CAPTEI: Homenagem - Sociedade Beneficente Eterniza Legado de José Augusto Rosário Dias

Na manhã do primeiro dia de dezembro, domingo, a Sociedade Beneficente Portuguesa Dous de Fevereiro, situada na Praia do Futuro, promoveu uma emocionante homenagem ao legado de José Augusto Rosário Dias, ex-presidente da instituição. Agora, o Parque Desportivo do clube leva seu nome, eternizando sua contribuição à comunidade.

A cerimônia, que marcou uma nova era de melhorias e modernizações para o clube, reuniu sócios e convidados em um cenário de camaradagem e memória. Sob a liderança do presidente Francisco Brandão, o evento contou também com a presença do cônsul de Portugal no Ceará, Rui Almeida, bem como do presidente da Câmara Brasil Portugal, Raul Santos Filho. Nomes como o ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara, estavam entre os convidados, indicando o prestígio da ocasião.

O tributo a José Augusto Rosário Dias foi, acima de tudo, um reconhecimento de seu incansável comprometimento com a cultura portuguesa e o esporte. A cerimônia destacou seu empenho em fortalecer não só a sociedade portuguesa, mas também as conexões culturais entre Brasil e Portugal. Discursos emocionados de amigos e familiares lembraram a visão de José Augusto de tornar o esporte um pilar de união e comunidade.

Claro que prestei minhas homenagens. Como única filha do agraciado, foi responsável por, em nome da família fazer os agradecimentos e relembrar alguns momentos por lá. Bem breve. Bem leve. Enfatizei o amor do meu pai por sua terra, sua cultura portuguesa e, certamente, sua felicidade em ser aquele lugar um espaço de celebrações e encontros para gerações futuras.

Acredito que o novo Parque Desportivo da Sociedade Beneficente busca não apenas honrar a memória do meu pai, José Augusto, mas também o legado de conectar pessoas através do esporte e da cultura

O evento foi mais do que uma homenagem, foi um tributo ao espírito de colaboração e amizade que ele, José Augusto Rosário Dias, tanto cultivava.

