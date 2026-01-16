CAPTEI: Jantar de negócios inaugura nova fase de expansão da Zenir

O calendário social ganhou contornos empresariais na quinta-feira, 15, quando Zenir e Alan Oliveira abriram a temporada de celebrações com um jantar exclusivo e bastante prestigiado no Restaurante Allêz Brasserie.
Por lá, clima de networking já que o encontro reuniu mais de 70 convidados, entre representantes comerciais, gerentes e diretores parceiros da marca tudo com o excelente repertório de Amanda Sales e banda.
Posso dizer que foi uma noite de brindes estratégicos e conversas alinhadas ao futuro e a certeza, cada vez maior que o melhor do negócio está com a Zenir!
A recepção trouxe spoiler com elegância e um jeitinho muito especial de comunicar dos gestores, tanto sobre os planejamentos de investimentos futuro, como sobre a inauguração da nova loja na Rua General Sampaio, que aconteceu nesta sexta-feira, 16.
Ainda rolou uma breve comemoração pelo aniversário de Alan Oliveira com coro do filho "querentou, hein, papai?" que trouxe a essência da família Zenir!
À mesa, circulavam executivos da indústria e fornecedores-chave, compondo um cenário de relacionamento corporativo em alto nível, onde a palavra de ordem foi parceria. E como eles gostam de estar juntos da Zenir. Isso me chamou a atenção.
O jantar funcionou como ensaio geral para a nova fase do empreendimento, reforçando a sintonia entre a marca e seus stakeholders.
Um capítulo empresarial com aplausos, expectativas altas e uma quinta do papoco!