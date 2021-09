Captei: Lançamento do Viixe, o festival do forró e do piseiro que vai viajar o país em 2022

Com a alta do forró, diversos artistas ganharam ainda mais notoriedade no país e, por isso, as empresas Vybbe, Top Eventos e Tapajós estão unidas para dar vida a um festival que vai animar o Brasil: “Viiixe! Forró e Piseiro”. Para o lançamento e apresentação do lineup oficial da festa, na terça (21) houve uma coletiva para a imprensa e convidados no Colosso Lake Lounge.

Confira os flashs captados por LC Moreira:

Legenda: Fábio Ambrósio e Niara Meireles Foto: LC Moreira

Legenda: Xande Avião Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Benevides, Willliam Leal e Karla Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Nayane Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Tarcísio do Acordeon Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Vaqueiro Foto: LC Moreira

Legenda: Enzo Timóteo e Isaías Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Nathan e Laila Samille Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meireles e Xande Avião Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Benevides e Fábio Ambósio Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Vizeu e Tina Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Lopes, João Gomes e Renata Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Ângelo Roncalle e Celso Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Xande Avião e Isaías Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Alves, Nayane Ibiapina e Virginia Ramalh Foto: LC Moreira

Legenda: João Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Laila Samille, Germana Gurgel e Livia Paupério Foto: LC Moreira

Legenda: Nathan Foto: LC Moreira

Legenda: Liberato Junior, Avine Vine e Marcos Tulio Foto: LC Moreira

Legenda: Elen Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Isaías Duarte e Zé Vaqueiro Foto: LC Moreira