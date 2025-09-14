CAPTEI: GWM Desvela Inovações no Brasil - Evento de Lançamento Agita Fortaleza

No sábado (13) e no domingo (14), um seleto grupo de entusiastas automotivos foi presenteado com um evento de lançamento exclusivo que marcou a entrada da GWM no mercado brasileiro. Realizado nas concessionárias GWM Newhouse, espalhadas por Fortaleza e Teresina, nos dias 13 e 14 de setembro, o evento desvelou as mais novas adições à linha de veículos da marca: a GWM POER P30 e o HAVAL H9.
Os convidados foram agraciados com uma apresentação imersiva das novas máquinas, que estabelecem novos padrões de sofisticação e desempenho no mercado, já que foram projetados para superar as expectativas dos consumidores mais exigentes.
A GWM POER P30 destacou-se por sua robustez e avanços tecnológicos.
O HAVAL H9 impressionou pelo conforto e impecável desempenho.
Além da apresentação estática, a GWM Newhouse preparou uma experiência prática incomparável no Espaço Newhouse Off-Road na Av. Chanceler Edson Queiroz, próximo ao Museu do Automóvel.
Por lá, um test drive exclusivo em uma pista off-road construída para explorar ao máximo os recursos dos novos veículos deixando os participantes vivenciarem cada detalhe das inovações e robustez que definem os lançamentos.
O evento foi uma verdadeira celebração das novidades da GWM, reunindo clientes e amigos para prestigiar o que há de mais inovador no setor automotivo.