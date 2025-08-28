CAPTEI: Ideal Clube Recebe Entusiastas de Viagens para Apresentação de Roteiros Exclusivos 2026

Na última quinta-feira, 21, o Ideal Clube foi cenário de uma noite chamada de “Grande Encontro de Amizades e Sonhos” promovida por Ana D’Áurea Chaves, Rita Cruz e Natália Abreu.

Legenda: Grande Encontro de Amizade e Sonhos Foto: LC Moreira

O evento reuniu entusiastas das viagens do grupo Além do Olhar e de interessados em ingressar no grupo exclusivo para conhecer os roteiros de alto padrão elaborados para 2026.

Durante a apresentação, o trio, acompanhado por sua equipe, destacou as experiências personalizadas que esperam proporcionar aos viajantes.

A atmosfera de encantamento permeou o encontro. Por lá, trocas valiosas de informações e a formação de novos contatos.

Os participantes, que já compartilharam momentos inesquecíveis em suas jornadas anteriores, demonstraram entusiasmo com as possibilidades de futuros destinos.

A iniciativa reforçou a importância do networking e da camaradagem entre os amantes de viagens, consolidando o Além do Olhar como um espaço de referência para quem busca experiências marcantes pelo mundo.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Grande Encontro de Amizade e Sonhos Foto: LC Moreira

