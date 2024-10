CAPTEI: Luxo e Glamour: Cerimônia de Mafrense Sousa e Júlio Alves impressiona convidados

O cerimonialista Mafrense Sousa celebrou na noite de sexta-feira, 04, seu casamento com Júlio Alves em uma deslumbrante cerimônia realizada no Salão Cidade do La Maison. O evento, cuidadosamente preparado pelos noivos, contou com a expertise da equipe Mafrense, coordenada por Vilma Torres, Kaelline Mota e Luana Sales, e se destacou pela decoração impecável e caprichada da Triarte Eventos.

Com mais de 9 mil calas adornando o espaço, a atmosfera do local se tornou extremamente elegante. Três bares com drinks exclusivos, taças resfriadas com Moet&Chandon, gloss da Dior e sandálias da Arezzo para as mulheres, e óculos de sol como mimos para os convidados que aguardavam o café da manhã estão entre alguns detalhes pinçados da festa.

A festa contou com mais de 20 mil doces da Le Flair Pâtisserie de São Paulo e Izabela Fiuza, bem-casados da Antoinette Boutique e bolo da Cacau2you.

As convidadas desfilavam elegantemente pelo salão. Muitas vestidas de Lino Villaventura.

Os noivos superelegantes em trajes da Zegna.

Legenda: Jório da Escóssia, Júlio Alves, Mafrense Sousa e Graça da Escóssia Foto: LC Moreira

A cerimônia foi conduzida pela juíza de paz Tóia Vasconcelos, com músicas especiais interpretadas por Vivian Fernandez, Paulo Benevides, Paulo Rodrigo e o maestro Poty Fontenelle.

Legenda: DJ David Fernandes Foto: LC Moreira

Animando a festa, DJ Davi Fernandez e shows de Vanessa Jackson, Tatau e DJ Jesus Luz, garantindo que os convidados dançassem a noite toda.

Legenda: Vanessa Jackson Foto: LC Moreira

O casamento de Mafrense Sousa e Júlio Alves foi, sem dúvida, um evento inesquecível e repleto de emoções.

Veja alguns momentos captados por LC Moreira:

Legenda: José, Rosana, Mafrense Sousa e Silvana Mafrense Foto: LC Moreira

Legenda: Família Júlio Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Alves e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Família Mafrense Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Alves e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Alves e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Guilhermino Benevides e Vaílma Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Jório e Graça da Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Racini e Branca Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Pádua Costa e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Martiniano Junior, Silvana Mafrense, Claudiana, Lucilia e Adriana Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Willfrydy Santiago e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Mafrense Sousa e Phillipe Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Danilo Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Matos e Melissa Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Gabriela Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Sandra Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Holanda e Lia Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria e Antônio Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Jackson com vocais Foto: LC Moreira

Legenda: Wilia Ciríaco e David Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Meton Vasconcelos Neto e Thais Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Pinto e Paulo Rouquayrol Foto: LC Moreira

Legenda: Armando Araújo e Sandra Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Branca, Racini e Anik Mourão e Felipe Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Liebmann e Vinizia Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Priscila Becco Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Pinheiro e Halisson Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Quental e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Angélica Gomes, Renata Jucá e Larissa Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Rocha e Daniel Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Claudiana, Lucilia e Adriana Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Bezerra e Larissa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rosina e Potiguara Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo da Rosa e Ingrid Matsunobo Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Studart e Carlos Ivo Foto: LC Moreira

Legenda: Khrisley Karlen e Helmut Poty Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Becco e Khrisley Karlen Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha e George Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Magalhães e Paula Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Santos e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Rocha, Laís Brunelle e Dudu Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Menezes e Paulo Rouquayrol Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Lins e Paulo Vitor Foto: LC Moreira

Legenda: Isabella Fiúza, Lucilia Loureiro e Aurideia Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Pinto e Jéssica Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Gutemberg Rodrigues e Ana Paula Athayde Foto: LC Moreira

Legenda: Lídia e Raimundo Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Helder e Tatielle Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Rodrigo, Julio Alves, Mafrense Sousa e Flávio Liffman Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com a Família Mafrense Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com a Família Júlio Alves Foto: LC Moreira