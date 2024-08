CAPTEI: João Augusto Félix Gurgel faz 15 Anos com Torneio de Futebol

João Augusto Félix Bezerra Gurgel, caçula de Cláudia Félix Majela, celebrou seu aniversário do jeito que gosta: entre amigos e jogando bola!

Legenda: Cláudia Majela e João Augusto Félix Foto: LC Moreira

Tudo aconteceu na tarde de sábado, 10, na Mansão Macedo, quando amigos e familiares, do afilhado de Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso, estiveram juntos para participar da comemoração especial.

Legenda: Aline Barroso, João Augusto Félix e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

A decoração foi assinada por Mannu, da Duda Baluza, que sabe bem as preferencias do aniversariante: futebol. Nos quinze anos, portanto, não seria diferente: João Augusto escolheu como tema os personagens das revistinhas de Mangás. O azul foi a cor eleita. Personagens nas estamparias. Com a Fest Bolo, desenvolveram um elemento geométrico aplicando os jogadores em 3D originais. O cenário da festa trouxe para os convidados teens e adultos vários ambientes que proporcionassem momentos de diversão. Na régua!

Legenda: Bolo da Fest Bolo em parceria com Duda Baluza Foto: Yandra Quintal

O destaque da tarde foi um torneio de futebol comandado por Tio Maurinho (Mauro Martins), onde vários times disputaram medalhas e troféus da amizade, entregues ao final pelo aniversariante.

Legenda: Torneio de Futebol comandado do Tio Maurinho Eventos Foto: Yandra Quintal

Legenda: Premiação Foto: Yandra Quintal

O som da festa ficou por conta do DJ Itaque, com uma playlist vibrante que atraiu adolescentes e mães para um 360 disputadíssimo!

Legenda: Itaquê Figueiredo e Cláudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Majela e Lívia de Pádua Foto: Yandra Quintal

A gastronomia, assinada por Rafa Sudati, foi outro ponto alto, oferecendo desde salgadinhos tradicionais, pokes japoneses e finger foods, além de um jantar delicioso. Ah, os crepes da Degusté estavam maravilhosos! E os doces da Doce Mel conquistaram os paladares dos convidados, viu?

O cerimonial foi impecavelmente coordenado pela equipe da Celebre! com a supervisão de Roberto Alves, garantindo que tudo ocorresse perfeitamente.

Legenda: Roberto Alves e Cláudia Majela Foto: LC Moreira

Para encerrar a festa, um “tibum” para relaxar: aniversariante e amigos caíram na piscina! Relax total para os inimigos do fim!

Legenda: Heitor Albuquerque, Pedro Bezerril, Rangel Correa, João Augusto Félix, João Pedro, Mauê Rocha e Tel Luzes Foto: LC Moreira

Dito isso,

Vem ver as fotos de alguns momentos captados por LC Moreira e Yandra Quintal

