CAPTEI: JA Ceará celebra 20 anos em noite de “elegância de impacto”

Na noite de quinta-feira (27) ganhou “selo de distinção máxima” no calendário da alta sociedade cearense.
A Mansão Macedo abriu suas portas para celebrar os 20 anos da Junior Achievement Ceará — um marco que, como diriam os mais veteranos do colunismo, “tem fragrância de grande feito e brilho de legado consolidado”.
Igor Queiroz Barroso
LC Moreira
O encontro reuniu nomes de peso do empresariado, da educação, da política e da comunicação, convocados para homenagear a história e a missão da instituição que vem pavimentando caminhos para milhares de jovens por meio da educação empreendedora.
Beto Studart e Igor Queiroz Barroso
LC Moreira
Abigail Aguiar Arruda, Izolda Cela, Igor Queiroz Barroso e Ana Lúcia Teixeira
LC Moreira
Ana Lúcia Teixeira, Jade Romero, Igor Queiroz Barroso e Aline Ferreira
LC Moreira
Ruy do Ceará, Taís Lopes, Edgar Gadelha e Marco Aurélio Cabral
LC Moreira
Sob a anfitrionia impecável de Igor Queiroz Barroso e Aline Ferreira, a noite trouxe aquele “lustro de mérito raro” reservado aos projetos que transcendem números e se tornam movimento.
Igor Queiroz Barroso, Carlos Rotella (Grupo Edson Queiroz) e Aline Ferreira
LC Moreira
Aélio Silveira (Minalba Brasil), Igor Queiroz Barroso e Aline Ferreira
LC Moreira
Ruy do Ceará (Sistema Verdes Mares), Igor Queiroz Barroso e Aline Ferreira
LC Moreira
Celso Rocha (Nacional Gás), Igor Queiroz Barroso e Aline Ferreira
LC Moreira
Aline Ferreira, Cinthia Cavalcante (Vilmar Ferreira Grupo Aço Cearense) e Igor Queiroz Barroso
LC Moreira
Aline Ferreira, Mônica Pinto (Cândido Pinheiro Filho Grupo HAP Vida) e Igor Queiroz Barroso
LC Moreira
Marcelo Pinto (Esmaltec), Igor Queiroz Barroso e Aline Ferreira
LC Moreira
Aline Ferreira, Pedro Lima (Grupo e Corações) e Igor Queiroz Barroso
LC Moreira
Entre os homenageados, destaque absoluto para Jorge Gerdau Johannpeter, idealizador da JA no Brasil.
Igor Queiroz Barroso e Pedro Englert (Jorge Gerdau Idealizador da JA Brasil)
LC Moreira
A lista seguiu estrelada com representantes da indústria, líderes da educação e autoridades como o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas.
Igor Queiroz Barroso, Ricardo Cavalcante (Sistema FIEC) e Aline Ferreira
LC Moreira
Randal Pompeu (Unifor), Igor Queiroz Barroso e Aline Ferreira
LC Moreira
Aline Ferreira, Oto de Sá Cavalcante (Colégio Ari de Sá) e Igor Queiroz Barroso
LC Moreira
Igor Queiroz Barroso, Jade Romero (Vice Governadora do Ceará) e Aline Ferreira
LC Moreira
Como definiu Ana Lúcia Teixeira, diretora executiva da JA Ceará, foi uma celebração aos que acreditam no protagonismo da juventude. Uma noite de tributo, propósito e “elegância de impacto”, na melhor tradição das efemérides que fazem história.
Ana Lúcia Teixeira, Igor Queiroz Barroso (IAX Imobiliária) e Aline Ferreira
LC Moreira
Ana Lúcia Teixeira e Aline Ferreira (Grupo Aço Cearense)
LC Moreira
Igor Queiroz Barroso, Ana Lúcia Teixeira e Aline Ferreira
LC Moreira
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!
