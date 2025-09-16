CAPTEI: Inauguração do São Luiz Supermercado- Renovação a Caminho do Centenário do Grupo

Na manhã desta terça-feira, 16, a inauguração do São Luiz Supermercado na esquina das movimentadas avenidas Antônio Sales e Virgílio Távora atraiu muitos olhares e consolidou mais um marco na trajetória do Grupo São Luiz.

A estreia inaugura a bandeira São Luiz Supermercado e integra as comemorações dos preparativos para o centenário do grupo em 2026.

Fernando Ramalho

“Essa loja representa um passo importante no nosso caminho para os 100 anos, que com muita satisfação e orgulho estaremos comemorando em 2026. Aqui nós reforçamos o nosso compromisso com a tradição e, ao mesmo tempo, com a inovação, sempre movidos pelos valores que consolidaram nossa marca e com a missão de atender de forma única, compartilhando orgulho e felicidade” Fernando Ramalho presidente do Grupo São Luiz

A evolução do nome reflete a expansão contínua que se iniciou como Casa, passou por Mercadinhos e Super Mercadinhos, e agora chega a um conceito que enfatiza escala, variedade e ambição.

Legenda: Severino Neto e Fernando Ramalho Foto: LC Moreira

Na inauguração oficial, empresários, fornecedores, parceiros e clientes conheceram a loja com área de venda com 1.275 m², foodservice, estacionamento, e um mix com mais de 12 mil itens para proporcionar uma experiência mais leve e prática para os consumidores.

Legenda: Corte da Fita de Inauguração Foto: LC Moreira

Com mais de 30 lojas, o Grupo São Luiz marca presença em Fortaleza e em outras cidades do estado, como Crato, Juazeiro do Norte e Sobra l. A nova unidade é um símbolo de renovação e prosperidade contínua.

