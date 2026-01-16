Diário do Nordeste
CAPTEI: Jantar de negócios inaugura nova fase de expansão da Zenir

Zenir e Alan Oliveira reúnem executivos e parceiros em noite de networking refinado no Allêz Brasserie

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 10:01)
Jeritza Gurgel
Legenda: José Alves e Alan de Oliveira
Foto: LC Moreira

O calendário social ganhou contornos empresariais na quinta-feira, 15, quando Zenir e Alan Oliveira abriram a temporada de celebrações com um jantar exclusivo  e bastante prestigiado no Restaurante Allêz Brasserie.

Legenda: Lojas Zenir
Foto: LC Moreira

Por lá, clima de networking já que o encontro reuniu mais de 70 convidados, entre representantes comerciais, gerentes e diretores parceiros da marca tudo com o excelente repertório de Amanda Sales e banda.

Legenda: Alan e José Alves de Oliveira, Nelson Montenegro e João Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Sales e Banda
Foto: LC Moreira

Posso dizer que foi uma noite de brindes estratégicos e conversas alinhadas ao futuro e a certeza, cada vez maior que o melhor do negócio está com a Zenir!

Legenda: Marcelo Pinto, José Alves de Oliveira e Bernardo Prado
Foto: LC Moreira

A recepção trouxe spoiler com elegância e um jeitinho muito especial de comunicar dos gestores, tanto sobre os planejamentos de investimentos futuro, como sobre a inauguração da nova loja na Rua General Sampaio, que aconteceu nesta sexta-feira, 16.

Legenda: Alan de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Seu Zenir
Foto: LC Moreira

Ainda rolou uma breve comemoração pelo aniversário de Alan Oliveira com coro do filho "querentou, hein, papai?" que trouxe a essência da família Zenir!

Legenda: Parabéns para o Alan de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Emerson, José Alves, Solineide, Ilana e Alan de Oliveira
Foto: LC Moreira

À mesa, circulavam executivos da indústria e fornecedores-chave, compondo um cenário de relacionamento corporativo em alto nível, onde a palavra de ordem foi parceria. E como eles gostam de estar juntos da Zenir. Isso me chamou a atenção.

Legenda: Alan de Oliveira, João Neto, José Alves e Rodrigo de Oliveira e Thiago Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Souza, José Alves de Oliveira e Natália Braga
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Matos, Fernando Zupelo, José Alves de Oliveira e Anderson Bruno
Foto: LC Moreira

O jantar funcionou como ensaio geral para a nova fase do empreendimento, reforçando a sintonia entre a marca e seus stakeholders.

Legenda: Maurício Ardo, Ana Hilda Randal, José Alves e Alan de Oliveira e Gleiciane Paiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Nataniel Farinon, Paulo Renato, José Alves de Oliveira e Antônio Rômulo
Foto: LC Moreira

Legenda: João Neto, Max Brito, José Alves de Oliveira, Márcio Scanfela, Alan de Oliveira e Alan Kardec
Foto: LC Moreira

Um capítulo empresarial com aplausos, expectativas altas e uma quinta do papoco!

Legenda: José Alves de Oliveira, Jeritza Gurgel e Alan de Oliveira
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: José Alves e Solineide de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Camilla e Alan de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas, Alan, Gabriel e Camilla de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Emerson de Oliveira e Renê Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel, Solineide, Lucas e Camilla de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Marcelo Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Osvaldo Ribeiro, Alan de Oliveira e Pacífico Brandão
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Barbosa e Zenir
Foto: LC Moreira

Legenda: Alysson Guedes, José Alves de Oliveira e João Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Alan Kardec e Márcio Alencar
Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Vasconcelos, José Alves de Oliveira e João Paulo Ávila
Foto: LC Moreira

Legenda: Camilla de Oliveira e Patrícia Sudário
Foto: LC Moreira

Legenda: Persival Ramos e Alan de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pinto, José Alves de Oliveira e Bernardo Prado
Foto: LC Moreira

Legenda: José Alves de Oliveira, Jeritza Gurgel e Alan de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Musclei, José Alves e Alan de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Anderson Bruno e José Alves de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Coutinho, José Alves de Oliveira, Marcos José da Silva, Carlos Miranda e Nataniel Farinon
Foto: LC Moreira

Legenda: Cavalcante Neto e José Alves de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Hugo Vale, José Alves de Oliveira e Ulisses Feitosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Giffoni e José Alves de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: João Neto, Anderson Bruno, Rafael Matos, José Alves e Gabriel de Oliveira e Fernando Zupelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Montenegro e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Lojas Zenir
Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Montenegro e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio Lobo e José Alves de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Robério Alves, João Neto e Sávio Lobo
Foto: LC Moreira

Legenda: João Neto, Fernando Azevedo, José Alves de Oliveira, César Aymoré e Alan Kardec
Foto: LC Moreira

Legenda: João Paulo, Gênesis Jackson, Williams Bezerra e Júlio Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: José Alves de Oliveira e Alfredo Alecrim
Foto: LC Moreira

Legenda: José Alves de Oliveira, Leo Albuquerque, Alan de Oliveira e Rejane Pastor
Foto: LC Moreira

Legenda: Osvaldo Ribeiro, Rejane Pastor e Márcio Kovalski
Foto: LC Moreira

Legenda: João Neto, César Lucena, José Alves de Oliveira e Fábio Wagner
Foto: LC Moreira

Legenda: Jobert Guimarães, Alex Matros, Alan de Oliveira e Nataniel Farinon
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Marasco e Paulo Joabiner
Foto: LC Moreira

Legenda: Osvaldo Ribeiro, Alan de Oliveira e Pacífico Brandão
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Souza, João Neto, Robson Sampaio e David Suzarte
Foto: LC Moreira

Legenda: Moura Castro, José Alves de Oliveira e Júlio Delmiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Martins, Rejane Pastor e Demontier Moura
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Lufti, José Alves de Oliveira e Jandir Casagrande
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Kovalski, José Alves e Alan de Oliveira
Foto: LC Moreira