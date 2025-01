CAPTEI: Lide Ceará conecta lideranças para o progresso do Nordeste

O Fórum Nordeste, promovido pelo Lide Ceará, trouxe importantes discussões sobre o panorama da economia e as potencialidades da região. O evento, que aconteceu na manhã de terça-feira, 21, no Hotel Gran Marquise, contou com a presença de Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste - BNB e de Rogério Sobreira Bezerra, economista-chefe do BNB.

Paulo Câmara e Rogério Sobreira Bezerra trouxeram informações atualizadas sobre o panorama da economia na região nordeste e as principais potencialidades para os próximos anos.

A presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, conduziu o evento de forma dinâmica e participativa, permitindo que os presentes pudessem interagir e trocar ideias sobre os temas abordados. A presença marcante de empresários e líderes de diversos setores da sociedade mostrou a importância do fórum para o desenvolvimento da região.

Veja as presenças empresariais do encontro

