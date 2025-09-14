Diário do Nordeste
CAPTEI: GWM Desvela Inovações no Brasil - Evento de Lançamento Agita Fortaleza

Com o Espaço Newhouse Off-Road os convidados vivenciaram os novos GWM POER P30 e HAVAL H9

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 18:58)
Jeritza Gurgel
Legenda: Bruno Vasconcelos, Gabriela Fiúza e Leonardo Silveira
Foto: LC Moreira

No sábado (13) e no domingo (14), um seleto grupo de entusiastas automotivos foi presenteado com um evento de lançamento exclusivo que marcou a entrada da GWM no mercado brasileiro. Realizado nas concessionárias GWM Newhouse, espalhadas por Fortaleza e Teresina, nos dias 13 e 14 de setembro, o evento desvelou as mais novas adições à linha de veículos da marca: a GWM POER P30 e o HAVAL H9.

Legenda: Gabriela Fiúza
Foto: LC Moreira

Os convidados foram agraciados com uma apresentação imersiva das novas máquinas, que estabelecem novos padrões de sofisticação e desempenho no mercado, já que foram projetados para superar as expectativas dos consumidores mais exigentes.

Legenda: Arthur e Arthur Tigre
Foto: LC Moreira

A GWM POER P30 destacou-se por sua robustez e avanços tecnológicos.

Legenda: GWC Poer P30
Foto: LC Moreira

O HAVAL H9 impressionou pelo conforto e impecável desempenho.

Legenda: Haval 9
Foto: LC Moreira

Legenda: Haval 9
Foto: LC Moreira

Além da apresentação estática, a GWM Newhouse preparou uma experiência prática incomparável no Espaço Newhouse Off-Road na Av. Chanceler Edson Queiroz, próximo ao Museu do Automóvel.

Por lá, um test drive exclusivo em uma pista off-road construída para explorar ao máximo os recursos dos novos veículos deixando os participantes vivenciarem cada detalhe das inovações e robustez que definem os lançamentos.

Legenda: Test Drive
Foto: LC Moreira

Legenda: Test Drive
Foto: LC Moreira

O evento foi uma verdadeira celebração das novidades da GWM, reunindo clientes e amigos para prestigiar o que há de mais inovador no setor automotivo.

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: André, Bento, Maria e Gabriela Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Rangel e Luiz Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Miranda, Luiz Teixeira e Leandro Vasques
Foto: LC Moreira

Legenda: Deib Otoch Junior, José Simões e Vicente de Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Fiúza, Flávia, Henrique e Daniel Simões
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Teixeira, Bruno Vasconcelos, Saulo Parente e Henrique Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Aguiar, Vitória Oliveira e Sara Maressa
Foto: LC Moreira

Legenda: Haval 9
Foto: LC Moreira

Legenda: Bento e André Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Leandro Vasques
Foto: LC Moreira

Legenda: David Valente, Fabiana Montenegro e Daniel Alves
Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur e Gabriela Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Teixeira Lutiano Soares
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Bezerril, Jorge Gadelha, Tiago Farias, Larissa Aguiar e Silvana Bezerril
Foto: LC Moreira

Legenda: Corte Fígaro
Foto: LC Moreira

Legenda: Marrogane Band
Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah, Arthur, Arthur e Alice Tigre e Gabriela Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Filipe Câmara Batista e James Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeferson Albuquerque, Bosco Pinheiro e Luiz Eduardo Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Saraiva, Cecília e Karine Porto
Foto: LC Moreira

Legenda: Franckin Nogueira, Jeferson Albuquerque e Bosco Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados
Foto: LC Moreira

Legenda: João Marcelo, Danielly Carvalho e João Vinucius
Foto: LC Moreira

Legenda: John Borges e Fernando Mariano
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Freitas, Bosco Pinheiro e André Siqueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria e Gabriela Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Will Sobreira e Tiago Farias
Foto: LC Moreira

Legenda: Tobias Castro e Pedro Bellaguarda
Foto: LC Moreira

Legenda: Mateus Florêncio e Hermenegildo Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Tales Varela, Vladimir Mesquita e Mariana Gondim
Foto: LC Moreira

Legenda: Robério Guimarães, Luiz Teixeira e Zé do Egito
Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Diógenes, Will Sobreira e Abelardo Rangel
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Lima, Karine, Laura e Cecília Porto
Foto: LC Moreira

Legenda: Robério Guimarães, Zé do Egito, Otávio Teles e Ernani Prudente
Foto: LC Moreira

 

 