CAPTEI: Germana e Júlia Franco celebram ciclos emblemáticos

Dia 09 de janeiro, sexta-feira, ganhou brilho dobrado com a comemoração dos 50 anos de Germana Franco e dos 20 anos de Júlia Franco, em soirée de alto tom no Estação 720 – Espaço Reservado.

A noite, costurada em clima de surpresa, teve assinatura afetiva de Annelise Franco, Danielle Franco e Rozane Gurgel, que arquitetaram o encontro sob rigorosa discrição chic.

Legenda: Aniversário de Germana e Júlia Franco Foto: divulgação

Família reunida, amigos vindos diretamente da Bahia e uma atmosfera de confraria elegante deram o tom da celebração, marcada por abraços e brindes bem orquestrados.

A cenografia, com DNA autoral de Rebeka Chaves, imprimiu sofisticação na medida certa.

Germana e Júlia protagonizaram uma noite de afetos, coroando o encontro com sorrisos largos e memórias para guardar. Uma comemoração à altura de dois ciclos emblemáticos.

