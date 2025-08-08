CAPTEI: GIÓ DESIGN Celebra 5 Anos de Luz e Conexões com Experiência Especial para Suas Musas

Na noite de quinta-feira, 07, a GIÓ DESIGN comemorou seu quinto aniversário com uma experiência marcante em seu espaço no número 1040, na Rua Barbosa de Freiras, na Aldeota, reunindo arte, música, presentes e joias significativas.

Fundada em 2020 por Eliane e Eloisa Gomes, a Maison se destaca por conectar designers admirados e se firma, cada vez mais, como referência em curadoria autoral e sofisticação em Fortaleza.

Legenda: Eliane e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Para celebrar essa data simbólica, a GIÓ preparou um line-up exclusivo para suas Musas e convidadas.

Legenda: Catarina Portela e Cynthia Mendes Foto: LC Moreira

Por lá, o burburinho de flashs, abraços e beleza, além do sorteio de cinco joias da nova coleção “ECOA” da designer Maria Dolores, que foi lançada especialmente para o dia da comemoração, já que a anfitriã é reconhecida como a maior revenda da marca em todo o Brasil e mantém uma relação de exclusividade e admiração mútua com a designer.

Legenda: Tatiana Costa, Govanna Lyra, Eliane Gomes, Eloísa Gomes, Leiliane Pinheiro, Ana Paula Martins e Danielle Vasconcelos Foto: LC Moreira

Além disso, as convidadas também puderam participar da pré-venda das joias da família Mosaico da coleção Alquimia, em uma colaboração inédita com a designer Camila Vieira.

Legenda: Coleção Alquimia Foto: LC Moreira

A noite, ainda, contou com um pocket show com a cantora Claudine que deixou a atmosfera festiva.

Legenda: Claudine Foto: LC Moreira

Outra experiência interessante foi o bolo da Antoinette feito especialmente para celebrar as bodas de madeira, além do serviço de catering diferenciado do chef Rafa Sudatti.

Legenda: 5 anos Gió Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Rafa Sudatti e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Sucesso total!

Legenda: 5 anos da Gió Foto: LC Moreira

Sucesso que em cinco anos que se passaram, a GIÓ DESIGN solidificou sua trajetória com quatro unidades em Fortaleza e um e-commerce ativo, sempre guiada pelo olhar criativo de suas fundadoras.

Legenda: Eliane e Eloísa Gomes com as Musas da Gió Foto: LC Moreira

O evento foi um convite para continuar acolhendo com beleza e ecoar a força do feminino.

LC Moreira esteve presente captando os melhores momentos. Vem ver!

