CAPTEI: La Maison celebra noite especial em homenagem aos 60 anos de Adriano Fiúza

Com cerimonial da Celebre Eventos, cada detalhe foi pensado para uma experiência única

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Adriano Fiúza
Foto: Arquivo de família

O La Maison, tradicional cenário de celebrações marcantes na sociedade cearense, foi o lugar de mais uma noite especial no último sábado, 20.

Desta vez, o anfitrião foi Adriano Fiúza, que escolheu o espaço que ajudou a consolidar como referência em eventos para comemorar seus 60 anos.

Legenda: Aniversário de 60 anos de Adriano Fiúza
Foto: Arquivo de família

A programação começou no Terrasse, com uma bênção conduzida pelo frei Ricardo Régis.

Legenda: Frei Ricardo Régis
Foto: Arquivo de família

Depois, a tarde seguiu animada ao som das bandas Mesura e Locomotiva.

Legenda: Mesura
Foto: Arquivo de família

À medida que a noite avançava, a pista de dança ganhou vida com os DJs Pedro Garcia e Paula Lopes, mantendo o clima de celebração em alta.

Claro que Izabela Fiúza assinou toda a parte gastronômica para alegria dos paladares dos convidados!

Legenda: Izabela Fiúza
Foto: Arquivo de família

Com cerimonial assinado pela Celebre Eventos, a festa contou com uma ambientação sofisticada idealizada por Victor Oliveira, que destacou ainda mais o charme e a elegância do espaço. Cada detalhe foi pensado para transformar o momento em uma experiência única, reunindo familiares e amigos.

Vem ver os momentos do arquivo familiar:

Legenda: Adriano e Aurideia Fiúza
Foto: Arquivo de família

Legenda: João Victor, Nicole, Adriano e Paloma Fiúza
Foto: Arquivo de família

Legenda: Izabela, Adriano e Daniel Fiúza
Foto: Arquivo de família

Legenda: Aniversário de 60 anos de Adriano Fiúza
Foto: Arquivo de família

Legenda: Frei Ricardo
Foto: Arquivo de família

Legenda: Adriano Fiúza e Frei Ricardo
Foto: Arquivo de família

Legenda: Auridéia e Adriano Fiúza
Foto: Arquivo de família

Legenda: Aurora e Auridéia Fiúza
Foto: Arquivo de família

Legenda: Paloma Fiúza
Foto: Arquivo de família

Legenda: Adriana e Roni Ximenes
Foto: Arquivo de família

Legenda: Paulo Roberto, Eduardo Kronembergue e Luiz Eduardo Moraes
Foto: Arquivo de família

Legenda: Carla Siqueira, Adriano Fiúza, Carmen e Randal Pompeu
Foto: Arquivo de família

Legenda: André e Islane Verçosa, Adriana Ximenes, Izabela Fiúza e Roni Ximenes
Foto: Arquivo de família

Legenda: Andréia Fiúza
Foto: Arquivo de família

Legenda: Adriano Fiúza e Deda Gomes
Foto: Arquivo de família

Legenda: Anderson Queiroz, Bruno e Paloma Fiúza
Foto: Arquivo de família

Legenda: Carla Siqueira, Adriano Fiúza, Debora e Paulo Siqueira
Foto: Arquivo de família

Legenda: Camila Bringel
Foto: Arquivo de família

Legenda: Márcio Menezes e Freitas Junior
Foto: Arquivo de família

Legenda: Luciana Pontes, Ernani Prudente, Newton e Cristine Basto
Foto: Arquivo de família

Legenda: Izabela Fiúza e Márcio Menezes
Foto: Arquivo de família

Legenda: João Mendonça e Leticia Studart
Foto: Arquivo de família

Legenda: Aline Dourado e Armênia Gualberto
Foto: Arquivo de família

Legenda: André e Islane Verçosa
Foto: Arquivo de família

Legenda: Felipe Araújo e Nara Rebouças
Foto: Arquivo de família

Legenda: Tamires e João Victor Fiúza
Foto: Arquivo de família

Legenda: Sellene e Max Câmara
Foto: Arquivo de família

Legenda: Sabrina Costa e Nicole Fiúza
Foto: Arquivo de família

Legenda: Ronaldo e Lisia Saraiva
Foto: Arquivo de família

Legenda: Fernanda Castelo e Renan Mesquita
Foto: Arquivo de família

Legenda: Fernanda Fiúza e Luan Brasil
Foto: Arquivo de família

Legenda: Fradique Accioly e Daniella Ventura
Foto: Arquivo de família

Legenda: Ludmila Campos e Luiz Eduardo Moraes
Foto: Arquivo de família

Legenda: Márcia e Alexandre Cavalcante
Foto: Arquivo de família

Legenda: Alexandre Pereira, Leiliane Vasconcelos, Adriano Fiúza e Carla Siqueira
Foto: Arquivo de família

Legenda: Márcia Freitas e Carol Siqueira
Foto: Arquivo de família

Legenda: Célio e Adriana Vilela, Adriano Fiúza e Carla Siqueira
Foto: Arquivo de família

Legenda: Ormando Campos e Sabrina Costa
Foto: Arquivo de família

Legenda: Heitor Barreto, Ludmila Carneiro, Daniela e Gerardo Bastos Filho
Foto: Arquivo de família

Legenda: Rafael Bezerra e Bosco Couto
Foto: Arquivo de família

Legenda: Pedro, Maria Tereza e Beatriz Rangel
Foto: Arquivo de família

Legenda: Tamires Fiúza e Silvana Rodrigues
Foto: Arquivo de família

Legenda: Aniversário de 60 anos de Adriano Fiúza
Foto: Arquivo de família

 

 

 