CAPTEI: Ideal Clube Recebe Entusiastas de Viagens para Apresentação de Roteiros Exclusivos 2026

Na última quinta-feira, 21, o Ideal Clube foi cenário de uma noite chamada de “Grande Encontro de Amizades e Sonhos” promovida por Ana D’Áurea Chaves, Rita Cruz e Natália Abreu.
O evento reuniu entusiastas das viagens do grupo Além do Olhar e de interessados em ingressar no grupo exclusivo para conhecer os roteiros de alto padrão elaborados para 2026.
Durante a apresentação, o trio, acompanhado por sua equipe, destacou as experiências personalizadas que esperam proporcionar aos viajantes.
A atmosfera de encantamento permeou o encontro. Por lá, trocas valiosas de informações e a formação de novos contatos.
Os participantes, que já compartilharam momentos inesquecíveis em suas jornadas anteriores, demonstraram entusiasmo com as possibilidades de futuros destinos.
A iniciativa reforçou a importância do networking e da camaradagem entre os amantes de viagens, consolidando o Além do Olhar como um espaço de referência para quem busca experiências marcantes pelo mundo.
Veja nas fotos captadas por LC Moreira:
