CAPTEI: La Maison celebra noite especial em homenagem aos 60 anos de Adriano Fiúza

O La Maison, tradicional cenário de celebrações marcantes na sociedade cearense, foi o lugar de mais uma noite especial no último sábado, 20.

Desta vez, o anfitrião foi Adriano Fiúza, que escolheu o espaço que ajudou a consolidar como referência em eventos para comemorar seus 60 anos.

Legenda: Aniversário de 60 anos de Adriano Fiúza Foto: Arquivo de família

A programação começou no Terrasse, com uma bênção conduzida pelo frei Ricardo Régis.

Legenda: Frei Ricardo Régis Foto: Arquivo de família

Depois, a tarde seguiu animada ao som das bandas Mesura e Locomotiva.

Legenda: Mesura Foto: Arquivo de família

À medida que a noite avançava, a pista de dança ganhou vida com os DJs Pedro Garcia e Paula Lopes, mantendo o clima de celebração em alta.

Claro que Izabela Fiúza assinou toda a parte gastronômica para alegria dos paladares dos convidados!

Legenda: Izabela Fiúza Foto: Arquivo de família

Com cerimonial assinado pela Celebre Eventos, a festa contou com uma ambientação sofisticada idealizada por Victor Oliveira, que destacou ainda mais o charme e a elegância do espaço. Cada detalhe foi pensado para transformar o momento em uma experiência única, reunindo familiares e amigos.

Vem ver os momentos do arquivo familiar:

Legenda: Adriano e Aurideia Fiúza Foto: Arquivo de família

Legenda: Adriano Fiúza e Carla Siqueira Foto: Arquivo de família

Legenda: João Victor, Nicole, Adriano e Paloma Fiúza Foto: Arquivo de família

Legenda: Izabela, Adriano e Daniel Fiúza Foto: Arquivo de família

Legenda: Aniversário de 60 anos de Adriano Fiúza Foto: Arquivo de família

Legenda: Frei Ricardo Foto: Arquivo de família

Legenda: Adriano Fiúza e Carla Siqueira Foto: Arquivo de família

Legenda: Adriano Fiúza e Frei Ricardo Foto: Arquivo de família

Legenda: Auridéia e Adriano Fiúza Foto: Arquivo de família

Legenda: Aurora e Auridéia Fiúza Foto: Arquivo de família

Legenda: Paloma Fiúza Foto: Arquivo de família

Legenda: Adriana e Roni Ximenes Foto: Arquivo de família

Legenda: Paulo Roberto, Eduardo Kronembergue e Luiz Eduardo Moraes Foto: Arquivo de família

Legenda: Carla Siqueira, Adriano Fiúza, Carmen e Randal Pompeu Foto: Arquivo de família

Legenda: André e Islane Verçosa, Adriana Ximenes, Izabela Fiúza e Roni Ximenes Foto: Arquivo de família

Legenda: Andréia Fiúza Foto: Arquivo de família

Legenda: Adriano Fiúza e Deda Gomes Foto: Arquivo de família

Legenda: Anderson Queiroz, Bruno e Paloma Fiúza Foto: Arquivo de família

Legenda: Carla Siqueira, Adriano Fiúza, Debora e Paulo Siqueira Foto: Arquivo de família

Legenda: Camila Bringel Foto: Arquivo de família

Legenda: Márcio Menezes e Freitas Junior Foto: Arquivo de família

Legenda: Luciana Pontes, Ernani Prudente, Newton e Cristine Basto Foto: Arquivo de família

Legenda: Izabela Fiúza e Márcio Menezes Foto: Arquivo de família

Legenda: João Mendonça e Leticia Studart Foto: Arquivo de família

Legenda: Aline Dourado e Armênia Gualberto Foto: Arquivo de família

Legenda: André e Islane Verçosa Foto: Arquivo de família

Legenda: Felipe Araújo e Nara Rebouças Foto: Arquivo de família

Legenda: Tamires e João Victor Fiúza Foto: Arquivo de família

Legenda: Sellene e Max Câmara Foto: Arquivo de família

Legenda: Sabrina Costa e Nicole Fiúza Foto: Arquivo de família

Legenda: Ronaldo e Lisia Saraiva Foto: Arquivo de família

Legenda: Fernanda Castelo e Renan Mesquita Foto: Arquivo de família

Legenda: Fernanda Fiúza e Luan Brasil Foto: Arquivo de família

Legenda: Fradique Accioly e Daniella Ventura Foto: Arquivo de família

Legenda: Ludmila Campos e Luiz Eduardo Moraes Foto: Arquivo de família

Legenda: Márcia e Alexandre Cavalcante Foto: Arquivo de família

Legenda: Alexandre Pereira, Leiliane Vasconcelos, Adriano Fiúza e Carla Siqueira Foto: Arquivo de família

Legenda: Márcia Freitas e Carol Siqueira Foto: Arquivo de família

Legenda: Célio e Adriana Vilela, Adriano Fiúza e Carla Siqueira Foto: Arquivo de família

Legenda: Ormando Campos e Sabrina Costa Foto: Arquivo de família

Legenda: Heitor Barreto, Ludmila Carneiro, Daniela e Gerardo Bastos Filho Foto: Arquivo de família

Legenda: Rafael Bezerra e Bosco Couto Foto: Arquivo de família

Legenda: Pedro, Maria Tereza e Beatriz Rangel Foto: Arquivo de família

Legenda: Tamires Fiúza e Silvana Rodrigues Foto: Arquivo de família