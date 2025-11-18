CAPTEI: Loteria Aldeota celebra 20 anos com festa marcante e números recordes

A Loteria Aldeota celebrou, no último sábado (15), seus 20 anos de atuação com uma festa especial na AABB de Fortaleza.
O encontro reuniu colaboradores, parceiros, influenciadores e amigos que marcaram a trajetória da empresa, hoje referência nacional em bolões.
Durante a comemoração, o CEO Alessandro Montenegro agradeceu a presença dos convidados e apresentou números que reafirmam a liderança da marca: 72 títulos como líder de vendas de bolões no Brasil, 72 meses consecutivos no topo do ranking, mais de R$ 155 milhões em prêmios distribuídos, 35 ganhadores em bolões e 281 vencedores em jogos individuais, incluindo um prêmio principal da Mega-Sena e cinco da Lotofácil.
O executivo destacou ainda o compromisso contínuo com transparência, inovação e experiências aprimoradas aos apostadores.
A noite, trouxe Waldonys para animar a festa que marcou mais um capítulo da história da Loteria Aldeota, que segue fortalecida para ampliar suas conquistas nos próximos anos.