CAPTEI: Ideal Clube comemora 93 anos com grande baile de aniversário

O Ideal Clube completou 93 anos no último sábado, 14, e a grande comemoração foi marcada pelo tradicional baile de aniversário, realizado no Salão Nobre Edson Queiroz que foi decorado por Willfridy Mendonça.

Os shows de Gustavo Serpa e de Larissa Leite animaram sócios e convidados, proporcionando um ambiente de confraternização e celebração.

Legenda: Gustavo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Leite Foto: LC Moreira

Além do show, houve o momento especial do corte do bolo e os tradicionais parabéns, celebrando mais um ano de história e sucesso do Ideal Clube. O presidente do clube, Fernando Esteves, expressou sua expectativa para a noite, destacando a importância de manter viva a tradição que atravessa gerações.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

O traje exigido era a rigor ou passeio completo, com a proposta de manter a tradição e a sofisticação da festa.

Legenda: LC Moreira Foto: LC Moreira

Uma presença marcante foi do fotógrafo da SiSi LC Moreira. Na festa de gala a rigor esteve vestido elegantemente com traje da Marrige! Olha como ele ficou poderoso!

Agora, vem ver as fotos que ele fez!

