CAPTEI: La Maison celebra noite especial em homenagem aos 60 anos de Adriano Fiúza

O La Maison, tradicional cenário de celebrações marcantes na sociedade cearense, foi o lugar de mais uma noite especial no último sábado, 20.
Desta vez, o anfitrião foi Adriano Fiúza, que escolheu o espaço que ajudou a consolidar como referência em eventos para comemorar seus 60 anos.
Aniversário de 60 anos de Adriano Fiúza
A programação começou no Terrasse, com uma bênção conduzida pelo frei Ricardo Régis.
Frei Ricardo Régis
Depois, a tarde seguiu animada ao som das bandas Mesura e Locomotiva.
Mesura
À medida que a noite avançava, a pista de dança ganhou vida com os DJs Pedro Garcia e Paula Lopes, mantendo o clima de celebração em alta.
Claro que Izabela Fiúza assinou toda a parte gastronômica para alegria dos paladares dos convidados!
Izabela Fiúza
Com cerimonial assinado pela Celebre Eventos, a festa contou com uma ambientação sofisticada idealizada por Victor Oliveira, que destacou ainda mais o charme e a elegância do espaço. Cada detalhe foi pensado para transformar o momento em uma experiência única, reunindo familiares e amigos.
Vem ver os momentos do arquivo familiar:
Adriano e Aurideia Fiúza
Adriano Fiúza e Carla Siqueira
João Victor, Nicole, Adriano e Paloma Fiúza
Izabela, Adriano e Daniel Fiúza
Frei Ricardo
Adriano Fiúza e Frei Ricardo
Auridéia e Adriano Fiúza
Aurora e Auridéia Fiúza
Paloma Fiúza
Adriana e Roni Ximenes
Paulo Roberto, Eduardo Kronembergue e Luiz Eduardo Moraes
Carla Siqueira, Adriano Fiúza, Carmen e Randal Pompeu
André e Islane Verçosa, Adriana Ximenes, Izabela Fiúza e Roni Ximenes
Andréia Fiúza
Adriano Fiúza e Deda Gomes
Anderson Queiroz, Bruno e Paloma Fiúza
Carla Siqueira, Adriano Fiúza, Debora e Paulo Siqueira
Camila Bringel
Márcio Menezes e Freitas Junior
Luciana Pontes, Ernani Prudente, Newton e Cristine Basto
Izabela Fiúza e Márcio Menezes
João Mendonça e Leticia Studart
Aline Dourado e Armênia Gualberto
André e Islane Verçosa
Felipe Araújo e Nara Rebouças
Tamires e João Victor Fiúza
Sellene e Max Câmara
Sabrina Costa e Nicole Fiúza
Ronaldo e Lisia Saraiva
Fernanda Castelo e Renan Mesquita
Fernanda Fiúza e Luan Brasil
Fradique Accioly e Daniella Ventura
Ludmila Campos e Luiz Eduardo Moraes
Márcia e Alexandre Cavalcante
Alexandre Pereira, Leiliane Vasconcelos, Adriano Fiúza e Carla Siqueira
Márcia Freitas e Carol Siqueira
Célio e Adriana Vilela, Adriano Fiúza e Carla Siqueira
Ormando Campos e Sabrina Costa
Heitor Barreto, Ludmila Carneiro, Daniela e Gerardo Bastos Filho
Rafael Bezerra e Bosco Couto
Pedro, Maria Tereza e Beatriz Rangel
Tamires Fiúza e Silvana Rodrigues
