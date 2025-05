CAPTEI: José Carlos Pontes e Gonzaga Mota recebem títulos de Benemérito em noite de reconhecimento

Na noite de 14 de maio, o Palácio da Luz foi realizou a 15ª Assembleia Geral Aniversária da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, marcada pela posse de duas figuras notáveis. O empresário José Carlos Pontes e o ex-governador Gonzaga Mota foram agraciados com o título de Benemérito, honrarias que reconhecem suas contribuições significativas à cultura e ao desenvolvimento do Ceará.

A cerimônia, que reuniu intelectuais, artistas e autoridades, destacou o legado de José Carlos Pontes, conhecido por sua atuação empresarial e filantrópica, e de Gonzaga Mota, que deixou uma marca indelével na política cearense.

Os novos Beneméritos expressaram agradecimento e reafirmaram o compromisso com a promoção da literatura e do jornalismo no estado.

Legenda: Mambros da ACLJ Foto: Arquivo ACLJ

A celebração reforçou a importância da Academia como um espaço de discussão e valorização das ações que moldam a identidade cultural cearense, consolidando mais uma vez sua relevância no cenário local.

Veja as fotos enviadas para a coluna:

Legenda: Reginaldo Vasconcelos, Pedro Bezerra de Araújo e César Barreto Foto: Arquivo ACLJ

Legenda: Gonzaga Mota, José Carlos Pontes e Beto Studart Foto: Arquivo ACLJ

Legenda: Roberto Bomfim Junior, Reginaldo Vasconcelos, Lúcio Alcântara, Totonho Laprovítera e Altino Farias Foto: Arquivo ACLJ

Legenda: Reginaldo Vasconcelos, José Carlos Pontes e Gabriela de Palhano Foto: Arquivo ACLJ

Legenda: Beto Studart, Gonzaga Mota e Gabriela de Palhano Foto: Arquivo ACLJ