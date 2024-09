CAPTEI: Lançamento Literário na OAB-CE: Hélio Leitão transforma reflexões em livro

Na noite de terça-feira, 17, a sede da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) foi o ponto de encontro de colegas, amigos e admiradores do advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela bancada do Ceará, Hélio Leitão pelo lançamento do livro “Escrevinhando sobre quase tudo”, de sua autoria.

Legenda: Hélio Leitão Foto: LC Moreira

O livro é uma demonstração da paixão do autor pela escrita, algo que ele abraçou com intensidade. Após incentivo de leitores e amigos, ele decidiu transformar seus artigos em uma obra literária.

O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Sidney Sanches, destacou que o autor aborda temas diversos, desde política até as complexas relações humanas, com profundidade e humor refinado.

Legenda: Hélio Leitão Foto: LC Moreira

O lançamento foi um marco na carreira literária de Hélio Leitão, que conquistou respeito e admiração tanto na área jurídica quanto na literária.

Agora veja quem esteve prestigiando o ex-presidente da OAB/Ce pelas lentes de LC Moreira:

Legenda: Hélio e Cristiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio, Hélio, Christiane e Osvaldo Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio Leitão e Marcos Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Leitão, Roberto Smith e Hélio Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio Leitão e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Carioca, Ticiane Timbó e Hélio Winston Foto: LC Moreira

Legenda: Camile Cruz e Djalma Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Ibiapina e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Katiane Virna e Afonso Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Andreza Aquino e Almir Cardoso Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Barbosa e Lourenço Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Martins e Carlos Alcides Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Torquato e Carolina Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Martins e Ticiane Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Bedê e Saulo Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Bedê e Jéssica Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Costa e Ronetina Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Vanilo de Carvalho e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Vladimir e João Paulo Dalva Foto: LC Moreira

Legenda: Raphael Castelo Branco, Patricia Viana e Alexandre Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Pordeus, Meton Vasconcelos e Rômulo Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Bueno e Eduardo Ellery Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Liberato e Saulo Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Arnaldo Lemos e Renata Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Gurgel e Roberto Smith Foto: LC Moreira

Legenda: Edu Carneiro e Carolina Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Leticia Forte e Wellington Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Emanuel Linhares e Jefersson Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Luan e Denizart Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: João Rafael, Bruno Teles e Julia Montalverne Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Aquino, Verônica Veras, Romulo Weber e Camila Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito Vieira, Mauro Liberado e Henrique Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio Leitão, Felinto Martins, Érica Martins, Cynara Mariano e Martônio Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Alisson Sales, Thales Machado, Elias Saraiva, Lucas Conrado, Cid Marconi e Adailton Campelo Foto: LC Moreira

Legenda: Afonso Aragão, Katianny Virna, Francisca Castelo, Cássio Pacheco, Ticiana Timbó e Leonardo Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: "Escrevinhando sobre quase tudo" Foto: LC Moreira

