Targino, Silvana Vianello e Fernando Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Héverson Paranaguá Foto: LC Moreira

Legenda: Edson e Idalina Costa, Ana Caroline Freitas, Gertrudes Bezerra e Costa Filho Foto: LC Moreira

O Mácula 2025 foi promovido pelo Centro Avançado de Oftalmologia, com apoio institucional da Sociedade Cearense de Oftalmologia, do Grupo Retina Ceará e da Retina Brasil, entidade nacional que atua no apoio a pessoas com distúrbios hereditários da visão.

Legenda: Luiz Quintino e Ana Zuila Foto: LC Moreira

Legenda: Magda Busgaib Foto: LC Moreira

Legenda: Natália e Simone Hartmann Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Targino e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Cássia Badaró e Lázaro Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Chaves e Edmar Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Morais e Davyson Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Ismar Dias, Hélder Vasconcelos, Álvaro Fernandes e Jonas Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo e Fernando Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante e Abelardo Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Targino e Silvana Vianello, no Mácula 2025 Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Targino e Silvana Vianello Foto: LC Moreira