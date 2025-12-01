CAPTEI: JA Ceará celebra 20 anos em noite de “elegância de impacto”

Na noite de quinta-feira (27) ganhou “selo de distinção máxima” no calendário da alta sociedade cearense.

A Mansão Macedo abriu suas portas para celebrar os 20 anos da Junior Achievement Ceará — um marco que, como diriam os mais veteranos do colunismo, “tem fragrância de grande feito e brilho de legado consolidado”.

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

O encontro reuniu nomes de peso do empresariado, da educação, da política e da comunicação, convocados para homenagear a história e a missão da instituição que vem pavimentando caminhos para milhares de jovens por meio da educação empreendedora.

Legenda: Abigail Aguiar Arruda, Izolda Cela, Igor Queiroz Barroso e Ana Lúcia Teixeira Foto: LC Moreira

Sob a anfitrionia impecável de Igor Queiroz Barroso e Aline Ferreira, a noite trouxe aquele “lustro de mérito raro” reservado aos projetos que transcendem números e se tornam movimento.

Entre os homenageados, destaque absoluto para Jorge Gerdau Johannpeter, idealizador da JA no Brasil.

A lista seguiu estrelada com representantes da indústria, líderes da educação e autoridades como o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas.

Como definiu Ana Lúcia Teixeira, diretora executiva da JA Ceará, foi uma celebração aos que acreditam no protagonismo da juventude. Uma noite de tributo, propósito e “elegância de impacto”, na melhor tradição das efemérides que fazem história.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

