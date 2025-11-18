CAPTEI: Loteria Aldeota celebra 20 anos com festa marcante e números recordes

A Loteria Aldeota celebrou, no último sábado (15), seus 20 anos de atuação com uma festa especial na AABB de Fortaleza.

O encontro reuniu colaboradores, parceiros, influenciadores e amigos que marcaram a trajetória da empresa, hoje referência nacional em bolões.

Legenda: Thais Lima, Vitor Dantas, Luciano Montenegro, Ângela Montenegro, Anchieta Dantas, Ana Márcia Rodrigues, Adriano Montenegro, Andreia Lira Dantas, Lucas Dantas e Débora Queiroz Foto: Noélio Andrade

Durante a comemoração, o CEO Alessandro Montenegro agradeceu a presença dos convidados e apresentou números que reafirmam a liderança da marca: 72 títulos como líder de vendas de bolões no Brasil, 72 meses consecutivos no topo do ranking, mais de R$ 155 milhões em prêmios distribuídos, 35 ganhadores em bolões e 281 vencedores em jogos individuais, incluindo um prêmio principal da Mega-Sena e cinco da Lotofácil.

Legenda: Alessandro Montenegro, Alex Magalhães (diretor comercial do SVM) e Lucas Dantas Foto: Noélio Andrade

Legenda: Susy Valerio, João Inácio Junior, Alessandro Montenegro e Ana Marcia Rodrigues Foto: Noélio Andrade

Legenda: Alessandro Montenegro, Denise Santiago e Lucas Dantas Foto: Noélio Andrade

Legenda: Alessandro Montenegro, Victor Ximenes e Lucas Dantas Foto: Noélio Andrade

Legenda: Araci Bezerra, Wilton Bezerra e Alessandro Montenegro Foto: Noélio Andrade

O executivo destacou ainda o compromisso contínuo com transparência, inovação e experiências aprimoradas aos apostadores.

A noite, trouxe Waldonys para animar a festa que marcou mais um capítulo da história da Loteria Aldeota, que segue fortalecida para ampliar suas conquistas nos próximos anos.

Vem ver das fotos captadas por Noélio Andrade

Legenda: Alessandro Montenegro e Eliseu de Oliveira Foto: Noélio Andrade

Legenda: Raquel Soares, Alessandro Montenegro e Luciano Moreira Foto: Noélio Andrade

Legenda: Deputado Marcos Sobreira e Alessandro Montenegro Foto: Noélio Andrade

Legenda: Eduardo Bayma, Alessandro Montenegro, Ana Marcia Rodrigues, Guilherme Dias e Bruno Henrique Foto: Noélio Andrade

Legenda: Lucilio Lessa, Alessandro Montenegro e Lorena Albuquerque Foto: Noélio Andrade

Legenda: Lucas Dantas, Alessandro Montenegro, Cesar Mororó e Custodio Albano Foto: Noélio Andrade

Legenda: Luciana Albano, Custodio Albano, Alessandro Montenegro e Lucas Dantas Foto: Noélio Andrade

Legenda: Raquel Soares, Alessandro Montenegro e Luciano Moreira Foto: Noélio Andrade

Legenda: Glenda Rosa, Taciana Rosa, Gleudson Rosa, Alessandro Montenegro e Ana Márcia Rodrigues Foto: Noélio Andrade

Legenda: Lucas Dantas, Alessandro Montenegro, Luciano Farias e Gizelle Farias Foto: Noélio Andrade

Legenda: Ruth Quirino, Paulina Dantas, Alessandro Montenegro, Lucas Dantas, Miria Freire, Joyce Silva, Milena Guimarães, Alaíde Leite, Vladia Soares e Rudson Quirino Foto: Noélio Andrade

Legenda: Taciana Ribeiro, Samya Lavor, Aline Gomes, Alessandro Montenegro, Lizandra Lavor, Pamela Dantas e Edglesia Oliveira Foto: Noélio Andrade