CAPTEI: GIÓ DESIGN Celebra 5 Anos de Luz e Conexões com Experiência Especial para Suas Musas

Na noite de quinta-feira, 07, a GIÓ DESIGN comemorou seu quinto aniversário com uma experiência marcante em seu espaço no número 1040, na Rua Barbosa de Freiras, na Aldeota, reunindo arte, música, presentes e joias significativas.
Fundada em 2020 por Eliane e Eloisa Gomes, a Maison se destaca por conectar designers admirados e se firma, cada vez mais, como referência em curadoria autoral e sofisticação em Fortaleza.
Legenda:
Eliane e Eloísa Gomes
Foto:
LC Moreira
Para celebrar essa data simbólica, a GIÓ preparou um line-up exclusivo para suas Musas e convidadas.
Por lá, o burburinho de flashs, abraços e beleza, além do sorteio de cinco joias da nova coleção “ECOA” da designer Maria Dolores, que foi lançada especialmente para o dia da comemoração, já que a anfitriã é reconhecida como a maior revenda da marca em todo o Brasil e mantém uma relação de exclusividade e admiração mútua com a designer.
Além disso, as convidadas também puderam participar da pré-venda das joias da família Mosaico da coleção Alquimia, em uma colaboração inédita com a designer Camila Vieira.
A noite, ainda, contou com um pocket show com a cantora Claudine que deixou a atmosfera festiva.
Outra experiência interessante foi o bolo da Antoinette feito especialmente para celebrar as bodas de madeira, além do serviço de catering diferenciado do chef Rafa Sudatti.
Sucesso total!
Sucesso que em cinco anos que se passaram, a GIÓ DESIGN solidificou sua trajetória com quatro unidades em Fortaleza e um e-commerce ativo, sempre guiada pelo olhar criativo de suas fundadoras.
O evento foi um convite para continuar acolhendo com beleza e ecoar a força do feminino.
LC Moreira esteve presente captando os melhores momentos. Vem ver!
