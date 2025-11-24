CAPTEI: Kahakai Beach House marca a chegada da VCA ao litoral do Ceará

A VCA Construtora oficializou sua chegada ao litoral cearense no último dia 23, com o lançamento do Kahakai Beach House Cumbuco. A apresentação ocorreu em uma transmissão ao vivo, às 15h30, com participação dos embaixadores da rede Axêgu, Matheus & Kauan, e do co-founder da empresa, Jardel Couto.
O anúncio veio na sequência do Praiou, evento realizado pela dupla, que contou com a presença da VCA em um lounge temático.
O clima seguiu na live, marcada por ambientação praiana, brindes e convidados, entre influenciadores e vencedores de concurso cultural.
O Kahakai Beach House Cumbuco foi apresentado junto ao empreendimento homônimo em Prado, na Bahia, reforçando a expansão da Axêgu, linha da VCA dedicada a projetos à beira-mar. No Cumbuco, destino conhecido pelas dunas e esportes de vento, o empreendimento reúne studios de um ou dois quartos, com plantas versáteis para moradia, lazer ou investimento.
Com estrutura que combina atmosfera de casa de praia ao padrão de resort, o Kahakai oferece concierge, recepção e mais de 15 opções de lazer, incluindo piscina com borda infinita voltada para o mar. O parcelamento pode ser feito em até 100 vezes direto com a construtora.
