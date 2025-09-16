CAPTEI: Inauguração do São Luiz Supermercado- Renovação a Caminho do Centenário do Grupo

Na manhã desta terça-feira, 16, a inauguração do São Luiz Supermercado na esquina das movimentadas avenidas Antônio Sales e Virgílio Távora atraiu muitos olhares e consolidou mais um marco na trajetória do Grupo São Luiz.
A estreia inaugura a bandeira São Luiz Supermercado e integra as comemorações dos preparativos para o centenário do grupo em 2026.
Legenda:
Fernando Ramalho
Foto:
LC Moreira
“Essa loja representa um passo importante no nosso caminho para os 100 anos, que com muita satisfação e orgulho estaremos comemorando em 2026. Aqui nós reforçamos o nosso compromisso com a tradição e, ao mesmo tempo, com a inovação, sempre movidos pelos valores que consolidaram nossa marca e com a missão de atender de forma única, compartilhando orgulho e felicidade”
A evolução do nome reflete a expansão contínua que se iniciou como Casa, passou por Mercadinhos e Super Mercadinhos, e agora chega a um conceito que enfatiza escala, variedade e ambição.
Legenda:
Severino Neto e Fernando Ramalho
Foto:
LC Moreira
Na inauguração oficial, empresários, fornecedores, parceiros e clientes conheceram a loja com área de venda com 1.275 m², foodservice, estacionamento, e um mix com mais de 12 mil itens para proporcionar uma experiência mais leve e prática para os consumidores.
Legenda:
Corte da Fita de Inauguração
Foto:
LC Moreira
Com mais de 30 lojas, o Grupo São Luiz marca presença em Fortaleza e em outras cidades do estado, como Crato, Juazeiro do Norte e Sobra l. A nova unidade é um símbolo de renovação e prosperidade contínua.
Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:
Legenda:
Fernando e Cristina Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Severino Neto e Mikaele Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Luiza Ramalho e Rodolfo Laureano
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Geovana Bezerra e Luiz Fernando Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Victor Martins e Marina Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Paula Falcão, Zélia, Mikaele e Severino Ramalho Neto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lucas Guerra, Ana Paula Falcão e Ricardo Braga
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edilmo Cunha e Severino Ramalho Neto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Filho e Ticiana Sidrim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jardênia Siqueira, Milton Carneiro e Ana Luiza Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cesinha e César Roma
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Arthur e Maurício Sleiman
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Camila Andrade e Lia Quinderé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Ramalho, Vitor Hugo e Severino Ramalho Neto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bruna Oliveira, Mikaele Ramalho e Camila Andrade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Auricélio Parente, Severino Ramalho Neto e Airton Carneiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatriz Alves, Ana Luiza Ramalho e Lídia Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Ramalho e Verônica Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristina e Zélia Ramalho e Ticiana Sidrim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Arthur Sleiman, Fernando e Severino Ramalho Neto, Luiz Frota e Verônica Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
André Figueiredo, Ticiana Sidrim, Fernando e Cristina Ramalho, Rodrigues Junior e Zélia Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Severino Ramalho Neto e Paulo Camurça
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Severino Ramalho Neto, Ednaldo Pereira Lima e Fernando Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Severino Neto e Mikaele Ramalho, Edilmo Cunha e Zélia Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Thiago Braga, Marcelo Moreno, Roberto Saraiva e Yuri Fontenelle
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Antônio Viana, Severino Ramalho Neto e Antônio Viana
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bruna Oliveira e Aline Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
César Roma, Evandro e Guilherme Colares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Ramalho e Zuleica Catunda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Diego Reis e Edilmo Cunha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Isaías Lima, Alice Freitas e Fabíola Lemos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Severino Ramalho Neto, Paulo Henrique e Fernando Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Severino Ramalho Neto, Bruna Oliveira e Fernando Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mikaele e Zélia Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mônica e Evandro Borgato
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Natália Bender e Humberto Frota Macedo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marina, Fernando e Cristina Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Bruno Carneiro, Jonatas Lins e Flávio de Farias
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo Camurça, Fabiana Souza e Maciel Junior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiz Frota, Arthur Sleiman, Jocélio Parente, Maurício Sleiman, Auricélio Parente e César Roma
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marina e Mikaele Ramalho e Geovana Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marina, Luiz Fernando, Fernando e Cristina Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bruna Oliveira e Levi Ferreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Evaldo Carneiro, Ellen Brito, Rodiney Macedo e Edivan Máximo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Ramalho, Evandro Colares, Giselle Brasil, Ana Luiza Ramalho e Guilherme Colares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Humberto Frota Macedo, Severino Neto e Fernando Ramalho e Ricardo Braga
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ivo Gurgel, Severino Neto e Mikale Ramalho, Smênia Gurgel, Ticiana e Daniel Sidrim Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiz Fernando, Marina, Fernando, Cristina e Ana Luiza Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Samuel Lins e Oscar Carneiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pompeu Vasconcelos, Edilmo Cunha e Fernando Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Severino Neto e Mikaele Ramalho, Fabiana Souza e Paulo Camurça
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiz Fernando, Fernando e Cristina Ramalho, Smênia e Ivo Gurgel, Davi Goiana e Ana Luiza Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Severino Neto, Mikaele e Fernando Ramalho com Representates do M Dias Branco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sucre Lover
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Solenidade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Solenidade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Solenidade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Solenidade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Corte da Fita de Inauguração
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Corte da Fita de Inauguração
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zélia e Luiz Fernando Ramalho, Geovana Bezerra, Marina Ramalho, João Victor Martins, Cristina, Fernando, Mikaele e Severino Ramalho Neto
Foto:
LC Moreira