Igor Queiroz e Aline Barroso
LC Moreira
Ruy do Ceará e Carlos Rotella
LC Moreira
Taís Lopes, Ana Lúcia Teixeira e Aline Ferreira
LC Moreira
Aélio e Fabrícia Silveira
LC Moreira
Igor Queiroz e Aline Barroso, Margarida e Oto de Sá Cavalcante
LC Moreira
Ana Lúcia Teixeira e Selmo Coelho
LC Moreira
LC Moreira
LC Moreira
Cid Gomes e Igor Queiroz Barroso
LC Moreira
Emília Buarque e Aline Ferreira
LC Moreira
Ana Lúcia Teixeira, Hugo e Denise Mendonça
LC Moreira
Igor Queiroz Barroso e Pedro Lima
LC Moreira
Niltomar Aquino, Aline Ferreira, Ana Lúcia Teixeira e José Roberto Nogueira
LC Moreira
Paula Nogueira, Aline Barroso e Otameiry Furtado
LC Moreira
LC Moreira
Aline Ferreira, André Menescal e Izolda Cela
LC Moreira
Aline e Igor Queiroz Barroso, Jade Romero e Marcelo Paz
LC Moreira
Amanda Aguiar e Otiliana Farias
LC Moreira
Aline Ferreira, Emília Buarque, Beto Studart e Aline Barroso
LC Moreira
Ana Lúcia Mota e Antônio Nelson
LC Moreira
Ana Lúcia Teixeira, Alex Nogueira, Cristiane e Celso Rocha e Marcelo Pinto
LC Moreira
Igor Queiroz Barroso e José Roberto Nogueira
LC Moreira
Edgar Gadelha, Igor Queiroz Barroso e Ricardo Cavalcante
LC Moreira
Ana Lúcia Teixeira, Igor Queiroz Barroso, Pedro Lima e Milene Pereira
LC Moreira
Cinthia Cavalcante e Fred Coelho
LC Moreira
Igor Queiroz Barroso, Ana Lúcia Teixeira e Henrique Soarez
LC Moreira
Jade Romero e Emília Buarque
LC Moreira
Cristiane Rocha e Fabrícia Silveira
LC Moreira
Edgar Gadelha, Ana Lúcia Teixeira, Aline Ferreira e Beto Studart
LC Moreira
José Alves Zenir e Marco Aurélio Cabral
LC Moreira
LC Moreira
Germana e Max Quintino
LC Moreira
Giuliano Vilanova, Sabrina Coriolano e Marco Aurélio Cabral
LC Moreira
Emília Buarque, Aline e Igor Queiroz Barroso, Aline Ferreira e Ana Lúcia Teixeira
LC Moreira
Milene Pereira
LC Moreira
Margarida e Oto de Sá Cavalcante
LC Moreira
Fabrícia Silveira, Cristiane Rocha, Paula Nogueira e Otameiry Furtado
LC Moreira
Taís Lopes
LC Moreira
Mônica Pinto e Valfredo Amaro
LC Moreira
Niltomar Aquino, José Roberto Nogueira e Igor Queiroz Barroso
LC Moreira
Igor Queiroz e Aline Barroso, Carla e Honório Pinheiro
LC Moreira
Socorro Cândido e Ana Lúcia Teixeira
LC Moreira
Natália e Ana Lúcia Teixeira, Aline Ferreira e Rafael Augusto
LC Moreira
Waldonys
LC Moreira
Marcelo Paz, Aline Ferreira, Ana Lúcia Mota, Jade Romero e Cid Gomes
LC Moreira
LC Moreira
Larissa Wenya e Clécio Rodrigues
LC Moreira
Ruy do Ceará, Carlos Rotella, Marcelo Pinto e Alex Nogueira
LC Moreira
Carlos Rotella, Alex Nogueira, Ruy do Ceará, Otameiry Furtado, Marcelo Pinto, Igor Queiroz Barroso, Randal Pompeu, Paula Nogueira, Aélio Silveira e Celso Rocha
LC Moreira
Equipe Junior Achievement Ceará
LC Moreira