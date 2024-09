CAPTEI: Ideal Clube reinaugura o Piano-Bar

Na quarta-feira, 18, aconteceu a aguardada reinauguração do Piano-Bar no Ideal Clube. O evento, realizado no emblemático clube da cidade, reuniu seletos convidados para um coquetel exclusivo, anfitrionado pelo presidente do clube, Fernando Esteves, ao lado do presidente do Conselho Deliberativo, Amarílio Cavalcante Júnior.

Legenda: Amarílio Cavalcante e Fernando Esteves Foto: Nilton Silva

O Piano-Bar passou por uma reforma que preservou sua clássica elegância, enquanto introduzia melhorias que elevam ainda mais sua sofisticação e acolhimento. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para criar uma atmosfera que combina o charme atemporal com um toque contemporâneo, mantendo viva a essência que atrai gerações de frequentadores.

Na noite de reinauguração, Dito Machado e Thiago Holanda fizeram a mostra de ambientação do espaço para um evento mais coorporativo e sofisticado. Sempre com elegância em cada detalhe. Diferenciados!

Legenda: Piano Bar do Ideal Clube Foto: Nilton Silva

O processo de renovação integrou melhorias na acústica, decoração aprimorada e mobiliário confortável, criando um cenário perfeito para desfrutar de momentos musicais e sociais. A proposta foi, ao mesmo tempo, moderna e clássica, unindo o melhor dos dois mundos para oferecer uma experiência única aos frequentadores.

Legenda: Piano Bar do Ideal Foto: Nilton Silva

Vem ver as fotos captadas por Nilton Silva:

Legenda: Fernando e Cristiana Esteves Foto: Nilton Silva

Legenda: Amarílio Cavalcante, Cristiana e Fernando Esteves Foto: Nilton Silva

Legenda: Amarílio Cavalcante, Ana Claudia Martins, Dito Machado e Fernando Esteves Foto: Nilton Silva

Legenda: Aline Pedrosa, Cristiana Esteves, Jeritza Gurgel, Rodrigo Licurgo e Ana Cláudia Martins Foto: Nilton Silva

Legenda: Bruno Modolo, Ana Claudia Martins, Melissa e Jeff Peixoto Foto: Nilton Silva

Legenda: Cristiana Esteves e Jeritza Gurgel Foto: Nilton Silva

Legenda: Daniela Pérez e Perez Silveira Foto: Nilton Silva

Legenda: Rosa Carvalho, Ana Claudia Martins, Norma Zélia e Fátima Duarte Foto: Nilton Silva

Legenda: Pedro Pocelini, Desiree Montenegro, Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: Nilton Silva

Legenda: Marcelo Rocha e Raí Meirelles Foto: Nilton Silva

Legenda: Sérgio Esteves e Fernando Esteves Foto: Nilton Silva

Legenda: Família Esteves Foto: Nilton Silva